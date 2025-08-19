Ανατροπή βυτιοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 19 Αυγούστου, στην εθνική οδό Σερρών – Νιγρίτας.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα την ανατροπή του σε κανάλι πριν το σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου το οποίο είχε φορτίο με λύματα.

Ο οδηγός έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Σερρών.

Δείτε φωτογραφικό στιγμιότυπο: