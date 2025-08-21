Καθώς περνούν τα χρόνια, το σώμα μας βιώνει διάφορες αλλαγές με τις περισσότερες να αποδεικνύουν ότι αρχίζουμε να μεγαλώνουμε.

Και ενώ κάποια σημάδια τα γνωρίζουμε και τα αποδίδουμε στην γήρανση, υπάρχουν και κάποια άλλα (σημάδια) που όχι μόνο δεν είναι γνωστά, αλλά θα τα χαρακτηρίζαμε και περίεργα.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στους New York Times, υπάρχουν 4 τέτοια σημάδια που δείχνουν ότι μεγαλώνουμε.

1. Μπορεί να στραβώσουν τα δόντια σας

Σύμφωνα με την Δρ. Λέιλα Τζαχανγκίρι, πρόεδρο προσθετικής στο Οδοντιατρικό Κολλέγιο του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, δεν είναι ασυνήθιστο τα δόντια να «μετατοπίζονται και να παρεκκλίνουν» καθώς μεγαλώνουμε.

Μάλιστα αυτό τείνει να εμφανίζεται περισσότερο στα κάτω δόντια παρά στα πάνω.

Δεν κινούνται τα δόντια όλων με την ηλικία, πρόσθεσε, αλλά αν κινούνται, οι συνήθεις λόγοι περιλαμβάνουν την απώλεια ενός δοντιού, την ουλίτιδα, η οποία μπορεί να κάνει τα δόντια ασταθή , και τη φθορά των δοντιών από πράγματα όπως το τρίξιμο.

2. Η φωνή σας μπορεί να αλλάξει

Καθώς οι ενήλικες μεγαλώνουν, οι φωνητικές τους χορδές συχνά γίνονται πιο λεπτές και λιγότερο εύκαμπτες, και μπορεί να μην κλείνουν τόσο σταθερά, δήλωσε ο Δρ. Τεντ Μάου, διευθυντής του κέντρου φωνής στο Ιατρικό Κέντρο UT Southwestern. Ως αποτέλεσμα, η φωνή σας μπορεί να γίνει πιο αδύναμη ή βραχνή.

Η ηλικία μπορεί να επηρεάσει τις φωνές των ανδρών και των γυναικών με διαφορετικούς τρόπους, πρόσθεσε ο Δρ. Μάου. Μερικοί άνδρες μπορεί να διαπιστώσουν ότι καθώς μεγαλώνουν, η φωνή τους ανεβαίνει σε τόνο, είπε. «Έτσι, για ορισμένους άνδρες, ενώ παλιά είχαν μια βαθιά, ηχηρή φωνή, η φωνή τους μπορεί να μην ακούγεται τόσο βαθιά και γεμάτη καθώς μεγαλώνουν», είπε ο Δρ. Μάου.

Εν τω μεταξύ, είπε, οι ορμονικές αλλαγές στις μεγαλύτερες γυναίκες μπορεί να προκαλέσουν μείωση της φωνής τους .

Εάν οι αλλαγές στη φωνή σας επηρεάζουν την ευημερία σας ή έχετε απότομες αλλαγές στη φωνή σας, όπως ξαφνική βραχνάδα που επιμένει για περισσότερο από αρκετές εβδομάδες, ο Δρ. Μάου συνιστά να επισκεφθείτε έναν ωτορινολαρυγγολόγο.

3. Θα συρρικνωθείς (και θα συνεχίσεις να συρρικνώνεσαι)

Οι περισσότεροι άνθρωποι μικραίνουν καθώς μεγαλώνουν, ξεκινώντας γύρω στην ηλικία των 40 ετών. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες χάνουν ύψος με διαφορετικό τρόπο: Μέχρι την ηλικία των 70 ετών, οι άνδρες θα χάσουν κατά μέσο όρο 2,5 εκατοστά, ενώ οι γυναίκες πιο κοντά σε 2,5 εκατοστά.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους συρρικνωνόμαστε καθώς μεγαλώνουμε, δήλωσε ο Ardeshir Hashmi, επικεφαλής τμήματος του Κέντρου Γηριατρικής Ιατρικής στην Κλινική του Κλίβελαντ.

Με την ηλικία, χάνουμε οστά και χόνδρους στους σπονδύλους της σπονδυλικής μας στήλης, κάτι που μπορεί να μας κάνει πιο κοντούς, δήλωσε η Δρ. Χάσμι.

Και οι κοιλιακοί και οι μύες της κάτω ράχης γύρω από τη σπονδυλική στήλη μπορούν να αποδυναμωθούν, είπε, καθιστώντας πιο δύσκολο να κρατήσετε τη σπονδυλική στήλη σε όρθια θέση.

Μπορεί να είστε σε θέση να επιβραδύνετε τα πράγματα εν μέρει παραμένοντας σωματικά δραστήριοι και κάνοντας ασκήσεις με βάρη που ενδυναμώνουν τον κορμό σας και διεγείρουν την ανάπτυξη των οστών, καθώς και λαμβάνοντας αρκετό ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή σας, είπε.

4. Οι ημικρανίες σας μπορεί να μειωθούν

Οι γυναίκες έχουν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ημικρανίες από τους άνδρες και οι κρίσεις τους είναι πιο συχνές και διαρκούν περισσότερο.

Υπάρχουν όμως και μερικά ευχάριστα νέα: Οι ημικρανίες μπορούν να μειωθούν μετά την εμμηνόπαυση.

«Οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν ότι οι ημικρανίες τους βελτιώνονται», δήλωσε η Seniha Nur Ozudogru, νευρολόγος στο Penn Medicine. «Έχουν μειωμένη συχνότητα , μειωμένη σοβαρότητα και μπορεί να μην έχουν καν πια κρίσεις ημικρανίας».

Τα συμπτώματα στις γυναίκες μπορεί επίσης να αλλάξουν προς το καλύτερο, πρόσθεσε η Δρ. Ozudogru. Με την ηλικία, οι γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν ημικρανία χωρίς συνοδευτικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, αύρα ή ναυτία, είπε. Σε πολλές περιπτώσεις, εξήγησε, οι ημικρανίες είναι ενοχλητικές και όχι εξουθενωτικές.