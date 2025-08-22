Έρικ Μενέντεζ: Απορρίφθηκε αίτημα για την αποφυλάκισή του
Ο Έρικ Μενέντεζ βρίσκεται στη φυλακή όπως και ο αδερφός του Λάιλ γιατί δολοφόνησαν τους γονείς τους πριν από 35 χρόνια
Δικαστική επιτροπή στην Καλιφόρνια απέρριψε χθες Πέμπτη αίτημα αποφυλάκισης υφ’ όρον του Έρικ Μενέντεζ, πασίγνωστου στις ΗΠΑ διότι μαζί με τον αδελφό του Λάιλ δολοφόνησαν τους πλούσιους γονείς τους σε οίκημα στο Μπέβερλι Χιλς πριν από 35 και πλέον χρόνια.
Ο κρατούμενος, 54 ετών σήμερα, άκουσε να «απορρίπτεται η απελευθέρωσή του με όρους για τρία χρόνια κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας» ενώπιον της επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το αίτημα του αδελφού του Λάιλ είναι προγραμματισμένο να εξεταστεί χωριστά αργότερα σήμερα.
Η σειρά του Netflix
Τα αδέρφια Μενέντεζ κατάφεραν τον Μάιο να μειώσουν τις ποινές τους από ισόβια σε 50 χρόνια. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους.
Μετά από αρκετά ντοκιμαντέρ και τη σειρά του Netflix «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, η υπόθεση των αδερφών Μενέντεζ επανήλθε στην επικαιρότητα, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι ήρθε ο καιρός να βγουν από τη φυλακή.
