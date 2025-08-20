science
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Περιβάλλον 20 Αυγούστου 2025 | 06:00

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Spotlight

Μήπως βαδίζουμε προς την έκτη «Μεγάλη Εξαφάνιση» με ρυθμούς ταχύτερους από ό,τι φανταζόμασταν; Ο Ντάνιελ Ρόθμαν, μαθηματικός στο Τμήμα Επιστημών της Γης, της Ατμόσφαιρας και των Πλανητών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), εκτιμά ότι είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον πλανήτη σε μια τέτοια αρχαία και απειλητική τροχιά, η οποία, μπορεί να χρειαστεί χιλιετίες για να φτάσει τελικά στον προορισμό τής μαζικής εξαφάνισης, αλλά ίσως να είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Ο Ρόθμαν μελετά τη συμπεριφορά του κύκλου του άνθρακα του πλανήτη στα βάθη του παρελθόντος της Γης, ειδικά σε εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις που ξεπέρασε ένα όριο και ξέφυγε από τον έλεγχο, επανακτώντας την ισορροπία του μόνο μετά από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Δεδομένου ότι όλη η ζωή εδώ στη Γη βασίζεται στον άνθρακα, αυτές οι ακραίες διαταραχές του κύκλου του άνθρακα εκφράζονται ως «μαζικές εξαφανίσεις» και είναι πιο γνωστές με αυτό το όνομα.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι γεωλόγοι έχουν ανακαλύψει ότι πολλές, αν όχι οι περισσότερες, μαζικές εξαφανίσεις στην ιστορία της Γης – συμπεριλαμβανομένης της χειρότερης που έχει συμβεί ποτέ – δεν προκλήθηκαν από αστεροειδείς, όπως περίμεναν, αλλά από ηφαιστειακές εκρήξεις που εκτείνονταν σε ολόκληρη την ήπειρο και έριξαν καταστροφικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς.

Αναπόφευκτη η μαζική εξαφάνιση;

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, αν εισάγουμε ταυτόχρονα αρκετή ποσότητα CO2 στο σύστημα και απομακρύνουμε τον κύκλο του άνθρακα, που είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ζωής, από την ισορροπία του, τότε το σύστημα μπορεί να εισέλθει σε μια κατάσταση πλανητικής κατάρρευσης, όπου οι εγγενείς διεργασίες της Γης θα αναλάβουν τον έλεγχο, λειτουργώντας ως θετική ανάδραση για την απελευθέρωση δραματικά μεγαλύτερης ποσότητας άνθρακα στο σύστημα.

Αυτή η επακόλουθη απελευθέρωση άνθρακα θα οδηγήσει τον πλανήτη σε μια καταστροφική πορεία 100 χιλιετιών, προτού ανακτήσει την ισορροπία του. Και δεν θα είχε σημασία αν το CO2 ήταν υψηλότερο ή χαμηλότερο από ό,τι είναι σήμερα, ή αν η Γη ήταν θερμότερη ή ψυχρότερη ως αποτέλεσμα. Είναι ο ρυθμός αλλαγής του CO2 που οδηγεί στον Αρμαγεδδώνα.

Θα μπορούσε να υπάρχει ένα όριο που χωρίζει τα συνηθισμένα επεισόδια θέρμανσης στην ιστορία της Γης – επεισόδια που η ζωή απορροφά με καλή διάθεση – από εκείνα που οδηγούν ανεξέλεγκτα σε μαζική εξαφάνιση.

Παρότι, όμως, έχουν περάσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια χρόνια από τότε που ο πλανήτης ξεπέρασε αυτό το όριο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ρόθμαν, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον πλανήτη σε μια τέτοια αρχαία και απειλητική τροχιά, η οποία, μπορεί να χρειαστεί χιλιετίες για να φτάσει τελικά στον προορισμό της μαζικής εξαφάνισης, αλλά ίσως να είναι σχεδόν αναπόφευκτη μόλις απομακρυνθούμε από την ακτή.

Οι «Πέντε Μεγάλες» και η εξαφάνιση των δεινοσαύρων

Οι μαζικές εξαφανίσεις δεν είναι απλώς πολύ κακές. Δεν είναι πανδημίες που σταματούν τον πολιτισμό, όπως η Covid-19, που σκοτώνουν πολύ λιγότερο από το 1% ενός είδους πρωτευόντων. Οι μαζικές εξαφανίσεις δεν είναι αυτό που συμβαίνει όταν ο κόσμος χάνει το ένα τέταρτο της βλάστησής του και το ένα τρίτο της Βόρειας Αμερικής αποστειρώνεται, όπως συνέβη μόλις 20.000 χρόνια πριν, όταν πάγοι πάχους ενός μιλίου κάλυψαν τον Καναδά.

Δεν είναι οι υπερ-εκρήξεις του πάρκου Yellowstone, τρεις από τις οποίες έχουν εκραγεί τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια – καθεμία από τις οποίες θα είχε καταστρέψει τη σύγχρονη γεωργία και τον βιομηχανικό πολιτισμό, αλλά καμία από τις οποίες δεν είχε επίδραση στην παγκόσμια βιοποικιλότητα. Αυτά είναι μέρος της «συμφωνίας» για τη ζωή στη Γη. Η ζωή δεν θα είχε φτάσει μέχρι εδώ αν ήταν ευάλωτη στα είδη της «ρουτίνας» που αποτελούν μέρος της καθημερινής λειτουργίας ενός ηφαιστειακού πλανήτη.

Αλλά ενώ ο πλανήτης μας είναι ανθεκτικός σε κάθε είδους αδιανόητες προσβολές στις οποίες υποβάλλεται τακτικά, μία φορά κάθε 50-100 εκατομμύρια χρόνια, συμβαίνει κάτι πραγματικά πολύ, πολύ κακό. Αυτές είναι οι μεγάλες μαζικές εξαφανίσεις, όταν οι συνθήκες στην επιφάνεια της Γης συνωμοτούν για να γίνουν τόσο άθλιες παντού, ώστε να υπερβαίνουν την προσαρμοστική ικανότητα σχεδόν όλων των σύνθετων μορφών ζωής, τονίζει ο βρετανικός Guardian σε ανάλυσή του.

Πέντε φορές στην ιστορία αυτή η καταστροφή έφτασε (και σε μία περίπτωση ξεπέρασε κατά πολύ) το κάπως αυθαίρετο όριο της εξάλειψης του 75% των ειδών στη Γη – και έτσι απέκτησε το καθεστώς της «μεγάλης μαζικής εξαφάνισης». Αυτές είναι γνωστές στην παλαιοντολογική κοινότητα ως οι «πέντε μεγάλες» (αν και δεκάδες άλλες μικρότερες μαζικές εξαφανίσεις διαφορετικής σοβαρότητας εμφανίζονται επίσης στα απολιθώματα). Η πιο πρόσφατη από τις πέντε μεγάλες εξαφανίσεις συνέβη πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, μια παγκόσμια καταστροφή που ήταν αρκετή για να τερματίσει την εποχή των γιγαντιαίων δεινοσαύρων.

Ήδη καταστροφική η επίδραση του ανθρώπου στη βιόσφαιρα

Συγκριτικά, η καταστροφή που προκάλεσαν οι άνθρωποι στον υπόλοιπο ζωντανό κόσμο είναι σχετικά ήπια, ίσως κάτω από 10%. Τουλάχιστον για την ώρα… Σύμφωνα με μια σημαντική μελέτη του 2011 στο περιοδικό Nature από τον παλαιοβιολόγο Anthony Barnosky, αν συνεχίσουμε με τον τρέχοντα ρυθμό εξαφάνισης ειδών, θα μπορούσαμε να περάσουμε από την (τρομακτική) κατηγορία μιας μικρής μαζικής εξαφάνισης στην έκτη μεγάλη μαζική εξαφάνιση σε διάστημα από τρεις αιώνες έως 11.330 χρόνια από τώρα, η οποία θα είναι αδύνατο να διακριθεί από τους μελλοντικούς γεωλόγους από μια πρόσκρουση αστεροειδούς.

Ακόμα χειρότερα, θα μπορούσαν να υπάρχουν κρυμμένα σημεία καμπής στην πορεία, στα οποία τα εναπομείναντα είδη του κόσμου θα εξαφανιστούν σχεδόν όλα ταυτόχρονα, όπως οι κόμβοι ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που καταρρέουν ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια μιας κατάρρευσης του δικτύου.

Δεδομένου του πόσο καταστροφική είναι ήδη η επίδραση του ανθρώπου στη βιόσφαιρα, είναι τρομακτικό να σκεφτόμαστε ότι το αποκορύφωμα της μαζικής εξαφάνισης μπορεί να βρίσκεται ακόμα μπροστά μας.

Όλα εξαρτώνται από τον ρυθμό. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία ποσότητα άνθρακα που μπορείτε να εκπέμψετε στην ατμόσφαιρα και την οποία, με την πάροδο του χρόνου, η Γη δεν θα μπορούσε να απορροφήσει. Το ηφαιστειακό CO2 πρέπει να εισέρχεται στο σύστημα. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν θα λειτουργούσε: το κλίμα δεν θα ήταν κατοικήσιμο, η ζωή θα εξαντλούσε τις πρώτες ύλες και το οξυγόνο θα εξαντλούταν.

Σε έναν κόσμο χωρίς ανθρώπους…

Αλλά όλα με μέτρο, συνιστούν οι επιστήμονες. Για να διατηρήσει την ομοιόστασή του, ο πλανήτης καθαρίζει συνεχώς το CO2 από την ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς, ώστε να μην συσσωρεύεται και να μην «ψήνει» τον πλανήτη. Αυτή η διαδικασία, όμως, είναι πολύ αργή σε ανθρώπινη κλίμακα. Θάβει αυτό το CO2 σε αποθέματα άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου και, το πιο σημαντικό, σε ιζήματα των ωκεανών που μετατρέπονται σε ανθρακικά πετρώματα, σε διάστημα εκατομμυρίων ετών. Όταν εκρήξεις μικρότερου μεγέθους εκτοξεύουν τεράστιες ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα, απειλώντας να καταστρέψουν αυτή τη διαδικασία, η Γη διαθέτει διάφορα συστήματα έκτακτης ανάγκης.

Οι ωκεανοί απορροφούν το υπερβολικό διοξείδιο του άνθρακα, γίνονται πιο όξινοι, αλλά στην χιλιετή ανατροπή τους φέρνουν αυτά τα πιο όξινα επιφανειακά νερά στον βυθό της θάλασσας με την καθοδική ροή των μεγάλων ωκεάνιων ρευμάτων του πλανήτη. Εκεί διαλύουν τα ανθρακικά ιζήματα του θαλάσσιου πυθμένα – το τεράστιο στρώμα από μικροσκοπικά κοχύλια στο βυθό του ωκεανού, που σχηματίστηκε από τη ζωή κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών – και ρυθμίζουν τις θάλασσες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ένα φάρμακα καταπραΰνει ένα ταραγμένο, όξινο στομάχι.

Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στον κύκλο του άνθρακα και λειτουργεί για την αποκατάσταση της χημείας των ωκεανών για χιλιάδες χρόνια. Τελικά, αυτές οι δυνάμεις λειτουργούν για να αποκαταστήσουν τον κύκλο του άνθρακα και να επαναφέρουν τη Γη από το χείλος της καταστροφής.

Σε έναν κόσμο χωρίς ανθρώπους, αυτές οι ανατροφοδοτήσεις συνήθως αρκούν για να σώσουν τον πλανήτη. Το περίσσειο CO2 απομακρύνεται και μετατρέπεται σε βράχο, η θερμοκρασία τελικά πέφτει και το pH του ωκεανού αποκαθίσταται σε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

Δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα του CO2 που εισέρχεται στο σύστημα, αλλά και η ροή του. Αν εισάγουμε μεγάλη ποσότητα σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ο πλανήτης μπορεί να το αντέξει. Αλλά αν εισάγουμε υπερβολική ποσότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη βιόσφαιρα.

Δυστυχώς, ο ρυθμός με τον οποίο οι άνθρωποι εισάγουν σήμερα CO2 στους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα του πλανήτη να συμβαδίσει. Βρισκόμαστε τώρα στα αρχικά στάδια μιας βλάβης του συστήματος. Αν συνεχίσουμε έτσι για πολύ περισσότερο, όμως, μπορεί να δούμε τι σημαίνει πραγματικά αυτή η βλάβη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας
Επιστήμες 18.08.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας

Το παράσιτο που τρέφεται με ζωντανή σάρκα έχει επεκταθεί μέχρι το Μεξικό και απειλεί να περάσει τα σύνορα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο
Κενό ευκαιριών 16.08.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες. Ωστόσο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των διδασκόντων είτε λόγω αδιαφορίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολλά αναψυκτικά υπόσχονται ευεξία και ενέργεια, είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;
Ναι και όχι 10.08.25

Πολλά αναψυκτικά υπόσχονται ευεξία και ενέργεια, είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;

Τα αναψυκτικά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες έχουν την τιμητική τους, αλλά μπορούν να είναι τελικά όσο ευεργετικά υποστηρίζουν οι εταιρείες ότι είναι;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
Αναλυτικό πρόγραμμα 20.08.25

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Mystreet: Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ
Mystreet 20.08.25

Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα εφαρμογή που βγαίνει στον αέρα και μέσα από 20+1 ερωτήσεις απαντούν στο πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίζουν τις παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου, να διαπιστώνουν τις αυθαιρεσίες και να καταγγέλλουν τις παρανομίες

Προκόπης Γιόγιακας
Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ
Bloomberg 20.08.25

Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ

Πώς είναι ο κόσμος που φτιάχνουν οι τρεις μεγάλοι ηγέτες; Μήπως τα σενάρια περί νέας Γιάλτας ή Συμφωνίας του Μονάχου ωχριούν μπροστά στην πραγματικότητα; Και τι θα είχε να πει γι' αυτό ο Όργουελ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο μυαλό του τζιχαντιστή
Αποκαλύπτεται 20.08.25

Στο μυαλό του τζιχαντιστή

Στο συναρπαστικό θρίλερ του Abir Mukherjee «Hunted», Vintage 2024 αποκαλύπτεται με κάθε λεπτομέρεια το σκεπτικό, οι μέθοδοι αλλά και η ψυχολογική προσέγγιση των απλών πιστών μουσουλμάνων από τους μυημένους τζιχαντιστές

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί παρά τις «ειρηνευτικές» συμφωνίες
Νιγηρία 20.08.25

13 νεκροί σε επίθεση bandits σε τζαμί

Bandits επιτέθηκαν σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα της Νιγηρίας και σκότωσαν 13 ανθρώπους, σε αντίποινα για επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύνταξη
Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Παρίσι 20.08.25

Διπλωματικές επαφές Συρίας - Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση»

Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».

Σύνταξη
Μεξικό: 6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δρόμο – Ανευ προηγουμένου μακάβριο εύρημα για την περιοχή
Μεξικό 20.08.25

6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίζονται σε δρόμο

Αυτοκινητιστές στο Μεξικό εντόπισαν έξι ανθρώπινα κεφάλια σε δρόμο που συνδέει δυο πολιτείες, μακάβριο εύρημα άνευ προηγουμένου για τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.

Σύνταξη
Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ
Δεν εξουδετερώθηκε 20.08.25

Ιράν: 1 νεκρός από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη πυρομαχικό το οποίο είχε ριφθεί από το Ισραήλ και δεν εξουδετερώθηκε, κατά τον 12ημερο πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ
«Επιστροφή στην πατρίδα» 20.08.25

Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ

Πρόκειται για παιδιά που παρέμειναν στις ΗΠΑ, ενώ οι μετανάστες γονείς τους απελάθηκαν στη Βενεζουέλα. Έκκληση στη Μελάνια Τραμπ να μεσολαβήσει για να ενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο