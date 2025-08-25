Παξοί: Την Τρίτη το τελευταίο αντίο στην 4χρονη Αμέλια, ανήμερα των γενεθλίων της
Την Τρίτη φίλοι και συγγενείς πρόκειται να αποχαιρετίσουν την 4χρονη Αμέλια, που έχασε τη ζωή της αδόκητα από πνιγμό στους Παξούς
- Απόγνωση ή ευρηματικότητα; Σε αεροπλάνα του Ψυχρού Πολέμου και τακτικές Α’ ΠΠ καταφεύγουν οι Ουκρανοί
- Μπορούν πάνοπλοι στρατιώτες να πατάξουν το έγκλημα; - Τι λένε τα στοιχεία και η εμπειρία
- Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι: Κατέρρευσε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό
- «Φωτιά» οι τιμές στις φοιτητικές κατοικίες – Τι ωθεί στην εκτόξευση των ενοικίων
Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς της 4χρονης στους Παξούς την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 18:30 στον Ιερό Αναλήψεως στον Λογγό, ανήμερα των γενεθλίων της.
Η μικρή Αμέλια βρισκόταν στο σπίτι της και σύμφωνα με τους γονείς της έπαιζε στην αυλή, όταν απομακρύνθηκε χωρίς να το καταλάβει κανείς, με την τραγωδία να σημειώνεται λίγη ώρα αργότερα και να χάνει τη ζωή της από πνιγμό.
Οι γονείς της 4χρονης και ο παππούς της οδηγήθηκαν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν, από τον οποίον ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Τα δραματικά λεπτά που η Αμέλια είχε εξαφανιστεί και ο τραγικός εντοπισμός της
Η 4χρονη Αμέλια βρισκόταν στο σπίτι της και σύμφωνα με τους γονείς της έπαιζε στην αυλή της, όταν απομακρύνθηκε χωρίς να το καταλάβει κανείς.
Η θεία της περιγράφει στο Live News τα δραματικά λεπτά από τον χαμό του παιδιού έως τον εντοπισμό του μέσα στην πισίνα της βίλας.
«Το παιδί άνοιξε την πόρτα και πήγε από πίσω από το σπίτι που έχει πισίνα. Έφυγε από το σπίτι και πήγε κατευθείαν εκεί. Έχει πάρει τα παπούτσια, έχει πάρει το κουβαδάκι το μικρό που παίζουν τα παιδιά και τα βρήκαν και αυτά τα παιχνίδια στην πισίνα που πήγε το παιδί. Και τα παιχνίδια, η αστυνομία εκεί στην πισίνα τα βρήκε. Έπεσε μέσα και αυτά ήταν πάνω στην πισίνα, τα κουβαδάκια, οι κούκλες, ήταν πάνω στην πισίνα. Είχε φάει το μεσημέρι, ναι. Όταν βγάλανε το νερό από το στόμα, έβγαλε και το φαΐ το παιδί».
Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές.
«Δεν είχε πάει ποτέ το παιδί από εκεί»
«Εμείς ψάξαμε από εδώ, από εκεί, ήταν πίσω εδώ στο σπίτι, δεν πάει το μυαλό ότι ήταν εδώ στην πισίνα από πίσω, από το σπίτι. Από εκεί δεν έχει πάει ποτέ η μικρή, από αυτό τον δρόμο που πήρε τώρα. Δεν τον ήξερε αυτό τον δρόμο το παιδί. Ψάξαμε εμείς και ήταν και η γειτονιά εδώ και ψάχνανε μαζί με εμάς κι αυτοί. Το βρήκε ένας και είπε: «Βρήκα το παιδί». Εμείς είπαμε μήπως το βρήκε ζωντανό και το παιδί ήταν πεθαμένο. Τα παιδί 26 είχε τα γενέθλια και εμείς μαζεύαμε μπαλόνια και με αρνιά και με όλα που θα κάναμε το πάρτι της μικρής, τώρα θα κάνουμε φαρμάκι» συμπλήρωσε.
- Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής
- Παξοί: Την Τρίτη το τελευταίο αντίο στην 4χρονη Αμέλια, ανήμερα των γενεθλίων της
- ΠΑΟΚ: «Θερμή» υποδοχή σε Ζαφείρη κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη (pics)
- Ολυμπιακός: «Έπιασαν δουλειά» οι «ερυθρόλευκοι» ενόψει της νέας σεζόν (pics)
- Γιώργος Μαζωνάκης: Η οικογένειά του παίρνει θέση με νέα επιστολή – «Δεν εμπλέκεται η Βάσω στον εγκλεισμό του»
- «Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις