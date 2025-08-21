Η Αίγυπτος αποκάλυψε τμήματα μιας βυθισμένης πόλης που βρισκόταν στον πυθμένα της θάλασσας στα ανοικτά των ακτών της Αλεξάνδρειας, συμπεριλαμβανομένων κτηρίων, αντικειμένων και μιας αρχαίας αποβάθρας που χρονολογείται πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια.

Οι αιγυπτιακές Αρχές δήλωσαν ότι η τοποθεσία, που βρίσκεται εντός των υδάτων του κόλπου του Αμπού Κιρ, μπορεί να αποτελεί επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου, ενός εξέχοντος κέντρου της εποχής της δυναστείας των Πτολεμαίων, η οποία κυβέρνησε την Αίγυπτο για σχεδόν 300 χρόνια, και της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία κυβέρνησε για περίπου 600 χρόνια.

Με την πάροδο του χρόνου, σεισμοί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας βύθισαν την πόλη και το κοντινό λιμάνι της αρχαίας πόλης του Ηρακλείου.

Σήμερα (21/8), γερανοί ανέβασαν αργά-αργά αγάλματα από τα βάθη της θάλασσας, ενώ δύτες με στολές κατάδυσης, που είχαν βοηθήσει στην ανάσυρσή τους, ζητωκραύγαζαν από την ακτή.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι, δήλωσε: «Υπάρχουν πολλά υποβρύχια ευρήματα, αλλά αυτά που μπορούμε να ανασύρουμε είναι περιορισμένα, είναι μόνο συγκεκριμένο υλικό σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια.

«Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν μέρος της λαμπρής κληρονομιάς μας».

Τα υποβρύχια ερείπια περιλαμβάνουν ασβεστολιθικά κτήρια που μπορεί να χρησίμευαν ως χώροι λατρείας, οικιστικοί χώροι και εμπορικές ή βιομηχανικές κατασκευές.

Ανακαλύφθηκαν επίσης δεξαμενές και λίμνες σκαλισμένες σε βράχο για οικιακή αποθήκευση νερού και καλλιέργεια ψαριών.