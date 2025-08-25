Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στους Παξούς όπου πνίγηκε σε πισίνα η 4χρονη Αμέλια «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με αυτά, υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι το παιδάκι δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε σε αυτή την πισίνα για να παίξει και να κάνει μπάνιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες εβδομάδες είχε πάει ξανά στην ίδια πισίνα και μάλιστα έπαιζε με τα παιδιά των ενοικιαστών του συγκροτήματος με τις βίλας.

Αυτή τη φορά φαίνεται ότι η μικρή Αμέλια βρέθηκε μόνη της στην πισίνα χωρίς κανείς να την αντιληφθεί.

Το κορίτσι έχασε τη ζωή του από πνιγμό σύμφωνα και με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι δεν φέρει κακώσεις στο σώμα του.

Αναπάντητα ερωτήματα

Πολλά είναι τα ερωτήματα γι’ αυτή την τραγωδία.

Πώς το αδικοχαμένο παιδί κατάφερε να διαφύγει της προσοχής όλων στο σπίτι που έμενε και να φτάσει ολομόναχο σε αυτή την πισίνα;

Πότε αντιλήφθηκαν ότι το 4χρονο κοριτσάκι είχε φύγει από το σπίτι; Καθυστέρησαν ενδεχομένως να την αναζητήσουν;

Γιατί το 4χρονο κοριτσάκι είχε πάρει από το σπίτι του ένα κουβαδάκι για να παίξει στην πισίνα;

Είναι μερικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τις Αρχές που χειρίζονται την συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή, ο πατέρας του παιδιού κοιμόταν στο δωμάτιο, η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στην δουλειά, ενώ το κοριτσάκι ήταν υπό την επίβλεψη του παππού του στο σαλόνι του σπιτιού.

Ελεύθεροι οι γονείς

Στο μεταξύ ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης μετά την απολογία τους στον ανακριτή στην Κέρκυρα.

Κρατώντας το χέρι ο ένας του άλλου, οι τραγικοί γονείς και ο παππούς της 4χρονης Αμέλιας, επιστρέφουν από την Κέρκυρα στους Παξούς , για να κηδέψουν αύριο το μοναχοπαίδι τους, ανήμερα των γενεθλίων του.

Μετά την απολογία τους στον ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο χρόνος στο σπίτι που έμενε το παιδί δείχνει να έχει σταματήσει στο απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Kανείς δεν κατάλαβε πως η 4χρονη Αμέλια με αυτό του κουβαδάκι στα χέρια άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και κατευθύνθηκε προς την πισίνα του συγκροτήματος. Εκείνη τη στιγμή κανείς δεν βρισκόταν στο σημείο για να τη βοηθήσει.

Τι λέει η γιαγιά

Η γιαγιά της 4χρονης μιλώντας στο Live News είπε: «Το παιδί δεν ήταν αλήθεια παρατημένο δουλεύαμε τέσσερα άτομα για το παιδί. Μέσα εκείνη τη στιγμή ήταν όλοι με το παιδί μπροστά δεν ξέρω πώς έφυγε το παιδί».

Ο γείτονας και φίλος της οικογένειας που εντόπισε την 4χρονη Αμέλια, χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη πισίνα, μίλησε αποκλειστικά στο MEGA για τα όσα δραματικά ακολούθησαν.

«Εγώ πήγα κατευθείαν εκεί και το βρήκα, το βρήκα μέσα στο νερό επέπλεε, μετά φώναξα τον αστυνόμο και ήρθε πάνω και με βοήθησε, το πήραμε από το χέρι της και την ανεβάσατε και μετά τις κάναμε ανάσες επί τουλάχιστον τρία τέταρτα».

Το άτυχο κοριτσάκι μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών η 4χρονη Αμέλια, δεν τα κατάφερε.