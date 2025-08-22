magazin
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
22 Αυγούστου 2025

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Spotlight

Μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι θα επανεξετάσει το πρόγραμμα του Ιδρύματος Σμιθσόνιαν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον κορυφαίο οργανισμό ότι εστιάζει υπερβολικά σε θέματα όπως «η δουλειά και η καταπιεσμένη τάξη».

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε χθες ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανεπιτυχής ήταν η καταπιεσμένη τάξη – τίποτα για την επιτυχία, τίποτα για τη λαμπρότητα, τίποτα για το μέλλον».

Όπως αναφέρει στην The Art Newspaper o δημοσιογράφος Μπένντζαμιν Σάτον με έδρα το Μπρούκλιν, ορισμένα ιδρύματα που υπάγονται στο Σμιθσόνιαν, όπως το Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού, παρουσιάζουν εκθέματα σχετικά με το θεσμό της δουλείας στις ΗΠΑ.

«Ωστόσο, τα μουσεία του Σμιθσόνιαν τιμούν επίσης τις καινοτομίες και τα επιτεύγματα των Αμερικανών. Το NMAAHC, για παράδειγμα, διαθέτει έναν ολόκληρο όροφο αφιερωμένο στις καλλιτεχνικές, επιστημονικές, αθλητικές και επιχειρηματικές επιτυχίες των μαύρων Αμερικανών», αναφέρει.

Στην ανάρτηση του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη παύση χρηματοδότησης σε διάφορα πανεπιστήμια, ανακοινώνοντας ότι: «Έχω δώσει εντολή στους δικηγόρους μου να εξετάσουν τα μουσεία και να ξεκινήσουν την ίδια ακριβώς διαδικασία που έχει εφαρμοστεί σε κολέγια και πανεπιστήμια, όπου έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος».

H όψη του Εθνικού Μουσείου Αμερικανικής Ιστορίας του Σμιθσόνιαν στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 1 Αυγούστου 2025. REUTERS/Annabelle Gordon/ Φωτογραφία αρχείου

«Μέρος της δύναμης του»

Το Σμιθσόνιαν, το οποίο ιδρύθηκε στις 10 Αυγούστου 1846, με σκοπό «την αύξηση και διάδοση της γνώσης» κυρίως μέσα από μουσειακά εκθέματα και σχετικές έρευνες, είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό συγκρότημα στον κόσμο, αλλά δεν αποτελεί μέρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την The Art Newspaper, λαμβάνει περίπου το 53% της συνολικής χρηματοδότησής του  μέσω πιστώσεων που καθορίζονται από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Διοικείται από ένα συμβούλιο που περιλαμβάνει τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, μια δικομματική ομάδα νομοθετών, καθώς και προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου.

Οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου να λογοκρίνει το πρόγραμμα του Σμιθσόνιαν έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις που ξεκινούν από τον χώρο των μουσείων και φτάνουν μέχρι οργανώσεις που υπερασπίζονται την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης.

Η Ένωση Διευθυντών Μουσείων Τέχνης ανέφερε ότι το Σμιθσόνιαν «ξεχωρίζει όταν οι επιστήμονες, οι ιστορικοί και οι επιμελητές του είναι σε θέση να καθορίζουν την κατεύθυνση της έρευνας και των εκθέσεών τους — κάτι που αποτελεί μέρος της μεγάλης δύναμής του. Εκφράζουμε εκ νέου την αμέριστη υποστήριξή μας προς αυτό το ίδρυμα, την αποστολή του και τους αφοσιωμένους συναδέλφους μας που εργάζονται εκεί».

Από την πλευρά της, η Αμερικανική Συμμαχία Μουσείων, προειδοποιεί ότι όταν «οποιαδήποτε οδηγία υπαγορεύει τι πρέπει ή δεν πρέπει να εκτίθεται, υπάρχει ο κίνδυνος να περιοριστεί η πρόσβαση του κοινού σε στοιχεία, ιδέες και ένα πλήρες φάσμα απόψεων».

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper

