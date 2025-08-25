Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
25.08.2025 | 10:49
Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα ανατολικά των Κουρίλων Νήσων
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καθεστωτικός φόβος
Editorial 25 Αυγούστου 2025 | 09:00

Καθεστωτικός φόβος

Το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής δυναμικής «αριστερά του κέντρου» ήδη ανησυχεί όσους θέλουν την παράταση της σημερινής κατάστασης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Vita.gr
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Spotlight

Μέχρι τώρα η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει σχεδιασμό βασισμένη στην πραγματικότητα μιας κατακερματισμένης αντιπολίτευσης που αντιμετωπίζεται, στη σημερινή μορφή και «γεωμετρία» της, με μεγάλη επιφύλαξη από το εκλογικό σώμα.

Αυτό στην πραγματικότητα έδινε στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δύο βασικά πλεονεκτήματα. Το ένα ήταν ότι εξασφάλιζε ότι ακόμη και με χαμηλό ποσοστό θα είχε μια καθαρή πρωτιά, που θα της επέτρεπε να πάει με αξιώσεις σε μια δεύτερη εκλογική μάχη στην οποία θα μπορούσε να πει ότι εκπροσωπεί τη «σταθερότητα». Το δεύτερο, ότι μια καθαρή πρωτιά ακόμη και εάν δεν εξασφάλιζε αυτοδυναμία, θα επέτρεπε πολύ ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ στην αναζήτηση ενός κοινοβουλευτικού στηρίγματος.

Φαίνεται, όμως, ότι αυτό αρχίζει πλέον να μην φαντάζει μια βεβαιότητα. Ή τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τον τρόπο που η κυβερνητική παράταξη – και ο επικοινωνιακός μηχανισμός της – αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο πολιτικής πρωτοβουλίας από τον Αλέξη Τσίπρα.

Δύσκολα μπορούν να κρύψουν το φόβο τους  που πηγάζει από τη συνειδητοποίηση ότι αυτό θα ήταν κάτι που μπορεί να ανατρέψει τις υπάρχουσες ισορροπίες. Ενδεικτικό είναι, ότι παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει καταστεί πλήρως σαφές ποια μορφή θα πάρει, εντούτοις ήδη αντιμετωπίζεται ως κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.

Όμως, επί του παρόντος δεν θέλω να σταθώ τόσο στο γενικό πλαίσιο. Άλλωστε, όλα αυτά θα έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε.

Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ο τρόπος που ήδη γίνεται προσπάθεια να οικοδομηθεί μια στρατηγική άμυνας απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο.

Η στρατηγική αυτή δεν έγκειται ούτε σε μια προσπάθεια πραγματικής αποτίμησης του τι έγινε στην τετραετία 2015-2019, ούτε σε μια συζήτηση των όποιων παρεμβάσεων γίνονται τώρα, του περιεχομένου τους.

Η στρατηγική αυτή έγκειται κατά βάση σε μια απλή αναπαραγωγή όλων των στερεοτύπων που ακούγαμε από την αντιπολίτευση στην περίοδο 2015-2019: από την «κωλοτούμπα» (παρότι η δημοσίευση των πρακτικών της Σύσκεψης των Πολιτικών Αρχηγών έδειξε ότι τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά) έως τις αβάσιμες κατηγορίες περί ενός τεράστιου κόστους (ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έγινε ήταν ότι η χώρα το 2019 είχε μια ασφαλή δημοσιονομική θέση).

Και αυτές είναι οι σοβαρές εκδοχές πολεμικής.

Γιατί κατά τα άλλα, αυτό που κυριαρχεί είναι η εναλλαγή – ενίοτε και μέσα στην ίδια παράγραφο! – της κατηγορίας ότι αυτό που έγινε τότε ήταν πολύ αριστερό αλλά και πολύ… προδοτικό για τις αξίες της Αριστεράς (στον όποιο βαθμό οι ακροκεντρώοι υποστηρικτές του «μένουμε Ευρώπη» μπορούν να γνωρίζουν τις αξίες της Αριστεράς).

