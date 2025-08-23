Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα
Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκε από τη αντιαεροπορική άμυνα στη Ρωσία. Για λόγους ασφαλείας, ανακοινώθηκε διακοπή λειτουργίας αεροδρομίων.
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν.
Η ρωσική υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών, Rosaviatsia, ανακοίνωσε ότι πολλά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργίας τους για προληπτικούς λόγους.
Ήδη στη Ρωσία παρατηρούνται καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους που κατέπεσαν στο έδαφος.
Το υπουργείο Άμυνας στη Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέστρεψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας.
Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, με πιο σημαντική την επίθεση σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις, χτυπώντας ακόμα και πυρηνικά βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας. Επιθέσεις στην αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας είναι επίσης πολύ συχνές.
