Οι ΗΠΑ αποκτούν μετοχικό μερίδιο στην Intel – Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, ώστε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποκτήσει μερίδιο ύψους 10%.

Έκλεισε το deal με την Intel – Οι ΗΠΑ αποκτούν μετοχικό μερίδιο 10%

«Συμφώνησαν να το κάνουν και πιστεύω ότι είναι μια σπουδαία συμφωνία γι’ αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, τονίζοντας ότι η Intel «έχει μείνει πίσω» έναντι των ανταγωνιστών της σε ένα διάστημα υψηλού ενδιαφέροντος για την αγορά των ημιαγωγών.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει παραίτηση του διευθύνοντα συμβούλου της Intel μετά από δημοσιεύματα σχετικά με τις υποτιθέμενες διασυνδέσεις του με την Κίνα.

Ανάλογες συμφωνίες και στο μέλλον

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη μετατροπή ορισμένων ή όλων των επιχορηγήσεων της εταιρείας από τον Νόμο περί Ημιαγωγών και Επιστήμης (CSA) των ΗΠΑ σε μετοχικό κεφάλαιο.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα κάνει στο μέλλον ανάλογες συμφωνίες. Η παρέμβαση εντάσσεται στο νέο μοντέλο οικονομικής στρατηγικής που προωθεί η αμερικανική κυβέρνηση, επιδιώκοντας ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και ενδυνάμωση της αμερικανικής κυριαρχίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η παραγωγή μικροτσίπ.

Η κυβέρνησή του έχει ζυγίσει τις ευκαιρίες για ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών σε διάφορες αμερικανικές εταιρείες που κρίνονται κρίσιμες, δήλωσαν στο CNN την περασμένη εβδομάδα δύο άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις του Λευκού Οίκου για το θέμα αυτό.

Η Intel αρνήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα Τραμπ περί συμφωνίας. Η μετοχή της εταιρείας κατασκευής τσιπ (INTC) σημείωσε άνοδο 7% την Παρασκευή.

Πριν ένα μήνα

Τον περασμένο μήνα, σε μια πρωτοφανή κίνηση, το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι θα αποκτήσει ένα προνομιούχο μερίδιο μετοχών αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην ελάχιστα γνωστή αμερικανική εταιρεία παραγωγής σπάνιων γαιών MP Materials Corp. — μια συμφωνία που θα καθιστούσε το Πεντάγωνο τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.