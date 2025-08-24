magazin
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»
24 Αυγούστου 2025

Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»

Η Τζούλια Φοξ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Η Τζούλια Φοξ μίλησε για πρώτη φορά για τη σεξουαλικότητά της, αφού προηγουμένως είχε αφήσει να εννοηθεί ότι είναι queer.

Η ηθοποιός και προσωπικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κοσμεί το νέο εξώφυλλο του Allure Next όπου και έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, απέκτησε φανατικούς αφού έκανε μια σειρά από αντισυμβατικές εμφανίσεις, οι οποίες έγιναν viral σε χρόνο ντετέ: από ένα σύνολο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από προφυλακτικά που φόρεσε το 2023 μέχρι τα «εμμηνορροϊκά εσώρουχα» που έδειξε σε μια εκδήλωση της Mienne νωρίτερα φέτος.

«Δεν χρειάζεται να διασκεδάζω τους άνδρες πια»

Όπως δήλωσε στο Allure, οι πειραματισμοί της στη μόδα έχουν τις ρίζες τους στη μητρότητα και την απόφασή της να απέχει από τους άνδρες – τον περασμένο Ιούνιο αποκάλυψε ότι δεν έχει σεξουαλικές επαφές εδώ και για δυόμισι χρόνια, μια επιλογή που, όπως είπε στο Marie Claire, ήταν «αποτέλεσμα των επαναλαμβανόμενων ενεργειών των ανδρών».

«Δεν χρειάζεται να διασκεδάζω τους άνδρες πια», είπε στο Allure, λίγο πριν συμπληρώσει ότι η συντροφιά των ανδρών δεν της λείπει καθόλου.

Η Φοξ συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μπορεί να καταλάβει σε ποιον τομέα θα την ωφελήσει ένας άντρας», αφού είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου, αντί να περιμένεις να δεις αν ένας άντρας θα σου απαντήσει στο μήνυμα ή όχι», είπε, αν και πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να βγει ραντεβού με άντρες στο μέλλον.

«Είμαστε προγραμματισμένες να συμπεριφερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο»

Στη συνέχεια, η Τζούλια Φοξ έκανε coming out ως «pansexual» και δήλωσε ότι «την ελκύει οποιοσδήποτε και οτιδήποτε».

«Αν μιλάμε για σωματική έλξη, τότε με ελκύει περισσότερο το γυναικείο σώμα», συνέχισε. «Οι άντρες δεν με ελκύουν καθόλου [σωματικά], αλλά μπορεί να με ελκύει το μυαλό ενός άντρα. Είμαι άνθρωπος που κοιτάει το vibe», πρόσθεσε.

Η Τζούλια Φοξ μοιράστηκε τις σκέψεις της σχετικά με την αποδοχή της σεξουαλικότητας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «οι γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο [να καταλάβουν ότι είναι queer] επειδή είμαστε προγραμματισμένες να συμπεριφερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο για τους άνδρες».

Παρόλο που η Φοξ δεν έχει μιλήσει ξανά δημόσια για την σεξουαλικότητα της, τον περασμένο Ιούλιο, δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο αποκαλούσε χαριτολογώντας τον εαυτό της «λεσβία» που μισεί τον φίλο της. Αργότερα εκείνο το έτος, δήλωσε ότι «σίγουρα θα ήταν ανοιχτή σε μια σχέση με μια γυναίκα», χωρίς να βάζει ταμπέλες στον εαυτό της.

*Με πληροφορίες από: Allure & Them

