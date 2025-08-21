view
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
21 Αυγούστου 2025 | 09:16
Θεσσαλονίκη: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του – Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα

Τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από ρεύματα, ενώ στην προσπάθειά του να τα σώσει παρασύρθηκε και ο πατέρας τους - Το βίντεο της δραματικής διάσωσης με SUP στη Θεσσαλονίκη

Στιγμές αγωνίας έζησε μια οικογένεια στην παραλία της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας πατέρας παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα προσπαθώντας να φτάσει τα παιδιά του. Τότε, ένας χειμερινός κολυμβητής που έκανε SUP εμφανίστηκε σαν από μηχανής θεός και τους έσωσε.

Στο βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος ο κ. Ευάγγελος Παπαϊωάννου, καταγράφεται καρέ καρέ η στιγμή που εντοπίζει τον εξουθενωμένο πατέρα, ρουμανικής καταγωγής.

Το περιστατικό συνέβη όταν τα δύο παιδιά, ηλικίας 13 και 15 ετών, παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα και άρχισαν να απομακρύνονται, αδυνατώντας να επιστρέψουν στην ακτή. Ο πατέρας τους προσπάθησε να τα προσεγγίσει, όμως και ο ίδιος παρασύρθηκε από τα κύματα.

Το βίντεο της δραματικής διάσωσης με SUP στη Θεσσαλονίκη

YouTube thumbnail

«Ήμουν με το SUP στην περιοχή και επέστρεφα στη στεριά, όταν κάποια στιγμή άκουσα τσιρίδες μες στη θάλασσα. Γυρνάω και βλέπω στο βάθος δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να φωνάζουν βοήθεια. Τους πλησίασα και όταν ρώτησα τι συμβαίνει, μου είπαν ότι κολυμπούν για ώρα και δεν μπορούν να βγουν έξω», περιέγραψε ο Ευάγγελος Παπαϊωάννου στη Voria.gr.

Τα παιδιά κολυμπούσαν κόντρα στο ρεύμα, σε μία προσπάθεια να βγουν ξανά στο σημείο από το οποίο είχαν βουτήξει στη θάλασσα. «Τους είπα ότι κολυμπούν σε λάθος κατεύθυνση και ότι πρέπει να κολυμπήσουν από την αντίθετη για να βοηθηθούν και να τους βγάλει το κύμα από μόνο του προς τα έξω. Δεν μπορούσα να τραβήξω δύο άτομα με τη σανίδα και όταν τους είπα ότι θα είμαι δίπλα τους για να βγούμε μαζί στη στεριά, μου είπαν “άσε μας εμάς, τον πατέρα μας πήγαινε να βοηθήσεις”».

Αφού τα παιδιά τον διαβεβαίωσαν ότι έχουν τις δυνάμεις να βγουν μόνα τους στην ακτή, επιχείρησε να βρει τον πατέρα τους. «Κοίταξα αμέσως γύρω μου, στην αρχή δεν τον είδα. Σηκώθηκα όρθιος πάνω στη σανίδα και έτσι τον είδα για δύο-τρία δευτερόλεπτα, γιατί αυτός μία βυθιζόταν μία έβγαινε στην επιφάνεια», συνέχισε ο κ. Παπαϊωάννου, τονίζοντας πως στην περιοχή είχε αρκετό αέρα και κύμα.

«Ήταν σε μία κατάσταση ημιλιπόθυμη, σε πανικό, σε σοκ. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Με το που με είδε σηκώθηκε λίγο, πιάστηκε από τη σανίδα αλλά δεν μπορούσε να κρατηθεί καλά, γλιστρούσε, έβηχε, έβγαζε νερό. Του κράτησα λίγο τα χέρια για να μπορέσει να κρατηθεί στη σανίδα, γιατί δεν είχε δυνάμεις, είχε εξαντληθεί τελείως ο άνθρωπος. Κάτσαμε ένα πεντάλεπτο, μιλήσαμε λίγο για να τον ηρεμήσω και εκεί άρχισε να αναπνέει. Αφού συνήλθε και ένιωσε έτοιμος, του είπα πώς να κρατηθεί από τη σανίδα και σιγά σιγά βγήκαμε έξω».

Στη στεριά, τα παιδιά που είχαν ήδη καταφέρει να βγουν, υποδέχθηκαν τον πατέρα τους με αγκαλιές και ευχαρίστησαν τον άνθρωπο που τους έσωσε. «Ήμασταν έτοιμοι με την παρέα μου να φύγουμε. Είχα ήδη κάνει μία βόλτα με το SUP και τελευταία στιγμή αποφάσισα να πάρω την κάμερα από το αμάξι και να κάνω μία δεύτερη βόλτα για να τραβήξω βίντεο και να το στείλω σε έναν φίλο. Αυτή η ιστορία έγινε επειδή εγώ καθυστέρησα να γυρίσω στο αυτοκίνητο πέντε με δέκα λεπτά», κατέληξε ο κ. Παπαϊωάννου, τονίζοντας ότι η συμβολή του στη διάσωση της οικογένειας ήταν καθαρά θέμα τύχης και συγκυρίας.

Απόρρητο