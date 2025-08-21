Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Γήρανση: Τα 4 άγνωστα και περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι έχεις αρχίσει να μεγαλώνεις
21 Αυγούστου 2025 | 10:36

Γήρανση: Τα 4 άγνωστα και περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι έχεις αρχίσει να μεγαλώνεις

Ειδικοί αποκαλύπτουν ποια είναι τα 4 άγνωστα σημάδια που δείχνουν ότι το σώμα μας αρχίζει να μεγαλώνει

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Spotlight

Καθώς περνούν τα χρόνια, το σώμα μας βιώνει διάφορες αλλαγές με τις περισσότερες να αποδεικνύουν ότι αρχίζουμε να μεγαλώνουμε.

Και ενώ κάποια σημάδια τα γνωρίζουμε και τα αποδίδουμε στην γήρανση, υπάρχουν και κάποια άλλα (σημάδια) που όχι μόνο δεν είναι γνωστά, αλλά θα τα χαρακτηρίζαμε και περίεργα.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στους New York Times, υπάρχουν 4 τέτοια σημάδια που δείχνουν ότι μεγαλώνουμε.

1. Μπορεί να στραβώσουν τα δόντια σας

Σύμφωνα με την Δρ. Λέιλα Τζαχανγκίρι, πρόεδρο προσθετικής στο Οδοντιατρικό Κολλέγιο του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, δεν είναι ασυνήθιστο τα δόντια να «μετατοπίζονται και να παρεκκλίνουν» καθώς μεγαλώνουμε.

Μάλιστα αυτό τείνει να εμφανίζεται περισσότερο στα κάτω δόντια παρά στα πάνω.

Δεν κινούνται τα δόντια όλων με την ηλικία, πρόσθεσε, αλλά αν κινούνται, οι συνήθεις λόγοι περιλαμβάνουν την απώλεια ενός δοντιού, την ουλίτιδα, η οποία μπορεί να κάνει τα δόντια ασταθή , και τη φθορά των δοντιών από πράγματα όπως το τρίξιμο.

2. Η φωνή σας μπορεί να αλλάξει

Καθώς οι ενήλικες μεγαλώνουν, οι φωνητικές τους χορδές συχνά γίνονται πιο λεπτές και λιγότερο εύκαμπτες, και μπορεί να μην κλείνουν τόσο σταθερά, δήλωσε ο Δρ. Τεντ Μάου, διευθυντής του κέντρου φωνής στο Ιατρικό Κέντρο UT Southwestern. Ως αποτέλεσμα, η φωνή σας μπορεί να γίνει πιο αδύναμη ή βραχνή.

Η ηλικία μπορεί να επηρεάσει τις φωνές των ανδρών και των γυναικών με διαφορετικούς τρόπους, πρόσθεσε ο Δρ. Μάου. Μερικοί άνδρες μπορεί να διαπιστώσουν ότι καθώς μεγαλώνουν, η φωνή τους ανεβαίνει σε τόνο, είπε. «Έτσι, για ορισμένους άνδρες, ενώ παλιά είχαν μια βαθιά, ηχηρή φωνή, η φωνή τους μπορεί να μην ακούγεται τόσο βαθιά και γεμάτη καθώς μεγαλώνουν», είπε ο Δρ. Μάου.

Εν τω μεταξύ, είπε, οι ορμονικές αλλαγές στις μεγαλύτερες γυναίκες μπορεί να προκαλέσουν μείωση της φωνής τους .

Εάν οι αλλαγές στη φωνή σας επηρεάζουν την ευημερία σας ή έχετε απότομες αλλαγές στη φωνή σας, όπως ξαφνική βραχνάδα που επιμένει για περισσότερο από αρκετές εβδομάδες, ο Δρ. Μάου συνιστά να επισκεφθείτε έναν ωτορινολαρυγγολόγο.

3. Θα συρρικνωθείς (και θα συνεχίσεις να συρρικνώνεσαι)

Οι περισσότεροι άνθρωποι μικραίνουν καθώς μεγαλώνουν, ξεκινώντας γύρω στην ηλικία των 40 ετών. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες χάνουν ύψος με διαφορετικό τρόπο: Μέχρι την ηλικία των 70 ετών, οι άνδρες θα χάσουν κατά μέσο όρο 2,5 εκατοστά, ενώ οι γυναίκες πιο κοντά σε 2,5 εκατοστά.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους συρρικνωνόμαστε καθώς μεγαλώνουμε, δήλωσε ο Ardeshir Hashmi, επικεφαλής τμήματος του Κέντρου Γηριατρικής Ιατρικής στην Κλινική του Κλίβελαντ.

Με την ηλικία, χάνουμε οστά και χόνδρους στους σπονδύλους της σπονδυλικής μας στήλης, κάτι που μπορεί να μας κάνει πιο κοντούς, δήλωσε η Δρ. Χάσμι.

Και οι κοιλιακοί και οι μύες της κάτω ράχης γύρω από τη σπονδυλική στήλη μπορούν να αποδυναμωθούν, είπε, καθιστώντας πιο δύσκολο να κρατήσετε τη σπονδυλική στήλη σε όρθια θέση.

Μπορεί να είστε σε θέση να επιβραδύνετε τα πράγματα εν μέρει παραμένοντας σωματικά δραστήριοι και κάνοντας ασκήσεις με βάρη που ενδυναμώνουν τον κορμό σας και διεγείρουν την ανάπτυξη των οστών, καθώς και λαμβάνοντας αρκετό ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή σας, είπε.

4. Οι ημικρανίες σας μπορεί να μειωθούν

Οι γυναίκες έχουν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ημικρανίες από τους άνδρες και οι κρίσεις τους είναι πιο συχνές και διαρκούν περισσότερο.

Υπάρχουν όμως και μερικά ευχάριστα νέα: Οι ημικρανίες μπορούν να μειωθούν μετά την εμμηνόπαυση.

«Οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν ότι οι ημικρανίες τους βελτιώνονται», δήλωσε η Seniha Nur Ozudogru, νευρολόγος στο Penn Medicine. «Έχουν μειωμένη συχνότητα , μειωμένη σοβαρότητα και μπορεί να μην έχουν καν πια κρίσεις ημικρανίας».

Τα συμπτώματα στις γυναίκες μπορεί επίσης να αλλάξουν προς το καλύτερο, πρόσθεσε η Δρ. Ozudogru. Με την ηλικία, οι γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν ημικρανία χωρίς συνοδευτικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, αύρα ή ναυτία, είπε. Σε πολλές περιπτώσεις, εξήγησε, οι ημικρανίες είναι ενοχλητικές και όχι εξουθενωτικές.

Υγεία
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κλιματιστικά: Πότε μπορεί να μας αρρωστήσουν – Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν
Απαιτείται προσοχή 17.08.25

Πότε το κλιματιστικό μπορεί να μας αρρωστήσει - Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Συσσώρευση σκόνης, κακή συντήρηση, άρρωστα κτίρια, παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν αερογενείς λοιμώξεις - Οι φόβοι για τα κλιματιστικά αν και ακούγονται υπερβολικοί, δεν είναι εντελώς αβάσιμοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»
Χωρίς ανάσα 14.08.25

Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»

Οι κακές συνήθειες του διημέρου της αργίας ευθύνονται για σημαντική αύξηση των επεισοδίων υπνικής άπνοιας, σύμφωνα με μελέτη που εισάγει για πρώτη φορά έναν νέο όρο ο οποίος αποτυπώνει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας - προϊόν του σύγχρονου τρόπου ζωής μας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε
Κίνδυνος παραπληροφόρησης 13.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε

Ένας 60χρονος Αμερικανός ανέπτυξε σπάνια ασθένεια, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες του αλατιού. Είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έπρεπε να κάνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Φωτιές: Ανησυχία προκαλούν τα τοξικά μικροσωματίδια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα
Έξαρση Covid 06.08.25

Ανησυχία προκαλούν τα τοξικά μικροσωματίδια από τις φωτιές - Οι ασθένειες με τις οποίες συνδέονται

Πόσο μας προστατεύει η μάσκα στις φωτιές - Το πρόβλημα με τα παιδιά και όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα - Ιώσεις και Covid εν μέσω καύσωνα - Συστάσεις από τον πρόεδρο της Πνευμονολογικής Εταιρείας

Σύνταξη
«Υγειοκτονία»: Όταν η ιατρική περίθαλψη μπαίνει στο στόχαστρο του πολέμου – Η Γάζα στην κόψη του ξυραφιού
«Υγειοκτονία» 06.08.25

Όταν η ιατρική περίθαλψη μπαίνει στο στόχαστρο του πολέμου – Η Γάζα στην κόψη του ξυραφιού

Η αρχή της ιατρικής ουδετερότητας απειλείται, καθώς γιατροί και νοσοκομεία δέχονται σκόπιμες επιθέσεις. Και η Γάζα αποτελεί εσχάτη των περιπτώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόσο υγιείς νοιώθουν οι νέοι στην ΕΕ
Υγεία 05.08.25

Πόσο υγιείς νοιώθουν οι νέοι στην ΕΕ

Αν και η μεγάλη πλειονότητα των νέων στην ΕΕ έχει θετική άποψη για την υγεία τους, οι κοινωνικοοικονομικές και έμφυλες ανισότητες επηρεάζουν την ευημερία τους σε ολόκληρη την Ένωση

Σύνταξη
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ 21.08.25

Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Μύκονο ο CEO της Velocity - Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του
InView 21.08.25

Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ο Frank Caprio ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός - Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες

Σύνταξη
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
