Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
ps. post
scriptum

Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Ευρώπη έχει ήδη βγάλει «κόκκινη κάρτα» στον Κυριάκο Μητσοτάκη
Editorial 14 Αυγούστου 2025 | 08:00

Η Ευρώπη έχει ήδη βγάλει «κόκκινη κάρτα» στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το κλίμα στην Ευρώπη γίνεται όλο και πιο βαρύ για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

«Εν τω μεταξύ, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει πολλούς σκελετούς στη ντουλάπα. Πρώτον, ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, μετά η συγκάλυψη ενός καταστροφικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο με αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ. Και όπως πάντα μηδενική λογοδοσία, μηδενική διερεύνηση. Οι οπαδοί του και ο ίδιος πάντα τη βγάζουν καθαρή. Χάρη σε πληρωμένα ΜΜΕ και δημοσιογράφους (η τέταρτη εξουσία), χάρη στον έλεγχο της Δικαιοσύνης στην Αθήνα (η τρίτη εξουσία), χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία (η δεύτερη εξουσία)».

Με αυτό τον τρόπο περιγράφει η γερμανική εφημερίδα μεγάλους κύρους και αναγνωσιμότητας Die Tageszeitung ή “taz” όπως συνήθως αναφέρεται, τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Λίγες μέρες νωρίτερα το Politico είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο με τον τίτλο “Greece’s Mitsotakis blocks probe into ministers over massive EU farm funds fraud” (Ο Μητσοτάκης της Ελλάδας μπλοκάρει την έρευνα σε βάρος υπουργών για μια μεγάλη απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ).

Προηγήθηκαν των άρθρων αυτών και αρκετών άλλων με παρεμφερές περιεχόμενο σε έγκριτα ξένα Μέσα, τα εξής: το γεγονός ότι καμία ουσιαστική διερεύνηση δεν έγινε για τις υποκλοπές, οι τεράστιες διαδηλώσεις για τα Τέμπη – που στα μάτια των Ευρωπαίων, και όχι μόνο, ήταν και εμφανώς αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – και φυσικά το γεγονός ότι πολύ απλά η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε ότι δεν πρέπει να ελεγχθούν ποινικά οι υπουργοί που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλα αυτά διαμορφώνουν στην Ευρώπη την εικόνα μιας χώρας όπου δεν ισχύουν πλήρως οι κανόνες του κράτους δικαίου, όπου η κυβέρνηση αρνείται να λογοδοτήσει και οχυρώνεται πίσω από τις συνταγματικές και νομοθετικές προβλέψεις που εξασφαλίζουν τελικά τη μη ευθύνη των υπουργών, όπου πλευρές της ενημέρωσης χειραγωγούνται και όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από μεγάλη ελπίδα της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, σήμερα αρχίζει και γίνεται μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές επισφάλειες.

Και μην βιαστείτε να πείτε ότι φαινομενικά μια χαρά τα πάει με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις – ιδίως όταν δεν φέρνει και καμία σοβαρή αντίρρηση στην κυρίαρχη «συναίνεση» –, γιατί το κύρος μιας χώρας και μιας κυβέρνησης δεν μετριέται έτσι. Για να το πω διαφορετικά: και ο Βίκτορ Όρμπαν την ψήφο του μια χαρά ξέρει και τη διαπραγματεύεται μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όμως όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι πραγματικό κύρος δεν έχει.

Το να μην έχει κύρος μία χώρα στην Ευρώπη, σημαίνει, από ένα σημείο και μετά ότι θα έχει προβλήματα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα είναι συχνά στο στόχαστρο ελέγχων, θα συναντά προβλήματα στο να πάρει τις επιδοτήσεις που χρειάζεται, και θα αισθάνεται διαρκώς «ριγμένη» στη μοιρασιά. Και ακόμη και εάν εξακολουθήσει να μπορεί να διαπραγματεύεται την όποια βαρύτητα της ψήφου της, πάλι αυτό θα έχει όρια.

Υποθέτω ότι στην κυβέρνηση όλα αυτά τα αντιλαμβάνονται. Πιθανώς σε αυτή τη φάση, που η σκέψη του κυβερνητικού επιτελείου κατά βάση καθορίζεται από την αντίληψη ότι παραμένουν «κυρίαρχοι του παιχνιδιού» εξαιτίας της κατάστασης της αντιπολίτευσης, να πιστεύουν ότι μπορούν να αντέξουν για ένα διάστημα να είναι ένα από τα «μαύρα πρόβατα» της Ευρώπης.

Όμως, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα μπορέσει να είναι ένα «βιώσιμο σενάριο» για πολύ καιρό. Όπως έχω ξαναγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η δική του εκδοχή διακυβέρνησης έχουν χάσει πια την εμπιστοσύνη όχι μόνο της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και κρίσιμων οικονομικών και κοινωνικών ελίτ που σε μια προηγούμενη περίοδο είχαν στηρίξει τις διακηρύξεις του για «επιστροφή στην κανονικότητα». Τώρα φαίνεται ότι ολοένα και περισσότερο χάνουν την εμπιστοσύνη και των ευρωπαϊκών θεσμών (και κυβερνήσεων), ακόμη και εάν αυτό δεν παίρνει ακόμη πιο εμφανείς μορφές.

Πράγμα που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και εάν προσπαθήσει να αξιοποιήσει τον πραγματικό έλεγχο που έχει ακόμη σε κρίσιμούς «αρμούς της εξουσίας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Business
Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα
Editorial 06.08.25

Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα

Αν τυχόν επιστρέψει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο κέντρο των εξελίξεων της Νέας Δημοκρατίας, θα σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρχίσει ήδη το damage control για την επερχόμενη ήττα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πολιορκία
Editorial 05.08.25

Κυβέρνηση σε πολιορκία

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα ότι είναι ισχυρή. Όμως, στην πραγματικότητα βρίσκεται υπό πολιορκία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη
Editorial 03.08.25

Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη

Το γεγονός ότι το βασικό πανεπιστήμιο που ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως παράδειγμα για την ποιότητα των ιδιωτικών «παραρτημάτων» δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα κριτήρια, λέει πολλά για το πώς μεθοδεύτηκε η έλευση των ιδιωτικών σουπερμάρκετ πτυχίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καθεστώς σε κρίση
Editorial 01.08.25

Καθεστώς σε κρίση

Η κυβέρνηση γαντζώνεται στην εξουσία. Όμως, έτσι απλώς βαθαίνει την πολιτική και θεσμική κρίση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο βασιλιάς είναι γυμνός
Editorial 30.07.25

Ο βασιλιάς είναι γυμνός

Η κυβέρνηση προσπάθησε να αρνηθεί τις ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως, τα πραγματικά δεδομένα είναι πολύ σαφή και την εκθέτουν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκευάζοντας εχθρούς
Editorial 28.07.25

Κατασκευάζοντας εχθρούς

Η κυβέρνηση επενδύει στην κατασκευή εχθρών με καθαρά προεκλογικά κριτήρια

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύνταξη
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Σύνταξη
Φωτιές: Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 09:19

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο