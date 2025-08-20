Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 11:09
Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η χώρα χρειάζεται επανεκκίνηση και μια νέα Μεταπολίτευση
Editorial 20 Αυγούστου 2025 | 10:42

Η χώρα χρειάζεται επανεκκίνηση και μια νέα Μεταπολίτευση

Κάποιες φορές κάνουμε σαν να μην καταλαβαίνουμε σε πόσο βαθιά κρίση έχει περιέλθει η χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Spotlight

Η χώρα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Θα μπορούσε κανείς να πει υπαρξιακή.

Η οικονομία της παρουσιάζει μια ανάπτυξη που στην πραγματικότητα είναι μια «μαγική εικόνα».

Ενδεικτικό είναι ότι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει μεγάλο, αποτυπώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα δεν στηρίζεται σε ισχυρούς εξαγωγικούς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Εάν δεν υπήρχε ο τουρισμός, τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα. Χωριά και περιοχές που δεν ανθίζουν τουριστικά έχουν μαραζώσει και ερημώνουν με το ένα μαγαζί μετά το άλλο να βάζει λουκέτο και τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων να μειώνεται δραματικά, απόδειξη της έλλειψης ενός στρατηγικού σχεδίου για ένα παραγωγικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της και εξασφαλίζοντας ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.

Το real estate βαφτίζεται «επένδυση», την ώρα που η χώρα αδυνατεί να προσελκύσει επενδύσεις στην υψηλή τεχνολογία. Η μονοκαλλιέργεια του real estate, με τις περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις να αφορούν ακίνητα και τα περισσότερα airbnb να ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες, πέραν των άλλων προβλημάτων και των εκ των πραγμάτων πεπερασμένων δυνατοτήτων που έχει ως μοχλός οικονομικής μεγέθυνσης, οξύνει την στεγαστική κρίση που βιώνει η χώρα, τη στιγμή που οι παραγωγικές επενδύσεις παραμένουν σε μικρό ποσοστό του ΑΕΠ.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε πέραν όλων των άλλων και το γεγονός ότι για επένδυση στον πρωτογενή τομέα, έχουμε απλώς μηχανισμούς διασπάθισης επιδοτήσεων.

Το brain drain συνεχίζεται σε πείσμα των κυβερνητικών δηλώσεων.

Το σύστημα υγείας στέκεται ακόμη όρθιο, απλώς και μόνο επειδή οι γιατροί και οι νοσηλευτές δίνουν πραγματικό αγώνα μέσα σε αντίξοες συνθήκες, την ώρα που έχουν να αντιμετωπίσουν μια κυβέρνηση και έναν υπουργό υγείας, που μισεί στην πραγματικότητα την ιδέα ενός δημόσιου συστήματος υγείας.

Τα πανεπιστήμια εξακολουθούν να είναι οι ερευνητικές ατμομηχανές της χώρας, ανεβαίνοντας θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις, όμως την ίδια ώρα η κυβέρνηση προτιμά να κάνει τα πάντα για να υποστηρίξει τους επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά σουπερμάρκετ πτυχίων.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν αντιμετωπίζονται ως αναπτυξιακά εργαλεία και ως επένδυση στο μέλλον της χώρας, αλλά ως «πολιτικό χρήμα» που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να το χρησιμοποιήσει (ακόμη και να το διασπαθίσει) για να «χτίσει» την εκλογική της βάση.

Την ίδια ώρα η χώρα κυβερνιέται από ένα κόμμα που στις δημοσκοπήσεις – ακόμη και τις «φιλικές» – έχει ποσοστά που αναλογούν σε αποτυχημένη αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά παρ’ όλα αυτά αντιμετωπίζει τη Βουλή ως τσιφλίκι, χειραγωγεί τις Ανεξάρτητες Αρχές και ουσιαστικά επιδιώκει να ελέγξει και τη δικαιοσύνη, λειτουργώντας ολοένα και περισσότερο όχι ως εκλεγμένη κυβέρνηση αλλά ως καθεστώς.

Μια κυβέρνηση που αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε πραγματική ευθύνη και στην οποία πληθαίνουν τα φαινόμενα που δείχνουν ότι αρκετοί υπουργοί αντιμετωπίζουν τη συμμετοχή τους στο υπουργικό συμβούλιο ως αφετηρία για επιχειρηματικές ενασχολήσεις, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μια διαρκή θεσμική κρίση.

Και τα πράγματα κάνει χειρότερα το γεγονός ότι πλέον έχουμε υπουργούς που συμπεριφέρονται με σχεδόν κουτσαβάκικη λογική, όταν για παράδειγμα σπεύδουν να υιοθετήσουν πλήρως τη ρητορική, αισθητική και κουλτούρα της ακροδεξιάς σε σχέση με το μεταναστευτικό, ή όταν ουσιαστικά είναι έτοιμοι να ακυρώσουν το «κράτος δικαίου» απλώς και μόνο για πουλήσουν «νόμο και τάξη».

Όσο για τον πρωθυπουργό, όταν δεν πρωταγωνιστεί στην επιχείρηση διεκδίκησης ασυλίας για όλες τις πραγματικές μορφές παραβατικότητας αυτής της κυβέρνησης, συμπεριφέρεται ως όλα να είναι απλώς ζήτημα εικόνας, προσβάλλοντας μια κοινωνία που ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση παραμένει σε βαθιά κρίση, κατακερματισμένη και χωρίς στρατηγική, ενώ η κοινωνία μπορεί να κινητοποιείται για διάφορα ζητήματα και ιδιαίτερα μαζικά, όπως φάνηκε με τις λαοθάλασσες που ζήτησαν δικαιοσύνη για τα Τέμπη, αλλά ταυτόχρονα δείχνει να έχει χάσει την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτική και κατά βάση αναζητά ατομικές λύσεις.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια μεγάλη ανατροπή, μια επανεκκίνηση, μια νέα Μεταπολίτευση.

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται απλώς μια αλλαγή κυβέρνησης, αλλά μια αλλαγή υποδείγματος.

Σημαίνει ότι χρειάζεται όχι απλώς μια άλλη πολιτική, με έμφαση στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την αναδιανομή, αλλά και άλλη λειτουργία του κράτους και των θεσμών του. Μια λειτουργία πραγματικά θεσμική, μακριά από καθεστωτικές αντιλήψεις.

Σημαίνει ότι το δημόσιο σύστημα υγείας και η δημόσια εκπαίδευση αντιμετωπίζονται με τον σεβασμό και τη στήριξη που τους αναλογεί.

Σημαίνει η πολιτική εξουσία απευθύνεται στην πραγματική υγιή επιχειρηματικότητα αλλά και τους εργαζομένους για να συζητήσει την αναπτυξιακή προοπτική που χρειαζόμαστε.

Σημαίνει, επίσης, ότι η κοινωνία αποκτά ξανά εμπιστοσύνη στην πολιτική ως έναν τρόπο για να γίνονται οι ζωές των ανθρώπων καλύτερες μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, τον αγώνα και την αλληλεγγύη.

Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Αλλά είναι εξαιρετικά επείγοντα και αναγκαία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ευρώπη: Συνωστισμός και καύσωνες απειλούν τις τουριστικές οικονομίες

Ευρώπη: Συνωστισμός και καύσωνες απειλούν τις τουριστικές οικονομίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα
Editorial 06.08.25

Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα

Αν τυχόν επιστρέψει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο κέντρο των εξελίξεων της Νέας Δημοκρατίας, θα σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρχίσει ήδη το damage control για την επερχόμενη ήττα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πολιορκία
Editorial 05.08.25

Κυβέρνηση σε πολιορκία

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα ότι είναι ισχυρή. Όμως, στην πραγματικότητα βρίσκεται υπό πολιορκία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη
Editorial 03.08.25

Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη

Το γεγονός ότι το βασικό πανεπιστήμιο που ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως παράδειγμα για την ποιότητα των ιδιωτικών «παραρτημάτων» δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα κριτήρια, λέει πολλά για το πώς μεθοδεύτηκε η έλευση των ιδιωτικών σουπερμάρκετ πτυχίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καθεστώς σε κρίση
Editorial 01.08.25

Καθεστώς σε κρίση

Η κυβέρνηση γαντζώνεται στην εξουσία. Όμως, έτσι απλώς βαθαίνει την πολιτική και θεσμική κρίση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο βασιλιάς είναι γυμνός
Editorial 30.07.25

