Οι ΗΠΑ ξεκινούν έρευνα για τις ανεμογεννήτριες ανοίγοντας τον δρόμο για νέους δασμούς

Έρευνα για τις εισαγόμενες ανεμογεννήτριες και τα εξαρτήματά τους ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ κάτι που πιθανόν να αποτελεί προάγγελο για την επιβολή περισσότερων δασμών στα εξαρτήματα καθαρής ενέργειας.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα στις 13 Αυγούστου σχετικά με το εάν οι εισαγωγές σε προϊόντα αιολικής ενέργειας βλάπτουν την εθνική ασφάλεια και υπονομεύουν την εγχώρια παραγωγή, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο την Πέμπτη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το αρμόδιο αμερικανικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε τις ανεμογεννήτριες και τα σχετικά εξαρτήματα μεταξύ των προϊόντων που αντιμετωπίζουν δασμούς 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Η αμερικανική βιομηχανία ανεμογεννητριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές εξαρτημάτων όπως πτερύγια, συστήματα μετάδοσης κίνησης και ηλεκτρικά συστήματα, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Wood Mackenzie. Το 2023, οι εισαγωγές εξοπλισμού που σχετίζεται με την αιολική ενέργεια στις ΗΠΑ αποτιμήθηκαν σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 41% ​​να προέρχεται από το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα, ανέφερε η εταιρεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η κυβέρνησή του έχουν επανειλημμένα επιτεθεί στην αιολική ενέργεια, λέγοντας ότι οι τουρμπίνες έχουν καταστρέψει τη θέα σε ορισμένα από τα γήπεδα γκολφ του και διατυπώνοντας ισχυρισμούς σχετικά με τον ρόλο τους στους θανάτους πτηνών και φαλαινών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκρίνουν ηλιακά και αιολικά έργα που βλάπτουν τις γεωργικές εκτάσεις, λέγοντας ότι αυξάνουν τις τιμές της ενέργειας. Ανέστειλε επ’ αόριστον την πώληση νέων υπεράκτιων αιολικών μισθώσεων την πρώτη ημέρα της θητείας του και ανέστειλε την αδειοδότηση όλων των αιολικών πάρκων σε ομοσπονδιακά εδάφη και ύδατα.

Ανεμογεννήτριες και άρθρο 232

Η ανακοίνωση της Πέμπτης προσθέτει στη λίστα των βιομηχανιών που αντιμετωπίζουν πιθανούς δασμούς βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να ρυθμίζει τις εισαγωγές που θεωρούνται ότι απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι δασμοί στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και ημιαγωγών θα μπορούσαν να επιβληθούν τις επόμενες εβδομάδες. Άλλοι κλάδοι που βρίσκονται υπό έρευνα περιλαμβάνουν τα εμπορικά αεροσκάφη, τα κρίσιμα ορυκτά και την ξυλεία.

Ο Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό και αυτοκίνητα.

Πηγή: ΟΤ