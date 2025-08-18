Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό

Το ημερολόγιο έγραφε 20 Ιουνίου 1975 όταν στις σκοτεινές αίθουσες βγήκε μια ταινία που θα πήγαινε την έννοια του τρόμου σε άλλο επίπεδο. Τα Σαγόνια του Καρχαρία ήταν το φιλμ που παραλίγο να καταστρέψουν την καριέρα και την ψυχική υγεία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ προκάλεσε εφιάλτες σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.

Ακόμα και 50 χρόνια μετά, ο φονικός καρχαρίας του 78χρονου αμερικανού σκηνοθέτη προκαλεί ανατριχίλες και αϋπνίες σε όλο τον πλανήτη. Εκτός από έναν άνθρωπο, ο οποίος απολαμβάνει τις δαγκωματιές και το αίμα μέσα στη θάλασσα.

Ο Τζέφφρεϊ Βόρχες ήταν 12 ετών όταν επιλέχθηκε για να παίξει στο καλτ θρίλερ του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ως Άλεξ Κίντερ, για μια εμφάνιση του κράτησε περίπου ένα λεπτό, προτού πέσει θύμα του καρχαρία. Ωστόσο, μισό αιώνα μετά, αυτά τα 60 δευτερόλεπτα συνεχίζουν να γεμίζουν τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Και δεν είναι μόνο από τα δικαιώματα του φιλμ, που όταν παίζεται στην τηλεόραση ή στις μεγάλες αίθουσες του έρχεται ένα τσεκ στο σπίτι του. Είναι οι φανατικοί θαυμαστές που τον «χρυσώνουν» για να δουν το παιδί που φαγώθηκε από τον καρχαρία.

«Ήμουν 12 ετών και πρέπει να εμφανίστηκα στην ταινία για περίπου ένα λεπτό, αλλά εκεί έξω υπάρχουν πολλοί φανατικοί θαυμαστές του φιλμ Τα Σαγόνια του Καρχαρία. Θα με πληρώνει μέχρι να πεθάνω» δήλωσε ο Τζέφφρεϊ Βόρχες.

«Με πηγαίνουν σε διάφορα events και αφιερώματα του φιλμ σε όλο τον κόσμο και με πληρώνουν 10.000 λίρες κάθε φορά. Άλλοι μου δίνουν τα διπλά για να εμφανίζονται σε θεματικά πάρτι» λέει ο 62χρονος.

«Ο αδερφός μου ζει στην Πορτογαλία και κάθε φορά που προβάλλεται η ταινία στην τηλεόραση μου στέλνει μήνυμα ‘καλά νέα, πάλι σε έφαγε ο καρχαρίας, έρχεται νέο τσεκ’».

Ο Τζέφφρεϊ Βόρχες μετά τα Σαγόνια του Καρχαρία δοκίμασε καριέρα στην μεγάλη οθόνη, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Η καλύτερή του στιγμή ήταν η συμμετοχή του στη σαπουνόπερα Σάντα Μπάρμπαρα.