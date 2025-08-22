newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
22.08.2025 | 17:17
Κρις Μπρέιν: Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών
Κρις Μπρέιν: Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών

Κρις Μπρέιν, o ιδρυτής ενός θηρσκευτικού κινήματος με... χορεύτριες με μπικίνι και αισθητική ’80s–’90s που κατέρρευσε όταν έγιναν οι πρώτες αποκαλύψεις.

Ένοχος για 17 κατηγορίες άσεμνης επίθεσης κρίθηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου από τα βρετανικά δικαστήρια ο 68χρονος πάστορας Κρις Μπρέιν, επικεφαλής του κινήματος Nine O’Clock Service (NOS) την περίοδο 1986–1995. Αθωώθηκε για άλλες 15 κατηγορίες, ενώ οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ετυμηγορία για τέσσερις επιπλέον άσεμνες επιθέσεις και μία κατηγορία βιασμού.

Τα αδικήματα αφορούν 13 ενήλικες γυναίκες και φέρονται να τελέστηκαν μεταξύ 1981–1995. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, μιλώντας για «κυνήγι μαγισσών».

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, το NOS εξελίχθηκε σε «λατρεία» υπό την «κυριαρχική» ηγεσία του Μπρέιν, με αποτέλεσμα η συναίνεση σε σεξουαλικές πράξεις να είναι προβληματική λόγω του ελέγχου που ασκούσε στις ζωές των μελών.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά από αστυνομική έρευνα που ξεκίνησε το 2019, σχεδόν 25 χρόνια αφότου το NOS κατέρρευσε εν μέσω καταγγελιών.

Όπως αναφέρει αφιέρωμα της Telegraph, στο απόγειο της ακμής του, το NOS έμοιαζε περισσότερο με κλαμπ παρά με εκκλησία: acid-house από ηχοσυστήματα 500 watt, λέιζερ, στρομπόσκοπ και σουρεαλιστικές προβολές σε γιγαντοοθόνες.

Go-go χορεύτριες με μπικίνι και αισθητική ’80s–’90s χόρευαν ανάμεσα στο πλήθος, ενώ οι ουρές απλώνονταν γύρω από τα τετράγωνα. Ο Μπρέιν, πρώην μπασίστας στο χριστιανικό ροκ σχήμα Present Tense, αυτοσυστήθηκε ως «Rev Rave» που θα έφερνε τους 20άρηδες και 30άρηδες στην εκκλησία μιλώντας τη γλώσσα της club culture.

Το πείραμα γεννήθηκε στο Σέφιλντ, στην ενορία του Αγίου Θωμά, όταν ο ιερέας Ρόμπερτ Γουόρεν του παραχώρησε το ναό για μια «ζωηρή μορφή λατρείας» στις 9 μ.μ. — ώρα που ταίριαζε στο ρυθμό ζωής του νεανικού κοινού. Τα «Planetary Masses», με εικόνες φύσης, ανθρωπότητας και σύμπαντος σε λούπα, προσέλκυσαν εκατοντάδες.

Η κοινότητα από περίπου 60 άτομα φέρεται να ξεπέρασε τα 600, ενώ αντίστοιχες «ρέιβ-εκκλησίες» ξεπήδησαν σε άλλες πόλεις και στις ΗΠΑ.

Η επιτυχία του NOS άνοιξε πόρτες στα ανώτερα κλιμάκια της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Ο τότε επίσκοπος Σέφιλντ Ντέιβιντ Λαν έδωσε «ελευθερία πειραματισμού», ενώ ο Τζορτζ Κέρι -αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι από το 1991- φέρεται να ενθάρρυνε τη διάδοση του μοντέλου.

Η χειροτονία του Μπρέιν προχώρησε ασυνήθιστα γρήγορα: διάκονος το 1991, ιερέας το 1992. Παρά ταύτα, υπήρχαν τότε φωνές ανησυχίας: η πάστορας-επιβλέπουσα Μπέριλιν Πάρι μίλησε για επικίνδυνη μετατόπιση της έμφασης από τον Θεό στο πρόσωπο του ηγέτη, ενώ ο εφημέριος Μαρκ Στίμπι προειδοποίησε τον επίσκοπο για «έλλειψη λογοδοσίας» και «παρεκκλίσεις» από τη χριστιανική λατρεία.

«Ήμουν ριζοσπαστικός ιερέας»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Μπρέιν εμφανίστηκε ψύχραιμος. Όταν κατέθεσε, δήλωσε: «Δεν ήμουν ένας παραδοσιακά χειροτονημένος πάστορας. Ήμουν ο πιο ριζοσπαστικός», απορρίπτοντας τις καταγγελίες ως υπερβολές. Υποστήριξε ότι οι επαφές ήταν εθελοντικές και ότι τα μεταμεσονύκτια «μασάζ» ανακούφιζαν πονοκεφάλους τάσης και πρόσφεραν «εγγύτητα» με τις ακόλουθες.

Η εισαγγελία, αντιθέτως, περιέγραψε ένα πλέγμα εξουσίας και χειραγώγησης γύρω από την λεγόμενη «ομάδα homebase», κυρίως νέες γυναίκες που είχαν αναλάβει να «απελευθερώνουν τον Κρις για την αποστολή», φροντίζοντας το σπίτι, τη σύζυγό του, το παιδί και κάθε πτυχή της καθημερινότητας: ψώνια, μαγείρεμα, καθάρισμα, βάρδιες διανυκτέρευσης, ακόμη και «να τον βάζουν για ύπνο». Πολλές κατέθεσαν ότι τα μασάζ κατέληγαν σε ανεπιθύμητη σωματική επαφή ή πιέσεις για οικειότητα.

Μαρτυρίες περιέγραψαν ψυχολογική αποδυνάμωση, αποκοπή από φίλους και οικογένεια, οικονομική εξάρτηση και έναν λόγο περί «σεξουαλικής ενδυνάμωσης» που, κατά τις ίδιες, λειτουργούσε ως κάλυμμα.

«Ήμουν σε κατάσταση πλύσης εγκεφάλου», είπε μια μάρτυρας. Άλλη περιέγραψε ότι ζούσε «με λιγότερα και από επίδομα ανεργίας» δουλεύοντας ουσιαστικά πλήρως για το NOS, ενώ ένιωθε πως «το όχι προς τον Κρις ήταν όχι προς τον Θεό». Κατά την κατηγορούσα αρχή, ο «συγκλονιστικός αριθμός» των γυναικών και η ομοιότητα των περιγραφών έδειχναν ένα σταθερό μοτίβο υπέρβασης ορίων.

Πρώην πιστοί υποστήριξαν ότι ο Μπρέιν ζούσε «πολυτελώς» σε αντίθεση με πολλές εθελόντριες.

Η κατάρρευση και η επανεκκίνηση της έρευνας

Το καλοκαίρι του 1995 οι καταγγελίες έγιναν δημόσιες και το NOS κατέρρευσε. Η Αγγλικανική Εκκλησία κινήθηκε για να απομακρύνει τον Μπρέιν από τα καθήκοντα· εκείνος παραιτήθηκε από την ιεροσύνη τον Νοέμβριο 1995. Ακολούθησαν χρόνια αφάνειας, μέχρι που το 2019 καταγγελία θύματος οδήγησε σε νέα αστυνομική έρευνα και, τελικά, στη σημερινή δίκη.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι ήδη από τη διαδικασία χειροτονίας είχαν εμφανιστεί «σημάδια μεγαλομανίας», με χαρακτηριστική την επιμονή να βρεθεί -με δαπάνη του NOS- ράσο πανομοιότυπο με εκείνο που φορούσε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο The Mission (1986). Ο ίδιος είχε συγγράψει κεφάλαιο στο βιβλίο Treasure in the Field (1993) του λόρδου Κέρι, όπου παρουσίαζε το NOS ως απάντηση σε μια γενιά που αναζητούσε «σεξουαλική δικαιοσύνη».

Τι έδειξε η υπόθεση για τους θεσμούς

Πέρα από την ποινική διάσταση, το βρετανικό δημοσίευμα σημειώνει ότι υπόθεση αναδεικνύει ερωτήματα για τα όρια της καινοτομίας στη θρησκευτική πράξη και τις δικλίδες ασφαλείας όταν αναδύονται χαρισματικές ηγεσίες. Προειδοποιήσεις κληρικών στις αρχές της δεκαετίας του ’90 περί «ελλιπούς λογοδοσίας» φαίνεται να αγνοήθηκαν, την ώρα που η προσέλκυση νέων θεωρούνταν στρατηγικός στόχος. Η ισορροπία ανάμεσα στη «νέα μορφή λατρείας» και την ευθύνη εποπτείας αποδείχθηκε εύθραυστη — με βαρύ κόστος για τις γυναίκες που βρέθηκαν στον εσωτερικό κύκλο.

Για τα θύματα, η ετυμηγορία αποτελεί βήμα λογοδοσίας, χωρίς να αναιρεί τις μακροχρόνιες συνέπειες. Πολλές μίλησαν για κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, απώλεια αυτοπεποίθησης και κοινωνική απομόνωση. «Ένιωθα ότι δεν υπήρχε επιστροφή», κατέθεσε μία. Η δημόσια αναγνώριση της βλάβης λειτουργεί ως επιβεβαίωση αυτού που για χρόνια περιέγραφαν στις ιδιωτικές τους αφηγήσεις.

