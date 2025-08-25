Στα «καρφιά» η αγορά για τα ελληνικά προϊόντα

Με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά τις εξελίξεις αναφορικά με την επίτευξη της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ – ΕΕ για δασμούς ύψους 15%.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η άμεση επίδραση που θα υπάρξει στη χώρα μας εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη, ωστόσο το επόμενο διάστημα θα φανεί το μέγεθός της για την ελληνική οικονομία από τις επιπτώσεις και στις άλλες χώρες της ΕΕ. Παρά την ανακούφιση που δημιουργεί η εφαρμογή του 15 %, καθώς ένας υψηλότερος δασμός θα ήταν καταστροφικός, είναι δεδομένο ότι και αυτό θα επιφέρει επιβράδυνση στις ελληνικές εξαγωγές.

Η συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ για τους ανθρώπους της αγοράς αποτελεί το λιγότερο κακό σενάριο και οι εκτιμήσεις θέλουν η άμεση ζημιά στην ελληνική οικονομία να είναι ελεγχόμενη καθώς οι ΗΠΑ απορροφούν περίπου το 4% – 5% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ποσοστό μικρό σε σχέση με την Ευρώπη, που καλύπτει πάνω από το 55% των εξαγωγών.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Eurobank, οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 1% του ΑΕΠ, γεγονός που περιορίζει τη ζημία που θα προκύψει από την επιβολή των δασμών. Ωστόσο, δεν λείπουν οι ανησυχίες για τις έμμεσες συνέπειες μέσω των εμπορικών εταίρων της Ελλάδας. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις εξάγουν πρώτες ύλες ή ημιτελή προϊόντα που ενσωματώνονται σε εξαγώγιμα αγαθά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερμανία , η Γαλλία και η Ιταλία προς της ΗΠΑ. Οι μειωμένες εξαγωγές των χωρών αυτών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ενδέχεται να συμπαρασύρει και την ελληνική παραγωγή καθώς δεν αποκλείεται η μείωση των εξαγωγών της Ελλάδας προς τις χώρες της ΕΕ.

Οσο για τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα µε την Ετήσια Εκθεση του Γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, τα βασικά προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα είναι τα γενόσημα φάρμακα, τα φυσικά καλλυντικά, η φέτα, το ελαιόλαδο, οι κονσέρβες ροδάκινων και το κρασί, με τη ζήτηση να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα τα φαρμακευτικά προϊόντα, κυρίως τα γενόσημα, κατέχουν την πρώτη θέση στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, με 950 εκατ. δολάρια. Ακολουθούν τα αγροδιατροφικά (ελαιόλαδο, φέτα, κομπόστα, κρασί) με 720 εκατ. δολάρια, τα βιομηχανικά υλικά με 310 εκατ. δολάρια και τα καλλυντικά με 220 εκατ. δολάρια. Ετσι η επιβολή δασμών 15%, αν και χαμηλότερη από τις αρχικές απειλές, έρχεται σε μια συγκυρία που οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις και την εξωστρέφεια της οικονομίας και δεν αποκλείεται να ανακοπεί η ζήτηση.