Ο βασιλιάς είναι γυμνός

Η κυβέρνηση προσπάθησε να αρνηθεί τις ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως, τα πραγματικά δεδομένα είναι πολύ σαφή και την εκθέτουν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκευάζοντας εχθρούς
Editorial 28.07.25

Κατασκευάζοντας εχθρούς

Η κυβέρνηση επενδύει στην κατασκευή εχθρών με καθαρά προεκλογικά κριτήρια

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI
«Υπερβολικός ενθουσιασμός» 20.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βρίσκεται σε φούσκα, συγκρίνοντας τις συνθήκες της αγοράς με εκείνες της φούσκας dotcom

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα
Κόσμος 20.08.25

Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα - Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε 72 κλικ

Αρκετές από τις εικόνες δείχνουν τον Τραμπ και τον Πούτιν να συνομιλούν στους διαδρόμους της τεράστιας στρατιωτικής εγκατάστασης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύνταξη
MyCoast: Χιλιάδες καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη
Έλεγχοι με drones 20.08.25

Χιλιάδες καταγγελίες στο MyCoast για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη - Οι περιοχές

Χαλκιδική και Ανατολική Αττική βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις καταγγελίες για παρανομίες, από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή MyCoast

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase

Με ένα παιχνίδι από τα… παλιά συνεχίζεται η τρίτη δόση των προκριματικών για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Πανιώνιο να υποδέχεται τον Ηρακλή στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Τουρισμός: «Η Ελλάδα έχει γίνει η Ταϊλάνδη της Ευρώπης» – Ο Guardian για τις χαμένες διακοπές των Ελλήνων
Καθηλωμένοι μισθοί 20.08.25

«Η Ελλάδα έχει γίνει η Ταϊλάνδη της Ευρώπης» - Άρθρο του Guardian για τις χαμένες διακοπές των Ελλήνων

Ο τουρισμός αυξάνεται αλλά οι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να κάνουν διακοπές - Αφιέρωμα του Guardian αναδεικνύει το «χαμένο όνειρο» των καλοκαιρινών αποδράσεων για τους ντόπιους

Σύνταξη
Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;
Πόλεμος και ειρήνη 20.08.25

Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;

Η ιστορία και οι σχεδόν 42 μήνες ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δείχνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική βούληση, με μείζον ερώτημα την «έντιμη μεσολάβηση» και «κλειδί» τους συμβιβασμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χαϊδεύουμε τη γάτα σε μέρη του σώματός της που την ευχαριστούν – Άραγε, ποια είναι;
«Στις προσταγές σας» 20.08.25

Η γάτα απολαμβάνει πάντα τα χάδια μας; - Οι αντιδράσεις της που δείχνουν ότι δεν τα επιθυμεί

Σε αντίθεση με τον σκύλο, που η καλύτερή του θα ήταν να τον χαϊδεύουμε… κάθε τρεις και λίγο, η γάτα είναι εκείνη που αποφασίζει πότε είναι η ώρα για αγκαλιές και χάδια.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 20.08.25

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»
Πολιτική κόντρα 20.08.25

Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»

Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Τεμπονέρας κατήγγειλαν την κυβέρνηση εν όψει και των «θετικών αφηγημάτων» που αναζητεί για τη ΔΕΘ - Τι είπε ο Βασίλης Οικονόμου από τη ΝΔ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
Θεσσαλονίκη 20.08.25

Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο

Η γυναίκα εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September
English edition 20.08.25

Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September

Compensation for livestock and crop losses from Greece’s 2025 summer fires will be fully paid by September 30. Producers are exempt from assessment fees, and digital records will support the expedited claims process

Σύνταξη
Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
Συναγερμός 20.08.25

Στις φλόγες τυλίχθηκε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι της Δήλου

Στη θαλάσσια περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο ιστοφόρο μετέβη άμεσα σκάφος του Λιμενικού από τη Μύκονο - Οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους

Σύνταξη
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
Πώς έδρασε 20.08.25

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας
Ποιους θα συναντήσουν 20.08.25

Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας

Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθούν σήμερα πυρόπληκτες περιοχές - Αύριο στην Αχαΐα ο Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με εποχικούς πυροσβέστες ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο