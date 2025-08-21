Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι

Η φοιτητική ζωή στην Αθήνα τώρα σου υπόσχεται πολλά. Εκ πρώτης «ναι» μπορεί να (σε) τρομάζει, χάρη στο μέγεθος, την κίνηση, τη φασαρία του αστικού τοπίου, ωστόσο δεν χρειάζεται πανικός. Όταν τη γνωρίσεις καλύτερα και ανακαλύψεις τις γειτονιές της, θα δεις πως προσφέρονται απλόχερα αμέτρητες επιλογές διασκέδασης, ψυχαγωγίας και χαλάρωσης.

Η φοιτητική ζωή στην Αθήνα λοιπόν ξεκινά με δύο καίριες ερωτήσεις: Πού να μείνεις και αν είναι προτιμότερο να μείνεις μόνος/η ή να συγκατοικήσεις; Με τα ενοίκια να έχουν αυξηθεί και την καθημερινότητα να απαιτεί εύκολη μετακίνηση αλλά και ασφάλεια, η επιλογή της σωστής γειτονιάς μπορεί, στ’ αλήθεια, να κάνει τη διαφορά.

Παρακάτω λοιπόν θα βρεις έναν ολοκληρωμένο οδηγό για την ανεύρεση φοιτητικού σπιτιού με tips για οργανωμένη αναζήτηση καθώς και σημαντικά στοιχεία για τις φοιτητο-γειτονιές της Αθήνας!

Ψάξε για φοιτητικό σπίτι αποτελεσματικά

Η αναζήτηση σπιτιού — ειδικά σε δημοφιλείς περιοχές της Αθήνας — μπορεί να είναι αρκετά απαιτητική. Το Spitogatos.gr όμως σου παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να κάνεις την αναζήτησή σου πιο στοχευμένη και αποτελεσματική.

Σκέψου τι θα σε εξυπηρετεί καλύτερα: να μένεις κοντά στη σχολή ή όχι

Σε μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα, θα πρέπει να αποφασίσεις έγκαιρα αν θα σε βολέψει καλύτερα να μένεις κοντά στη σχολή ή εκεί που «χτυπά» η καρδιά της φοιτητικής ζωής. Ζύγισε λοιπόν αποστάσεις, κόστος και καθημερινές ανάγκες, και διάλεξε την περιοχή που θα κάνει τη νέα σου αρχή πιο εύκολη και απολαυστική.

Μπες στο Spitogatos.gr, δημιούργησε λογαριασμό και οργάνωσε σωστά την αναζήτησή σου

Στο Spitogatos μπορείς να ξεκινήσεις την αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού επιλέγοντας τις περιοχές που σε ενδιαφέρουν ή εναλλακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη σελίδα «Φοιτητικά» για να βρεις σπίτι με βάση τη σχολή που έχεις περάσει.

Ενημερώσου συχνά για νέες αγγελίες

Η ζήτηση για φοιτητικά σπίτια προς ενοικίαση είναι αυξημένη αυτή την περίοδο — χρησιμοποίησε λοιπόν το feature των ειδοποιήσεων (alerts) για να ενημερώνεσαι άμεσα για νέες αγγελίες που ταιριάζουν στα κριτήρια που θες.

Πρόσθεσε στα «Αγαπημένα» τις αγγελίες που σε ενδιαφέρουν

Η σωστή οργάνωση της αναζήτησής σου είναι το Α και το Ω για να βρεις το ιδανικό φοιτητικό σπίτι. Χρησιμοποίησε τα «Αγαπημένα» για να αποθηκεύσεις σπίτια που σε ενδιαφέρουν και θέλεις να δεις από κοντά ή έστω να εξετάσεις περαιτέρω.

Απευθύνσου σε έναν επαγγελματία μεσίτη για εξειδικευμένη βοήθεια

Σε περιόδους υψηλής ζήτησης, η συμβολή ενός επαγγελματία μεσίτη είναι καίριας σημασίας. Ένας μεσίτης μπορεί να σε βοηθήσει να κινηθείς πιο γρήγορα, ενώ παράλληλα, σου προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για την κτηματαγορά αλλά και όλα τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν την ενοικίαση σπιτιού.

Top φοιτητικές περιοχές για να μείνεις στην Αθήνα

Αν δεν είσαι μόνιμος/η κάτοικος Αθηνών, είναι σημαντικό να εξετάσεις ποιες περιοχές εξυπηρετούν καλύτερα τη μετακίνησή σου από και προς τη σχολή. Στο Spitogatos.gr μπορείς να βρεις πραγματικές αξιολογήσεις χρηστών για διάφορες γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε σχέση με διάφορες παραμέτρους όπως η ύπαρξη πρασίνου, η σύνδεση με τα ΜΜΜ καθώς και η νυχτερινή ζωή και η αίσθηση ασφάλειας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να σε βοηθήσουν να αποκτήσεις μια πρώτη εικόνα για την κάθε περιοχή. Σε δεύτερη φάση, μια βόλτα από την εκάστοτε γειτονιά θα σε βοηθήσει να εξετάσεις καλύτερα παράγοντες όπως η ασφάλεια, η φασαρία, η κίνηση κ.λπ.

Ανακάλυψε παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες για τις τοπ φοιτητικές γειτονιές της Αθήνας — από τις επιλογές διαμονής και τις μετακινήσεις, μέχρι το φοιτητικό vibe που χαρακτηρίζει την κάθε περιοχή.

Ζωγράφου

Η περιοχή του Ζωγράφου θεωρείται η πλέον δημοφιλής φοιτητογειτονιά της Αθήνας, αφού βρίσκεται δίπλα σε ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη) και ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη). Με τόσους φοιτητές να ζουν και να δραστηριοποιούνται στην περιοχή έχει δημιουργηθεί ένα ζωντανό community με στέκια για όλα τα γούστα.

Στα πλεονεκτήματα της περιοχής εντάσσονται τα σχετικά προσιτά ενοίκια, η αίσθηση οικογενειακής ατμόσφαιρας και γειτονιάς σε πολλά σημεία, αλλά και η ζωντανή φοιτητική ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, έχε στο μυαλό σου πως η περιοχή έχει περιορισμένες επιλογές νυχτερινής διασκέδασης, ενώ λόγω έλλειψης μετρό (για την ώρα) η πρόσβαση γίνεται μόνο με λεωφορεία. Επίσης, αν σκέφτεσαι να μείνεις στην περιοχή του Ζωγράφου, πρέπει να κινηθείς γρήγορα γιατί η ζήτηση για φοιτητικά σπίτια είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 11,0 ευρώ/τ.μ.

Tip: Κινήσου έγκαιρα γιατί τα καλά (και οικονομικά) σπίτια «φεύγουν» αρκετά γρήγορα.

Ιλίσια

Τα Ιλίσια, γειτονικά της περιοχής του Ζωγράφου, αποτελούν μια από τις πιο κεντρικές αλλά παράλληλα ήσυχες περιοχές κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Προσφέρουν πληθώρα επιλογών τόσο σε φοιτητικά σπίτια όσο και σε διασκέδαση. Παλαιότερα ήταν γνωστά ως μια αρχοντική συνοικία, σήμερα όμως χαρακτηρίζονται από έναν διακριτικό, low-profile χαρακτήρα, με σαφείς τάσεις ανάπτυξης και ανανέωσης.

Εδώ, οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης είναι σχετικά υψηλές, λόγω της κεντρικής τους θέσης και της αρκετά εύκολης πρόσβασης στη δημόσια συγκοινωνία. Χάρη στα παραπάνω πλεονεκτήματα αλλά και την γενικότερη αίσθηση ασφάλειας που προσφέρουν τα Ιλίσια (Άνω και Κάτω), επιλέγονται ιδιαίτερα από φοιτητές που θέλουν μια ισορροπία και μια άνεση στη φοιτητική τους ζωή.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 13,0 ευρώ/τ.μ.

Tip: Για πιο εύκολη πρόσβαση, αναζήτησε το φοιτητικό σου σπίτι κοντά σε κάποια στάση μετρό — όπως π.χ. η στάση «Μέγαρο Μουσικής» ή «Ευαγγελισμός».

Παγκράτι

Είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Αθήνας, με έντονη πολιτιστική ταυτότητα και αστική γοητεία. Είναι, ίσως, η επιτομή του αθηναϊκού lifestyle, με αέρα bon viveur και open διάθεση. Το Παγκράτι σφύζει από ζωή όλες τις ώρες της ημέρας (και της νύχτας), διαθέτει άπειρες επιλογές για κοινωνική δραστηριότητα, διασκέδαση και νυχτερινή έξοδο — και γι’ αυτό προσελκύει κόσμο κάθε ηλικίας, ανάμεσά τους και πολλούς φοιτητές. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που οι χρήστες του Spitogatos έχουν αξιολογήσει το Παγκράτι με 4,8/5 για τη νυχτερινή του ζωή.

Οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης είναι υψηλές, ωστόσο το Παγκράτι μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή για φοιτητές που θα επιλέξουν την συγκατοίκηση με φίλους ή συμφοιτητές. Σίγουρα, είναι μια λύση που θα κάνει την φοιτητική σου ζωή πιο ζωντανή, εφόσον η περιοχή έχει πολλά στέκια και σημεία για να ανακαλύψεις.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 12, 2 ευρώ/τ.μ.

Tip: Εξέτασε σημεία κοντά στην Πλατεία Βαρνάβα ή το Καλλιμάρμαρο που συνδυάζουν αισθητική, πρακτικότητα και ωραίο vibe.

Αμπελόκηποι

Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή κοντά στο κέντρο της πόλης η οποία ξεχωρίζει για την εξαιρετική σύνδεση με το Μετρό και την εγγύτητά της σε μεγάλα νοσοκομεία και σχολές. Αυτά μάλιστα, την καθιστούν ιδανική επιλογή για φοιτητές του Ιατρικού και Βιολογικού τομέα.

Στους Αμπελόκηπους θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για μια άνετη καθημερινότητα, από μαγαζιά εστίασης μέχρι καταστήματα για κάθε είδους ψώνια. Επιπλέον, πρόκειται για μια περιοχή που, σε γενικές γραμμές, θεωρείται ασφαλής ακόμη και τις βραδινές ώρες. Στην περιοχή όμως είναι αυξημένη η κυκλοφοριακή κίνηση και ο θόρυβος — στοιχεία που πρέπει να αξιολογήσεις εάν επιλέξεις να μείνεις εκεί για να περάσεις την φοιτητική σου ζωή.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 11,7 ευρώ/τ.μ.

Tip: Ψάξε αγγελίες για φοιτητικά σπίτια κοντά στους σταθμούς τους μετρό «Αμπελόκηποι» ή «Πανόρμου» για περισσότερη άνεση και ευκολότερη πρόσβαση.

Νέα Σμύρνη

Η Νέα Σμύρνη είναι μια από τις πιο ποιοτικές και καλοσχεδιασμένες συνοικίες της Αθήνας, με το γνωστό Άλσος για ανάσες πρασίνου, καλές υποδομές και πολλές επιλογές για κοινωνική δραστηριότητα. Η Νέα Σμύρνη είναι ό,τι πρέπει για φοιτητές που αναζητούν ισορροπία ανάμεσα σε ανέσεις και ωραία φοιτητική εμπειρία.

Να σημειωθεί πως τα πλεονέκτηματα της περιοχής που είναι η ασφάλεια, οι πιο σύγχρονες πολυκατοικίες αλλά και οι πολλές επιλογές διασκέδασης συνοδεύονται και από υψηλές τιμές ενοικίασης σπιτιών — συγκριτικά με άλλες γειτονικές περιοχές που προσφέρουν παρόμοιο επίπεδο ζωής. Σύμφωνα με τις πραγματικές αξιολογήσεις των χρηστών του Spitogatos, η Νέα Σμύρνη θεωρείται μια ασφαλής περιοχή, καθώς συγκεντρώνει βαθμολογία 4,2/5 ως προς την ασφάλεια. Επίσης, αν η γρήγορη μετακίνηση είναι must για σένα, είναι σημαντικό να έχεις στο μυαλό σου πως η περιοχή δεν διαθέτει μετρό και εξυπηρετείται από το τραμ και διάφορες λεωφορειακές γραμμές.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 11,0 ευρώ/τ.μ.

Tip: Ρίξε μια ματιά σε αγγελίες για ακίνητα κοντά στην Πλατεία Νέας Σμύρνης ή τον Άγιο Σώστη για πιο άμεση πρόσβαση με ΜΜΜ και όμορφο vibe με περισσότερες επιλογές διασκέδασης.

Καλλιθέα

Η Καλλιθέα είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή με αυξανόμενη δυναμική στο real estate τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της στρατηγικής της τοποθεσίας. Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά αλλά και τα νότια προάστια, προσφέροντας άνετη μετακίνηση χάρη στις καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις (ΗΣΑΠ, λεωφορεία και τρόλεϊ). Διαθέτει επίσης πλούσια εμπορική αγορά με καταστήματα κάθε είδους, καθώς και μεγάλη ποικιλία σε επιλογές εστίασης

Επιπλέον, γειτονιές της Καλλιθέας βρίσκονται κοντά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) — έναν από τους πιο αγαπημένους πολιτιστικούς προορισμούς της πόλης. Εκεί, ως φοιτητής μπορείς να απολαύσεις ανοιχτούς χώρους πρασίνου και άθλησης, να επισκεφτείς την Εθνική Βιβλιοθήκη, και να συμμετέχεις σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που καλύπτει θέατρο, μουσική, κινηματογράφο και πολλά άλλα.

Η Καλλιθέα είναι μια αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή με σχετικά γρήγορους ρυθμούς και κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, παραμένει όμως μια σταθερή επιλογή για φοιτητές που αναζητούν πρακτικότητα και προσιτές λύσεις.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 10,3 ευρώ/τ.μ.

Tip: Εξέτασε περιοχές κοντά στη Θησέως για πιο εύκολη και γρήγορη μετακίνηση, ενώ ρίξε και μια ματιά για σπίτι στα στενά κοντά στο ΚΠΙΣΝ για μεγαλύτερη ευκολία για άθληση σε χώρους πρασίνου.

Νέος Κόσμος

Ο Νέος Κόσμος είναι μια δυναμικά ανερχόμενη περιοχή στα νότια του κέντρου της Αθήνας που συνεχώς κερδίζει έδαφος ως τόπος διαμονής, χάρη στην φιλική αύρα και την ισορροπία ανάμεσα στη ζωντάνια και την ηρεμία που προσφέρει. Έχει άριστη σύνδεση με το κέντρο της πόλης αλλά και τα νότια προάστια, καθώς διαθέτει στάση μετρό αλλά και τραμ.

Επίσης, ο Νέος Κόσμος, παρά την κεντρική του θέση, προσφέρει μια ήρεμη αλλά ζωντανή ατμόσφαιρα γειτονιάς με αρκετά στέκια — τα «διαμαντάκια» της περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια, δε, η δημοφιλία της περιοχής έχει αυξηθεί χάρη στα νεανικά hubs που έχουν δημιουργηθεί με μοντέρνα μαγαζιά για φαγητό ή ποτό και μπόλικο κόσμο όλες τις ώρες της μέρας. Επίσης, είναι μια περιοχή που προτιμάται από φοιτητές λόγω της εγγύτητας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και τις σχολές του ΕΚΠΑ στο κέντρο — ακόμα και το Χαροκόπειο στην Καλλιθέα.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 11,5 ευρώ/τ.μ.

