Αποκαρδιωτική είναι η εκτίμηση της υπηρεσίας Copernicus αναφορικά με την έκταση που κάηκε στην πρόσφατη φωτιά στην Πρέβεζα. Η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα μια δορυφορική φωτογραφία όπου αποτυπώνεται η έκταση που κάηκε.

Οι πύρινες φλόγες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, καίγοντας σπίτια, καλλιέργειες και ποιμνιοστάσια, ενώ υπήρξαν και αναφορές για νεκρά ζώα.

34 χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη

Από την επεξεργασία των στοιχείων στην πυρκαγιά κάηκαν πάνω από 34 χιλιάδες στρέμματα, 550 άνθρωποι κινδύνευσαν ενώ από το πύρινο μέτωπο απειλήθηκαν 79 χλμ. οδικού δικτύου και υποδομές.

🔥#EMSR835 – Wildfire in Ipeiros🇬🇷 Latest assessment shows 3,409 ha burnt near Gymnotopos, with ~550 people potentially affected. Infrastructure at risk includes 79 km of roads and several facilities. Our #MappingTeam continues to monitor the area:https://t.co/9h6mqkOsn0 pic.twitter.com/aOxYoHsZcI — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 18, 2025

Αυτοψίες στα πληγέντα σημεία στην Πρέβεζα

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα εξειδικευμένα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, πραγματοποιούν με εντατικούς ρυθμούς αυτοψίες στα πληγέντα σημεία, βάσει των σχετικών υποδείξεων.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τις αυτοψίες στις περιοχές Πρέβεζας – Άρτας και ειδικότερα στον δήμο Ζηρού, είναι τα εξής:

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου: Έχουν καταγραφεί 4 «πράσινα», 6 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Γυμνοτόπου: Έχουν καταγραφεί 11 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Δρυοφύτου: Έχουν καταγραφεί 7 «κίτρινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης: Έχουν καταγραφεί 3 «πράσινα», 8 «κίτρινα» και 6 «κόκκινα» κτίρια.

Από το υπουργείο σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να μεταβληθούν, καθώς τα κλιμάκια συνεχίζουν τις αυτοψίες και καταχωρούν τα νέα δεδομένα στην ψηφιακή εφαρμογή «Digispect», η οποία συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτύπωσης και καταγραφής των πληγέντων κτιρίων.