newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οι ΗΠΑ ξεκινούν έρευνα για τις ανεμογεννήτριες ανοίγοντας τον δρόμο για νέους δασμούς
Διεθνής Οικονομία 22 Αυγούστου 2025 | 00:30

Οι ΗΠΑ ξεκινούν έρευνα για τις ανεμογεννήτριες ανοίγοντας τον δρόμο για νέους δασμούς

Η αμερικανική βιομηχανία ανεμογεννητριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές εξαρτημάτων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Spotlight

Έρευνα για τις εισαγόμενες ανεμογεννήτριες και τα εξαρτήματά τους ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ κάτι που πιθανόν να αποτελεί προάγγελο για την επιβολή περισσότερων δασμών στα εξαρτήματα καθαρής ενέργειας.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα στις 13 Αυγούστου σχετικά με το εάν οι εισαγωγές σε προϊόντα αιολικής ενέργειας βλάπτουν την εθνική ασφάλεια και υπονομεύουν την εγχώρια παραγωγή, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο την Πέμπτη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το αρμόδιο αμερικανικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε τις ανεμογεννήτριες και τα σχετικά εξαρτήματα μεταξύ των προϊόντων που αντιμετωπίζουν δασμούς 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Το 2023, οι εισαγωγές εξοπλισμού που σχετίζεται με την αιολική ενέργεια στις ΗΠΑ αποτιμήθηκαν σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια

Η αμερικανική βιομηχανία ανεμογεννητριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές εξαρτημάτων όπως πτερύγια, συστήματα μετάδοσης κίνησης και ηλεκτρικά συστήματα, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Wood Mackenzie. Το 2023, οι εισαγωγές εξοπλισμού που σχετίζεται με την αιολική ενέργεια στις ΗΠΑ αποτιμήθηκαν σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 41% ​​να προέρχεται από το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα, ανέφερε η εταιρεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η κυβέρνησή του έχουν επανειλημμένα επιτεθεί στην αιολική ενέργεια, λέγοντας ότι οι τουρμπίνες έχουν καταστρέψει τη θέα σε ορισμένα από τα γήπεδα γκολφ του και διατυπώνοντας ισχυρισμούς σχετικά με τον ρόλο τους στους θανάτους πτηνών και φαλαινών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκρίνουν ηλιακά και αιολικά έργα που βλάπτουν τις γεωργικές εκτάσεις, λέγοντας ότι αυξάνουν τις τιμές της ενέργειας. Ανέστειλε επ’ αόριστον την πώληση νέων υπεράκτιων αιολικών μισθώσεων την πρώτη ημέρα της θητείας του και ανέστειλε την αδειοδότηση όλων των αιολικών πάρκων σε ομοσπονδιακά εδάφη και ύδατα.

Ανεμογεννήτριες και άρθρο 232

Η ανακοίνωση της Πέμπτης προσθέτει στη λίστα των βιομηχανιών που αντιμετωπίζουν πιθανούς δασμούς βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να ρυθμίζει τις εισαγωγές που θεωρούνται ότι απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι δασμοί στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και ημιαγωγών θα μπορούσαν να επιβληθούν τις επόμενες εβδομάδες. Άλλοι κλάδοι που βρίσκονται υπό έρευνα περιλαμβάνουν τα εμπορικά αεροσκάφη, τα κρίσιμα ορυκτά και την ξυλεία.

Ο Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό και αυτοκίνητα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

World
Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21.08.25

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση
InShorts 21.08.25

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για βανδαλισμούς και κλοπές στο Γυμνάσιο Ιτέας
Ελλάδα 21.08.25

Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο Γυμνάσιο Ιτέας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες τους τελευταίους 3 μήνες προκάλεσαν φθορές 7 φορές στο σχολείο ενώ άλλες τρεις φορές έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του
Παρουσία Μητσοτάκη 21.08.25

Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας και μέχρι σήμερα γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο