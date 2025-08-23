Ένα 9χρονο παιδί τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε φουσκωτό θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Την προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα, για το οποίο ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας. Η 32χρονη ιδιοκτήτρια της εν λόγω επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής συνελήφθη με κατηγορίες για σωματικές βλάβες από αμέλεια, κατά παράβαση του άρθρου 314 παρ. 2 του Π.Κ.

Το 9χρονο αγοράκι έπαιζε στο θαλάσσιο πάρκο όταν έπεσε από την φουσκωτή τσουλήθρα και τραυματίστηκε ελαφρά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου έχει ήδη πάρει εξιτήριο.

