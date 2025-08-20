Πρεμιέρα για την Εθνική στο «Ακρόπολις» κόντρα στη Λετονία

Η μεγάλη ώρα του Eurobasket 2025 πλησιάζει για την Εθνική μας ομάδα, η οποία απόψε Τετάρτη (20:00, ERTNEWS) ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο παραδοσιακό τουρνουά προετοιμασίας, το «Ακρόπολις». Πρώτη αντίπαλος της γαλανόλευκης είναι η Λετονία, ματς στο οποίο αναμένεται να κάνει και την πρώτη του φετινή εμφάνιση με την ομάδα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λύνοντας έτσι τα χέρια του Βασίλη Σπανούλη που στα τελευταία τρία παιχνίδια της ομάδας θα καταστρώσει πια και τα τελικά πλάνα του ενόψει του σπουδαίου τουρνουά που ακολουθεί.

Ως προς την αντίπαλο της Εθνικής, Λετονία, από το ρόστερ της ξεχωρίζει φυσικά ο σπουδαίος Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ των Ατλάντα Χοκς, ο οποίος στο πλευρό του θα έχει και άλλους σημαντικούς παίκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο Ρόλαντς Σμιτς της Αναντολού Εφές και ο Άρτουρς Ζάγκαρς της Φενέρμπαχτσε. Προπονητής της ομάδας είναι ο Ιταλός, Λούκα Μπάνκι, γνωστός στη χώρα μας και από το πέρασμά του από την ΑΕΚ.

Μετά τη Λετονία, για την Ελλάδα ακολουθεί το ματς με την Ιταλία την Παρασκευή (22/8, 20:00), ενώ ενδιάμεσα υπάρχει φυσικά και το Λετονία – Ιταλία (21/8, 20:00). Μετά το «Ακρόπολις», ωστόσο, ακολουθεί και ένα ακόμη σπουδαίο φιλικό, η πρόβα τζενεράλε της Εθνικής απέναντι στη Γαλλία, την Κυριακή (24/8, 20:00).

Σημειώνεται πως η πρεμιέρα του Eurobasket για την Εθνική μας, είναι προγραμματισμένη για τις 28/8 (21:30) με το Ελλάδα – Ιταλία.

Υπενθυμίζεται επίσης πως το ρόστερ της Εθνικής Ελλάδος αποτελείται ακόμη από 16 παίκτες από τους οποίους και θα προκύψει και η τελική 12αδα μετά τα «κοψίματα» του Σπανούλη. Οι 16 είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Το πρόγραμμα των υπόλοιπων φιλικών της Εθνικής Ελλάδας:

Λετονία – Ελλάδα, τουρνουά Ακρόπολις (20/8, 20:00)

Ιταλία – Λετονία, τουρνουά Ακρόπολις (21/8, 20:00)

Ελλάδα – Ιταλία, τουρνουά Ακρόπολις (22/8, 20:00)

Ελλάδα – Γαλλία, φιλικός αγώνας (24/8, 20:00)