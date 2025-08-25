Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς της 4χρονης στους Παξούς την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 18:30 στον Ιερό Αναλήψεως στον Λογγό, ανήμερα των γενεθλίων της.

Η μικρή Αμέλια βρισκόταν στο σπίτι της και σύμφωνα με τους γονείς της έπαιζε στην αυλή, όταν απομακρύνθηκε χωρίς να το καταλάβει κανείς, με την τραγωδία να σημειώνεται λίγη ώρα αργότερα και να χάνει τη ζωή της από πνιγμό.

Οι γονείς της 4χρονης και ο παππούς της οδηγήθηκαν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν, από τον οποίον ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Τα δραματικά λεπτά που η Αμέλια είχε εξαφανιστεί και ο τραγικός εντοπισμός της

Η 4χρονη Αμέλια βρισκόταν στο σπίτι της και σύμφωνα με τους γονείς της έπαιζε στην αυλή της, όταν απομακρύνθηκε χωρίς να το καταλάβει κανείς.

Η θεία της περιγράφει στο Live News τα δραματικά λεπτά από τον χαμό του παιδιού έως τον εντοπισμό του μέσα στην πισίνα της βίλας.

«Το παιδί άνοιξε την πόρτα και πήγε από πίσω από το σπίτι που έχει πισίνα. Έφυγε από το σπίτι και πήγε κατευθείαν εκεί. Έχει πάρει τα παπούτσια, έχει πάρει το κουβαδάκι το μικρό που παίζουν τα παιδιά και τα βρήκαν και αυτά τα παιχνίδια στην πισίνα που πήγε το παιδί. Και τα παιχνίδια, η αστυνομία εκεί στην πισίνα τα βρήκε. Έπεσε μέσα και αυτά ήταν πάνω στην πισίνα, τα κουβαδάκια, οι κούκλες, ήταν πάνω στην πισίνα. Είχε φάει το μεσημέρι, ναι. Όταν βγάλανε το νερό από το στόμα, έβγαλε και το φαΐ το παιδί».

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές.

«Δεν είχε πάει ποτέ το παιδί από εκεί»

«Εμείς ψάξαμε από εδώ, από εκεί, ήταν πίσω εδώ στο σπίτι, δεν πάει το μυαλό ότι ήταν εδώ στην πισίνα από πίσω, από το σπίτι. Από εκεί δεν έχει πάει ποτέ η μικρή, από αυτό τον δρόμο που πήρε τώρα. Δεν τον ήξερε αυτό τον δρόμο το παιδί. Ψάξαμε εμείς και ήταν και η γειτονιά εδώ και ψάχνανε μαζί με εμάς κι αυτοί. Το βρήκε ένας και είπε: «Βρήκα το παιδί». Εμείς είπαμε μήπως το βρήκε ζωντανό και το παιδί ήταν πεθαμένο. Τα παιδί 26 είχε τα γενέθλια και εμείς μαζεύαμε μπαλόνια και με αρνιά και με όλα που θα κάναμε το πάρτι της μικρής, τώρα θα κάνουμε φαρμάκι» συμπλήρωσε.