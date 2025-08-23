Παγκράτι: 27χρονος πήγε να ληστέψει ηλικιωμένη και κλείστηκε στο ασανσέρ
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Παγκράτι, όταν ένας νεαρός επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα, αλλά βρέθηκε τελικά… παγιδευμένος στο ασανσέρ.
Απρόσμενη τροπή πήρε η απόπειρα ληστείας σε βάρος 82χρονης στο Παγκράτι, το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08).
Ένας 27χρονος ακολούθησε την ηλικιωμένη μέχρι την πολυκατοικία της, προσποιούμενος ότι θέλει να τη βοηθήσει με τα ψώνια.
Έβαλε τις φωνές
Η γυναίκα σύντομα υποψιάστηκε τις προθέσεις του και κάλεσε σε βοήθεια. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει μέσω του ανελκυστήρα, όμως το ασανσέρ ακινητοποιήθηκε, και εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό.
Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και Αστυνομία. Οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν και οι αστυνομικοί στη συνέχεια τον συνέλαβαν.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές με παρόμοιες ενέργειες.
