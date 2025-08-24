Η κόρη του Έρικ Μενέντεζ αντιδρά στην απόρριψη της αναστολής της ποινής του Λάιλ Μενέντεζ – «Είμαι θυμωμένη»

Η κόρη του Έρικ Μενέντεζ, Τάλια, άσκησε δριμεία κριτική προς πάσα κατεύθυνση με αφορμή την είδηση της απόρριψης της αναστολής της ποινής του Λάιλ Μενέντεζ.

Η Τάλια, που είναι θετή κόρη του Έρικ από τον γάμο του με την Τάμι Μενέντεζ, ανανεώνει την έκκλησή της για την αποφυλάκιση των αδελφών Μενέντεζ, μετά την απόρριψη της αίτησης αναστολής της ποινής του Λάιλ, 57 ετών, από την επιτροπή αναστολών της Καλιφόρνια, μία ημέρα μετά την απόρριψη της αίτησης αναστολής της ποινής του Έρικ, 54 ετών.

«Μπορείτε όλοι να με κρίνετε επειδή είμαι θυμωμένη»

Στο Instagram Stories της, η Τάλια έγραψε ότι «προσεύχεται για τον θείο της Λάιλ» μετά την «ίδια απόφαση» που ελήφθη για τον Έρικ Μενέντεζ. Είπε ότι ήταν «εξαιρετικά λυπημένη» από την απόφαση της επιτροπής αναστολών και ισχυρίστηκε ότι ήταν «εντελώς στημένη».

«Μπορείτε όλοι να με κρίνετε επειδή είμαι θυμωμένη», έγραψε. «Στέκομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την οικογένειά μας… Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να ελευθερωθούν. Ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει».

Σε μια επόμενη ανάρτηση στο Instagram Stories, η Τάλια εξήγησε ότι «οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις για το αν αυτό είναι νίκη ή όχι».

Είπε επίσης ότι «απογοητεύτηκε πολλές φορές» και ότι αυτή ήταν η «τελευταία της ελπίδα» για την απελευθέρωση του Έρικ και του Λάιλ — ειδικά επειδή «γερνούσαν όλο και περισσότερο».

Η Τάλια πρόσθεσε ότι τα αδέρφια δεν «είχαν βίαιη συμπεριφορά» κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους και τόνισε την επιθυμία της να δει να λαμβάνονται πραγματικά μέτρα για την απελευθέρωσή τους.

«Τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Yποβόσκει κάτι [σε αυτή την υπόθεση]. Αρκετά πια», έγραψε η Τάλια, ολοκληρώνοντας το μήνυμά της με ένα emoji τυφώνα.

Η Αναμάρια Μπαράλτ, ξαδέλφη των αδελφών Μενέντεζ, επίσης εξέφρασε την άποψή της στο Instagram την Παρασκευή 22 Αυγούστου, μετά την είδηση ότι και στους δύο απορρίφθηκε η αίτηση για αναστολή.

Είπε ότι εξακολουθεί να ελπίζει ότι η υπόθεσή τους θα επανεξεταστεί αν συνεχίσουν να συμπεριφέρονται κόσμια στη φυλακή και ότι θα μπορέσουν να «παρουσιαστούν ξανά ενώπιον της επιτροπής αναστολών, εντός 18 μηνών».

