Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS

Την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την σημερινή (23/8) «Black Ribbon Day», την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού, που καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά τις μαζικές αντιδράσεις για επιχείρηση εξίσωσης του ναζισμού με τον κομμουνισμό, σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, ρωτώντας εάν αυτή «η ισοπεδωτική θέση είναι επίσημη θέση της ΝΔ ή προσωπική άποψη του αντιπροέδρου της και υπουργού Υγείας».

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιμένει. Σε μια χώρα με μαρτυρικά χωριά, με εκτελέσεις κομμουνιστών από τους ναζί και τους συνεργάτες τους, με πρωταγωνιστικό το ρόλο του ΚΚΕ στην Εθνική Αντίσταση είναι επικίνδυνο και ανιστόρητο να γίνονται τέτοιες αναρτήσεις», υπογραμμίζει ο κ. Ζαχαριάδης στη δική του ανάρτηση.

Και τονίζει χαρακτηριστικά: «Το ΕΑΜ δεν ήταν ίδιο με τους ναζί κατακτητές, ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS, οι Παρτιζάνοι δεν ήταν ίδιοι με τους φασίστες. Στη μάχη του Στάλινγκραντ δεν αναμετρήθηκαν δύο ίδιοι, το Βερολίνο τον Μάιο του 1945 απελευθερώθηκε. Αυτά και άλλα πολλά για τον κ. Γεωργιάδη είναι ιστορικές ανθυπολεπτομέρειες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «έτσι εξοικειώνεις και κανονικοποιείς το τέρας του φασισμού με αυτούς που έδωσαν την ζωή τους για την λευτεριά. Με την ανοχή σε τέτοιες απόψεις και αναρτήσεις φτάσαμε η ακροδεξιά να είναι ανερχόμενη κυβερνώσα δύναμη στην Ευρώπη, ισχυρή συνιστώσα ενός των δεξιών κομμάτων, πανίσχυρη στην Ευρωβουλή και να γεμίζει με ρατσισμό, ιστορικό αναθεωρητισμό και μίσος τα πολιτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη», ενώ προσθέτει πως «ο κ. Γεωργιάδης είναι φανατικός υποστηρικτής της ανιστόρητης και επικίνδυνης θεωρίας των δύο άκρων, που στο τέλος ενισχύει και εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και τον φασισμό».

«Είναι αυτή η ισοπεδωτική θέση επίσημη θέση της ΝΔ ή προσωπική άποψη του Αντιπροέδρου της και Υπουργού Υγείας;», ρωτά ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Για να καταλήξει: «Μιας όμως και πιάσαμε την ιστορία να θυμίσουμε κάποια πράγματα γιατί η σημερινή μέρα είναι όντως σημαντική. Στις 23 Αυγούστου του 1982, με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου, ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο νόμος ‘Για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944’. Τότε η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Αβέρωφ αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας».

Μαθήματα Ιστορίας από τον Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, στην ανάρτησή του, αφού σημειώνει πως «σήμερα, 23 Αυγούστου, είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού», εξηγεί περί… τίνος πρόκειται και αναλύει ιστορικά τα γεγονότα, αναφέροντας πως «η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε για να συμπέσει με την 23η Αυγούστου 1939, όταν υπογράφηκε το Σύμφωνο Μολότοφ–Ρίμπεντροπ, μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Ναζιστικής Γερμανίας, το οποίο οδήγησε στον καταμερισμό της Ανατολικής Ευρώπης».