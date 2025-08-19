«Ξέρω ότι δεν πρέπει να το λέω αυτό»: Η Μίλα Κούνις για την προετοιμασία της στην ταινία Black Swan του 2010

Ήταν μια από τις ταινίες έκπληξη του 2010 – ένα φιλμ με μπάτζετ μόλις 13 εκατ. δολαρίων κατάφερε να κερδίσει πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, οι εισπράξεις του στο box office άγγιξαν τα 330 εκατ., ενώ οι κριτικοί αποθέωσαν τον Ντάρεν Αρονόφσκι για τη σκηνοθετική μαεστρία του.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των θετικών σχολίων βρέθηκαν η Νάταλι Πόρτμαν και η Μίλα Κούνις – οι δύο πρωταγωνίστριες του Black Swan. Και τώρα, 15 χρόνια μετά, η 41χρονη ηθοποιός ρωτήθηκε για την προετοιμασία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ώστε να υποδυθεί τη μπαλαρίνα.

«Η προετοιμασία μου ήταν ξεκάθαρη: πολύς χορός, ελάχιστο φαγητό» είπε η Μίλα Κούνις στο περιοδικό Vogue και συνέχισε: «Ξέρω ότι δεν πρέπει να το λέω αυτό, αλλά είναι η αλήθεια. Έπινα πολύ ζωμό και χόρευα 12 ώρες την ημέρα».

Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν λίγο πιο δύσκολα όταν ο Ντάρεν Αρονόφσκι έχασε κάποιους χρηματοδότες, με αποτέλεσμα η παραγωγή να καθυστερήσει τρεις μήνες μέχρι να βρεθούν τα χρήματα.

«Κανονικά η προετοιμασία θα κρατούσε 90 μέρες, ωστόσο εξαιτίας κάποιων θεμάτων κράτησε έξι μήνες. Ωστόσο τόσο εγώ όσο και η Νάταλι ήμασταν χαρούμενες που χορεύαμε κάθε μέρα» συμπλήρωσε.

«Γυρνούσε αυτές τις σκηνές χορού για ώρες. Θυμάμαι να είναι όλο μου το σώμα μελανιασμένο» τόνισε η Κούνις.

Το αποτυχημένο σχέδιο του Αρονόφσκι

Ο σκηνοθέτης του Black Swan παραδέχθηκε ότι κατά την διάρκεια των γυρισμάτων του φιλμ, προσπάθησε να δημιουργήσει έχθρα ανάμεσα στη Νάταλι Πόρτμαν και τη Μίλα Κούνις, ώστε να αποτυπωθεί όσο πιο ρεαλιστικά γινόταν η κόντρα τους στο φακό.

«Πήγα να παίξω τον ρόλο του ύπουλου σκηνοθέτη. Αλλά η Μίλα και Νάταλι κατάλαβαν αρκετά γρήγορα το σχέδιό μου και άρχισαν να μου κάνουν πλάκα» είπε ο γνωστός σκηνοθέτης και συμπλήρωσε: «Από εκεί που ήθελα να δημιουργήσω μια κόντρα στο τέλος το όλο θέμα κατέληξε να είναι το αστείο των γυρισμάτων».