ΗΠΑ: Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή
ΗΠΑ: Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή

Τα δύο αδέρφια, το 1996 καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής για τον φόνο των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα στην πολυτελή τους βίλα στο Μπέβερλι Χιλς το 1989

Παρά τις προσπάθειές τους, οι αδελφοί Μενέντεζ θα παραμείνουν στη φυλακή, απεφάνθη χθες Παρασκευή η αρμόδια επιτροπή αναστολών της Καλιφόρνιας, η οποία απέρριψε το αίτημα του Έρικ και του Λάιλ Μενέντεζ, που έχουν καταδικαστεί για τον φόνο των γονιών τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989, να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους.

Η Υπηρεσία Σωφρονισμού και Επανένταξης της Καλιφόρνιας απέρριψε χθες το αίτημα για την υφ’ όρον απόλυση του Λάιλ, όπως είχε πράξει την Πέμπτη με τον Έρικ. Τα αδέλφια Μενέντεζ θα μπορέσουν να υποβάλουν εκ νέου αίτημα σε τρία χρόνια.

Το 1996 καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής για τον φόνο των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα στην πολυτελή τους βίλα στο Μπέβερλι Χιλς το 1989. Τον Μάιο δικαστής μείωσε την ποινή τους ανοίγοντας τους τον δρόμο για να ζητήσουν την απελευθέρωσή τους με περιοριστικούς όρους βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, επειδή ήταν κάτω των 26 ετών την εποχή που διέπραξαν το έγκλημα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ισχυρίζονται ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα

Η δίκη τους ήταν μία από τις πρώτες που μεταδόθηκαν απευθείας από την τηλεόραση, ενώ η ιστορία τους ήρθε και πάλι στη δημοσιότητα χάρη σε μια τηλεοπτική σειρά και ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησαν πέρυσι.

Τα αδέλφια Μενέντεζ επιμένουν ότι έδρασαν όντας σε αυτοάμυνα, αφού υπέστησαν επί χρόνια σωματική, συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση από τους γονείς τους.

Μετά την εμφάνιση του κινήματος #MeToo οι κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης που είχαν διατυπώσει εις βάρος του πατέρα τους αντιμετωπίστηκαν υπό διαφορετικό πρίσμα. Εξάλλου περισσότερα από 35 χρόνια μετά το έγκλημα ξεκίνησε μέσω του διαδικτύου ένα κίνημα υπέρ της απελευθέρωσής τους, το οποίο στηρίζει η οικογένεια των αδελφών Μενέντεζ και γνωστές προσωπικότητες, όπως η Κιμ Καρντάσιαν.

Ωστόσο η επιτροπή αρμόδια για την παροχή των αναστολών εκτίμησε ότι ο 54χρονος Έρικ και ο 57χρονος Λάιλ εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία.

«Αντίθετα με τα όσα πιστεύουν οι υποστηρικτές σας, δεν έχετε υπάρξει κρατούμενος πρότυπο και ειλικρινά το βρίσκουμε λίγο ανησυχητικό», σχολίασε την Πέμπτη ο Ρόμπερτ Μπάρτον ένα από τα μέλη της επιτροπής απευθυνόμενος στον 54χρονο Έρικ.

Πολύωρη συνεδρίαση για να παρθεί η απόφαση

Η επιτροπή συνεδρίασε σχεδόν 10 ώρες προτού καταλήξει στην απόφαση αυτή. «Περάσαμε μάλλον τέσσερις φορές περισσότερο χρόνο από όσο χρειαζόμαστε συνήθως», επεσήμανε ο Μπάρτον. «Είναι μια τραγική υπόθεση. Συμφωνώ ότι δεν χάθηκαν δύο άνθρωποι από την οικογένεια, αλλά τέσσερις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Έρικ Μενέντεζ έκανε χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στη φυλακή, συμμετείχε σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποίησε παράτυπα κινητά τηλέφωνα, είχε ανάρμοστη συμπεριφορά έναντι επισκεπτών του και συμμετείχε σε βίαια περιστατικά το 1997 και το 2011. Για αντίστοιχους λόγους η επιτροπή απέρριψε και το αίτημα του Λάιλ.

Την Πέμπτη το βράδυ ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες Νέιθαν Χόκμαν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της επιτροπής να παραμείνει στη φυλακή ο Έρικ, εκτιμώντας ότι «δικαιώνει τον Χοσέ και την Κίτι Μενέντεζ».

«Επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες ο Έρικ και ο Λάιλ Μενέντεζ ισχυρίζονται ψευδώς ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα», επεσήμανε ο Χόκμαν χαιρετίζοντας την επιτροπή «που δεν ενέδωσε στις πιέσεις ούτε συμμετείχε στο δημόσιο θέαμα», παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η θετική απόφαση της επιτροπής θεωρούνταν η καλύτερη ευκαιρία για να βγουν από τη φυλακή οι αδελφοί Μενέντεζ, όμως οι ελπίδες τους δεν έχουν εξανεμιστεί, καθώς ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ μπορεί να μειώσει την ποινή τους.

Παράλληλα οι δικηγόροι τους πιέζουν για τη διεξαγωγή νέας δίκης επικαλούμενοι τον εντοπισμό νέων στοιχείων τα τελευταία χρόνια: ένα παλιό γράμμα που έστειλε ο Έρικ σε έναν εξάδελφό του πριν τους φόνους στο οποίο αναφέρεται στη σεξουαλική κακοποίηση που υφίστατο από τον πατέρα του και τη μαρτυρία ενός πρώην τραγουδιστή ο οποίος κατήγγειλε ότι τη δεκαετία του 1980 ο Χοσέ Μενέντεζ τον νάρκωσε και τον βίασε.