Ο Μπρέιν, από την πλευρά του, επέμεινε ότι δαιμονοποιήθηκε λόγω της «ριζοσπαστικής» προσέγγισής του και ότι η αστυνομική υπόθεση «διογκώθηκε δραματικά». Ωστόσο, η εικόνα που ανέδειξαν δεκάδες συνεκτικές καταθέσεις ήταν αυτή ενός συστήματος γύρω από τον ηγέτη, όπου η πνευματική αυθεντία και το προσωπικό χάρισμα θόλωσαν τα όρια και κατέστησαν τη διαφωνία συνώνυμη της αποστασίας.

Σύνταξη
«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη
Κόσμος 22.08.25

«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη

Ένας χάος άφησε πίσω η απόφαση του προέδρου της Beyond, Marcus A. Lemonis, να μην συμπεριλάβει στο πλάνο ανάπτυξης της πρόσφατα εξαγορασμένης αλυσίδας Bed Bath & Beyond, την Καλιφόρνια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γάζα: «Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», λέει το Ισραήλ – «Δεν φεύγουμε» λένε οι Παλαιστίνιοι
Τα μάτια στη Γάζα 22.08.25

«Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», απειλεί το Ισραήλ - «Δεν φεύγουμε» απαντούν Παλαιστίνιοι που φοβούνται νέα Νάκμπα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Γάζα - Παλαιστίνιοι με πλακάτ διαδηλώνουν ανάμεσα στα ερείπια αρνούμενοι να φύγουν από τη γη τους - Υγειονομικοί αρνούνται να αφήσουν τα πόστα τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Κόσμος 22.08.25

Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Lil Nas X μοιράστηκε ότι «τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα» λίγους μήνες πριν από τη νοσηλεία
«Απομόνωση» 22.08.25

Ο Lil Nas X μοιράστηκε ότι «τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα» λίγους μήνες πριν από τη νοσηλεία

Μήνες πριν από τη σύλληψη και τη νοσηλεία του, ο Lil Nas X μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήταν «ασταθής» και «εντελώς χαμένος».

Σύνταξη
«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη
Κόσμος 22.08.25

«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη

Ένας χάος άφησε πίσω η απόφαση του προέδρου της Beyond, Marcus A. Lemonis, να μην συμπεριλάβει στο πλάνο ανάπτυξης της πρόσφατα εξαγορασμένης αλυσίδας Bed Bath & Beyond, την Καλιφόρνια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες
Ελλάδα 22.08.25

Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύνταξη
Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)

Η ποδοσφαιρική «Σιντερέλα του Βορρά» συνεχίζει να κυλά στον «βούρκο» του Aspmyra Stadium τις αντιπάλους της στα κύπελλα Ευρώπης. Και η υπόθεση αυτή έπαψε πλέον προ πολλού να μοιάζει με…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Φωτιά τώρα στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Ήχησε το 112
Ελλάδα 22.08.25

Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Ήχησε το 112

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν o 40χρονος δράστης – Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο
Βόλος 22.08.25

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης ο 40χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του - Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο

Άφαντος παραμένει ο δράστης της δολοφονίας στον Βόλο - Με ένα εργαλείο από την ψησταριά σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες
Γάζα 22.08.25

Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες

«Να αναγνωρίσει, επιτέλους, η χώρα μας το παλαιστινιακό κράτος, όπως ψήφισε ομόφωνα η ελληνική Βουλή, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, το 2015», ζητά η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»
Δυσαρέσκεια 22.08.25

«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»

«Το υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς», γράφει για τις ΜΚΟ και τις απειλές Πλεύρη

Σύνταξη
Γάζα: «Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», λέει το Ισραήλ – «Δεν φεύγουμε» λένε οι Παλαιστίνιοι
Τα μάτια στη Γάζα 22.08.25

«Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», απειλεί το Ισραήλ - «Δεν φεύγουμε» απαντούν Παλαιστίνιοι που φοβούνται νέα Νάκμπα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Γάζα - Παλαιστίνιοι με πλακάτ διαδηλώνουν ανάμεσα στα ερείπια αρνούμενοι να φύγουν από τη γη τους - Υγειονομικοί αρνούνται να αφήσουν τα πόστα τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα
Λαμβάνονται μέτρα 22.08.25

Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα

Από τις πιο «εντυπωσιακές» περιπτώσεις στην Θεσσαλονίκη είναι αυτή με πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα πατίνι και ένας που άφησε τα χέρια από το τιμόνι για να γράψει... μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
Ζόφος 22.08.25

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;
«Αξιότιμε φίλε...» 22.08.25

Αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας;

Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας - Ραντεβού Ερντογάν με Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα
Βόλεϊ γυναικών 22.08.25

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βραζιλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Κόσμος 22.08.25

Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
