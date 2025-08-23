Καβάλα: Εννιάχρονος έπεσε από θαλάσσια τσουλήθρα και τραυματίστηκε
Η ιδιοκτήτρια του φουσκωτού θαλάσσιου πάρκου αντιμετωπίζει κατηγορία για σωματικές βλάβες από αμέλεια - Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Καβάλα για τις πρώτες βοήθειες
- Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα
- Συνελήφθη 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για κακοποίηση της 26χρονης ανιψιάς του
- Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες
- Άγρια επίθεση σε 16χρονο στην Καλαμαριά - Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι
Ένα 9χρονο παιδί τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε φουσκωτό θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Την προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας
Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα, για το οποίο ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας. Η 32χρονη ιδιοκτήτρια της εν λόγω επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής συνελήφθη με κατηγορίες για σωματικές βλάβες από αμέλεια, κατά παράβαση του άρθρου 314 παρ. 2 του Π.Κ.
Το 9χρονο αγοράκι έπαιζε στο θαλάσσιο πάρκο όταν έπεσε από την φουσκωτή τσουλήθρα και τραυματίστηκε ελαφρά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου έχει ήδη πάρει εξιτήριο.
Την προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.
- «Έφυγε το καλύτερο παιδί, ψηλέ θα μας λείψεις» – Ο επικήδειος Μητσοτάκη για Βεσυρόπουλο
- Έρευνα: Τα κεράσια προλαμβάνουν το Αλτσχάιμερ και τη… σπατάλη τροφίμων
- «Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
- Σοφία Καρβέλα: Πληρωμένη απάντηση για δεύτερη φορά σε κακόβουλα σχόλια – «Παράδειγμα προς αποφυγή. Μη μασάς»
- Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Μαμάκα μου…» – Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε
- Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις