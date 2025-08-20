Πάγκινγκ σε τιμές διαμερίσματος – 170.000 ευρώ για αγορά μίας θέσης στην Αθήνα

Τις τιμές των ακινήτων που έχουν εκτοξευθεί μετατρέποντας σε όνειρο θερινής νυκτός την απόκτηση ενός διαμερίσματος, ακόμα και μικρού, ακολουθούν κατά πόδας και τα πάρκινγκ.

Στην Αθήνα, οι θέσεις στάθμευσης είναι τόσο δυσεύρετες που η αγορά τους έφτασε να κοστίζει μια περιουσία. Σε ορισμένα συμβόλαια, μάλιστα, οι τιμές είναι εξωφρενικές αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για έναν χώρο περί τα 10 τ.μ. Παρ’ όλα αυτά ξεπουλάνε.

Στις αρχές του χρόνου, μια θέση στάθμευσης στην Κηφισιά πωλήθηκε, σύμφωνα με το συμβόλαιο, 487.361 ευρώ, όσο δηλαδή κοστίζει ένα διαμέρισμα σε μια ακριβή περιοχή του Λεκανοπεδίου. Στο Κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα πάρκινγκ προς πώληση, το ένα 12 τ.μ. προς 170.000 ευρώ και το άλλο 9,89 τ.μ. προς 150.000 ευρώ.

Άλλες τιμές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, αφορούν στην Κηφισιά, 170.000 ευρώ για πάγκινγκ 10,12 τ.μ. και 107.631 ευρώ στο Νέο Ηράκλειο για χώρο 10,13 τ.μ.

Πάρκινγκ: Τι λένε οι μεσίτες

«Κάποιες αγοραπωλησίες» εξηγεί η μεσίτρια Άννα Μοκάκου μιλώντας στο Mega, «όταν ειδικά είναι εξωφρενικές και δεν ανταποκρίνονται στη διαθεσιμότητα της αγοράς, ίσως να έχουν να κάνουν και με άλλους λόγους που τώρα εδώ δεν μπορούμε να τους διερευνήσουμε».

Και συνεχίζει: «Αλλά όταν βλέπουμε εξωπραγματικές αγοραπωλησίες στο μητρώο, δεν σημαίνει πάντα ότι αυτές οι αγοραπωλησίες ανταποκρίνονται στο ότι κάποιος πήρε ένα πάρκινγκ με 170.000».

«Μία μέση τιμή σε μία περιοχή που είναι επιφορτισμένη και δεν βρίσκεις εύκολα πάρκινγκ, είναι 40 με 50.000 για 10 με 12 τετραγωνικά», καταλήγει η ίδια.