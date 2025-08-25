Πιτόγυρο από… χρυσάφι – Έσπασε το φράγμα των 6 ευρώ στο Ηράκλειο

Απλησίαστο έχει γίνει το αγαπημένο πιτόγυρο καθώς οι τιμές παίρνουν διαρκώς την… ανηφόρα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Ηράκλειο Κρήτης, όπου σε κάποιες περιπτώσεις, έσπασε το φράγμα των 6 ευρώ.

Οι εποχές που το πιτόγυρο κόστιζε -τουλάχιστον στην Κρήτη- 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς χρόνο με το χρόνο οι τιμές παίρνουν την ανιούσα.

Η έρευνα του Creta24 σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνει πως η τιμή για το αγαπημένο πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ!

Σύμφωνα πάντως με επιχειρηματίες του κλάδου, η άνοδος των τιμών στις πρώτες ύλες έχει προκαλέσει «ράλι» ανόδου και για τις τιμές στο πιτόγυρο και το σουβλάκι.