Tip: Ψάξε σπίτια κοντά στον σταθμό Μετρό «Νέος Κόσμος» για άμεση σύνδεση με το κέντρο και τη σχολή σου — και εξερεύνησε τις νέες αφίξεις σε καφέ κοντά στη Φραντζή ή στα στενά πίσω από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Εξάρχεια-Νεάπολη

Είναι μια από τις πιο γνωστές και ζωντανές γειτονιές της Αθήνας, με έντονη ταυτότητα, ιδεολογία και καλλιτεχνική κουλτούρα. Ξεχωρίζουν για την εναλλακτική τους ατμόσφαιρα, τη δυναμική κοινωνική ζωή που προσφέρουν και την εγγύτητά τους στο κέντρο της πόλης — για αυτό αποτελούν πόλο έλξης για φοιτητές. Στα στενά των Εξαρχείων θα βρεις κυριολεκτικά τα πάντα: πολλές σχολές, άπειρα στέκια για διάβασμα, καφέ, ποτό, φαγητό κ.λπ., vintage βιβλιοπωλεία, μαγαζιά, θέατρα, θερινά σινεμά, χώρους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και άλλα.

Αν και κοντά στη στάση του μετρό «Πανεπιστήμιο», σύντομα θα έχουν και τον δικό τους σταθμό πάνω στην πλατεία Εξαρχείων που θα κάνει τις μετακινήσεις ακόμα πιο εύκολες

Από την περιοχή όμως δεν λείπουν, κατά καιρούς, οι εντάσεις και τα ζητήματα ασφαλείας — στοιχεία που πρέπει να λάβεις υπόψη σου αν επιλέξεις να μείνεις εκεί. Η γειτονιά της Νεάπολης — ψηλά, προς τη λεωφ. Αλεξάνδρας — προσφέρει περισσότερη ηρεμία και αίσθηση γειτονιάς.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 12,1 ευρώ/τ.μ.

Tip: Εξέτασε δρόμους προς τη Νεάπολη ή σε απόσταση ασφαλείας από την πλατεία για πιο ήρεμη καθημερινότητα και ασφάλεια.

Αιγάλεω

Το Αιγάλεω είναι ένα δυνατό χαρτί για φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), καθώς τα έχει όλα και μπορεί να κάνει τη φοιτητική ζωή ωραία και άνετη. Το φοιτητικό vibe είναι έντονο, καθώς η περιοχή διαθέτει πολλές επιλογές για φαγητό, street food, καφετέριες και στέκια που αγαπούν οι φοιτητές. Παράλληλα, το Αιγάλεω προσφέρει άνεση και ευκολία στις μετακινήσεις χάρη στη γραμμή 3 του μετρό, αν και βρίσκεται πιο μακριά από το κέντρο της Αθήνας.

Επίσης, αν επιλέξεις να βρεις το φοιτητικό σου σπίτι στο Αιγάλεω να θυμάσαι πως σε σχέση με άλλες περιοχές της Αθήνας, η περιοχή προσφέρει πιο οικονομικές λύσεις για φοιτητική στέγαση. Αν λοιπόν κινηθείς γρήγορα και έξυπνα θα βρεις το φοιτητικό σπίτι που θα εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες σου.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 11,1 ευρώ/τ.μ.

Tip: Για πιο εύκολη πρόσβαση και άνετες μετακινήσεις εξερεύνησε σπίτια κοντά στο μετρό (στάσεις «Αιγάλεω» και «Αγία Μαρίνα»).

Κορυδαλλός

Είναι μια λιγότερο δημοφιλής «φοιτητική» γειτονιά, ωστόσο πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα και συμφέρουσα επιλογή για όσους σπουδάζουν στον Πειραιά (βλ. ΠΑΠΕΙ) ή στο ΠΑΔΑ.

Με την πρόσφατη επέκταση του μετρό και την ύπαρξη στάσης πλέον, ο Κορυδαλλός έχει αναδειχθεί ως μια καλή λύση διαμονής ακόμα και για φοιτητές. Προσφέρει ηρεμία, πιο χαμηλά ενοίκια και φυσικά, εύκολη πρόσβαση προς όλες τις κατευθύνσεις (π.χ. δυτικά προάστια και Πειραιά).

Έχε κατά νου όμως πως ίσως απαιτούνται μεγαλύτερες μετακινήσεις για σχολές της Αθήνας, όπως εκείνες σε Πανεπιστημιούπολη ή Πολυτεχνειούπολη, καθώς και δραστηριότητες ψυχαγωγίας/διασκέδασης στο κέντρο της πόλης.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 8,3 ευρώ/τ.μ.

Tip: Αναζήτησε σπίτια κοντά στη στάση Μετρό «Κορυδαλλός» για άμεση πρόσβαση και περισσότερη άνεση — και εξερεύνησε την πλατεία Ελευθερίας για φοιτητικά στέκια με value-for-money χαρακτήρα.

Νίκαια

Η Νίκαια είναι μια σχετικά οικονομική περιοχή που εξελίσσεται συνεχώς, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για φοιτητές που αναζητούν το ιδανικό τους σπίτι. Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και εναλλακτική επιλογή, με τη νέα στάση του μετρό να διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση — παρόλο που η απόστασή της από τις περισσότερες σχολές είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές.

Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει ήδη μια ικανοποιητική αγορά, ενώ τα εστιατόρια και τα μικρά μαγαζιά εστίασης της κρύβουν ενδιαφέρουσες επιλογές που αξίζει να δοκιμάσει κανείς. Και μην ξεχνάς πως η Νίκαια συνεχίζει δυναμικά να εξελίσσεται, με νέες υποδομές και υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων της.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού: 9,0 ευρώ/τ.μ.

Tip: Αναζήτησε φοιτητικά σπίτια κοντά στο μετρό για καλύτερη εξυπηρέτηση και συνδεσιμότητα — και εξερεύνησε επιλογές για value-for-money διασκέδαση.

Γαλάτσι

Είναι μια καθαρά οικιστική και πράσινη περιοχή της Αθήνας, γνωστή για την ηρεμία και την οικογενειακή ατμόσφαιρα που προσφέρει σε όσους την επιλέγουν. Το Γαλάτσι μπορεί να μην διαθέτει τη δεδομένη στιγμή στάση μετρό — θα έχει σύντομα, έχει όμως βελτιωμένες συγκοινωνίες και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο.

Σίγουρα, στα plus της περιοχής περιλαμβάνονται το ήσυχο, οικιστικό περιβάλλον αλλά και η γειτνίαση με το ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ}. Στην περιοχή θα βρεις πιο οικονομικές επιλογές για φοιτητική στέγαση, ενώ δεν λείπουν και τα value-for-money καταστήματα εστίασης.

ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικού σπιτιού 8,9 ευρώ/τ.μ.

Tip: Εξερεύνησε ακίνητα κοντά στο Άλσος Βεΐκου και στις διαθέσιμες συγκοινωνιακές συνδέσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση και πρόσβαση στο κέντρο.

Η Αθήνα είναι μια ιδιαίτερη πόλη που προσφέρει δεκάδες επιλογές για φοιτητές, είτε ψάχνεις τη ζωντάνια του κέντρου είτε αναζητάς την ηρεμία άλλων περιοχών. Υπάρχουν σημεία, όπως η περιοχή του Ζωγράφου και το Αιγάλεω, που ξεχωρίζουν ως ελκυστικές περιοχές για φοιτητές. Παράλληλα όμως θα «συναντήσεις» και περιοχές όπως το Παγκράτι και η Νέα Σμύρνη που απευθύνονται σε όσους θέλουν κάτι πιο «ποιοτικό» — αν και με μεγαλύτερο κόστος συνήθως.

Είναι σημαντικό το φοιτητικό σου σπίτι να σου ταιριάζει αφού θα είναι ο χώρος που θα «γεμίζεις μπαταρίες» μετά από γεμάτες μέρες, θα διαβάζεις, θα βλέπεις σειρές, θα μαγειρεύεις (ή θα παραγγέλνεις), θα απολαμβάνεις μοναδικές στιγμές, θα δημιουργείς αναμνήσεις με φίλους, θα ζεις.

Γι’ αυτό λοιπόν επίλεξε μια γειτονιά και ένα σπίτι που θα σε κάνουν να νιώθεις άνετα και ασφαλής, σαν να βρήκες το δικό σου «καταφύγιο» μέσα στο χάος και τη βαβούρα της πόλης. Βρες το ιδανικό φοιτητικό σπίτι και εξασφάλισε τη φοιτητική ζωή που ονειρεύεσαι στο πλέον αγαπημένο σου μέρος στον κόσμο.