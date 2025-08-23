Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράστηκε με τους θαυμαστές/θαυμάστριες της μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Φολέγανδρο.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων, έχοντας για συντροφιά της φίλους, συνεργάτες και τον σύζυγό της, Χρήστο Κορτσέλη.

Στις λήψεις που μοιράστηκε, απεικονίζεται η ίδια σττην παραλία όπου ποζάρει ανέμελη, αλλά και σε τοποθεσίες που προσφέρουν μια ατέρμονη θέα στο απέραντο γαλάζιο καθώς ο ήλιος δύει. «Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι. Όσα είναι μπροστά. Όλα είναι» σημείωσε η Νατάσσα Μποφίλιου στη λεζάντα του καρουζέλ που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό.

Με αυτή την αναφορά, η Νατάσσα Μποφίλιου κάνει μια νύξη στο single που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο με τον τίτλο «Όλα είναι μπροστά», για το οποίο συνεργάστηκε με τον Μανώλη Φάμελλο.

Το single περιλαμβάνεται στο EP που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

«Μέσα από τα μάτια σας»

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο το οποίο περιελάμβανε στιγμές από τις συναυλίες της που έχουν λάβει χώρα τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και σε διάφορα νησιά -ανάμεσα τους και η Φολέγανδρος.

«Οι τελευταίες συναυλιακές μας εμπειρίες, μέσα από τα μάτια σας. Ευχαριστούμε για όλα αδέρφια στη Σπάρτη, στη Μήλο, στην Κω, στον Αχέροντα, στην Δράμα, στο Μέτσοβο, στην Γραβιά, στη Φολέγανδρο», έγραψε η τραγουδίστρια, μοιραζόμενη το κλιπ.