Στην πραγματικότητα όλα αυτά απλώς αποδεικνύουν έναν πραγματικό φόβο.

Γιατί, όμως, να υπάρχει ένας φόβος για ένα πολιτικό ενδεχόμενο που σε τελική ανάλυση διατείνονται ότι μπορούν τόσο εύκολα να ξορκίσουν;

Ο λόγος βρίσκεται σε αυτό που εκπροσωπεί η περίοδος 2015-2019 στη συλλογική σκέψη ενός σημαντικού μέρους του πολιτικού και μιντιακού κατεστημένου.

Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την «κωλοτούμπα» ούτε με την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου. Σε τελική ανάλυση, προφανώς και επ’ αυτού δεν έχουν κάποια διαφωνία.

Αυτό που εκπροσωπεί είναι η οδυνηρή – γι’ αυτούς… – διαπίστωση ότι για μια περίοδο κυβέρνησαν την Ελλάδα αυτοί που κανονικά δεν έπρεπε να κυβερνούν, αυτοί που έπρεπε να είναι σε μια αντιπολιτευτική γωνία, αυτοί που δεν κατοικοέδρευαν στους ίδιους διαδρόμους της εξουσίας και της διαπλοκής.

Αυτό το ενδεχόμενο φοβούνται. Και το φοβούνται ακριβώς επειδή ανοίγει το δρόμο για ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης.

Και αυτό γιατί όσο αλήθεια είναι ότι το αντικειμενικό, εθνικό και διεθνές, πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλες ανατροπές, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση από τον τρόπο που το μοντέλο διακυβέρνησης που έχει κυριαρχήσει από το 2019 έχει εξελιχθεί σε μια βαθιά καθεστωτική λογική, με μια αλαζονική αίσθηση ιδιοκτησίας της εξουσίας, περιφρόνησης και για το κράτος δικαίου και για τους «κανόνες του παιχνιδιού» και υποταγής του πραγματικού δημοσίου συμφέροντος σε κάθε λογής ιδιοτέλειες,

Η ελληνική κοινωνία μπορεί το 2025 να έχει μικρότερες προσδοκίες από το 2015, όμως την ίδια στιγμή όντως επιζητά την κανονικότητα, δηλαδή να μην υφίσταται αυτή την καθεστωτική λογική. Αυτή η παράμετρος αλλάζει το συσχετισμό.

Και αυτό αποτυπώνεται στον φόβο του καθεστώτος και των απολογητών του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tax
Προϋπολογισμός: Η ακρίβεια εκτοξεύει τα φοροέσοδα – Ποιοι φόροι τον ενισχύουν

Προϋπολογισμός: Η ακρίβεια εκτοξεύει τα φοροέσοδα – Ποιοι φόροι τον ενισχύουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Τελική ευθεία για την εμπορική λειτουργία

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Τελική ευθεία για την εμπορική λειτουργία

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Editorial
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει
Editorial 24.08.25

Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει

Ο δρόμος για να υπάρξει ισχυρή δημοκρατική παράταξη δεν θα είναι στρωτός και εύκολος. Και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον προσφέρουν κακές υπηρεσίες υπονομεύοντας το εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα
Editorial 06.08.25

Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα

Αν τυχόν επιστρέψει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο κέντρο των εξελίξεων της Νέας Δημοκρατίας, θα σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρχίσει ήδη το damage control για την επερχόμενη ήττα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πολιορκία
Editorial 05.08.25

Κυβέρνηση σε πολιορκία

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα ότι είναι ισχυρή. Όμως, στην πραγματικότητα βρίσκεται υπό πολιορκία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη
Editorial 03.08.25

Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη

Το γεγονός ότι το βασικό πανεπιστήμιο που ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως παράδειγμα για την ποιότητα των ιδιωτικών «παραρτημάτων» δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα κριτήρια, λέει πολλά για το πώς μεθοδεύτηκε η έλευση των ιδιωτικών σουπερμάρκετ πτυχίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καθεστώς σε κρίση
Editorial 01.08.25

Καθεστώς σε κρίση

Η κυβέρνηση γαντζώνεται στην εξουσία. Όμως, έτσι απλώς βαθαίνει την πολιτική και θεσμική κρίση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Οι επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις – Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα
Ανελέητο σφυροκόπημα 25.08.25

Αποκαλύψεις για τις επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις - Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι κάθε φορά που πλησιάζει μία συμφωνία, ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες - Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Άρης: «Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

«Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη στον Άρη

Η μεταγραφή του Κουέστα στην τουρκική Αντάλιασπορ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (25/8) και θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών
«Φρίκη στη Γάζα» 25.08.25

Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών

«Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)
Σοβαρό επεισόδιο 25.08.25

Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε με τη λήξη του παιχνιδιού Δομινικανή Δημοκρατία - Αργεντινή, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία για το FIBA AmeriCup - Συμπλοκή και γροθιές ανάμεσα στους παίκτες.

Σύνταξη
Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News
Media 25.08.25

Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News

Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, πρώτα την Τετάρτη 27/8 με την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσέ και μια ημέρα μετά με την κλήρωση από το Μόντε Κάρλο, όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase.

Σύνταξη
Απορριμματοφόρο παραχώρησε δήμος της Αττικής σε νησιώτικο δήμο για να ενισχύσει την καθαριότητα του νησιού
Διαδημοτική συνεργασία 25.08.25

Απορριμματοφόρο παραχώρησε δήμος της Αττικής σε νησιώτικο δήμο για να ενισχύσει την καθαριότητα του νησιού

Έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια να αντεπεξέλθει των αναγκών του στην καθαριότητα από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Webometrics Ranking Web of Universities: Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 237η παγκοσμίως
Διάκριση 25.08.25

Webometrics Ranking Web of Universities: Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και 237η παγκοσμίως

Μετά το ΕΚΠΑ ακολουθούν το ΑΠΘ στη θέση 249, το ΕΜΠ στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573

Σύνταξη
Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα
Forbes 25.08.25

Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα

Ο Ρότζερ Φέντερερ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, κατάφερε να μετατρέψει την επιτυχία του στα κορτ σε μια αυτοκρατορία που εκτοξεύει την περιουσία του σε πρωτοφανή επίπεδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
Σε βάθος 68 μέτρων 25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της

Παρά την υψηλή πρόταση των 70 εκατομμύριων ευρώ από την Τότεναμ, ο Νίκο Παζ θα παραμείνει στην Κόμο τη σεζόν 2025-26 και θα επιστρέψει στη Ρεάλ από το ερχόμενο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε
ΕΛ.ΑΣ. 25.08.25

Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε

Ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Τουλάχιστον 14 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι
Σοκαριστικά βίντεο 25.08.25

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ σε live μετάδοση - Τουλάχιστον 14 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι

Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»
ΠΑΣΟΚ 25.08.25

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί επίσης «την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών»

Σύνταξη
Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»
Μπάσκετ 25.08.25

Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»

O τζένεραλ μάνατζερ των Χιούστον Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν βάζει τέλος στη φημολογία στην πιθανότητα ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο
Στο Μέριλαντ 25.08.25

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο

Τα screwworm, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν εντοπιστούν εγκαίρως δεν είναι θανατηφόρα όμως η αντιμετώπισή τους είναι επίπονη καθώς απαιτεί αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και απολύμανση των πληγών.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Πολιτική κόντρα 25.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Μπάσκετ 25.08.25

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Σύνταξη
Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»
Ιστός 25.08.25

Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από τη σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με την πρώην συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ να ισχυρίζεται πως ο ατιμασμένος παιδόφιλος είχε ίσως ένα ραντεβού με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο