Πιστόλι και σπαθιά βρέθηκαν στο σπίτι 25χρονης που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο
Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι της 25χρονης στον Ασπρόπυργο
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
- Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα
- «Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές
- Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη πρωινές ώρες τις 10-8-2025 στην περιοχή του Ασπροπύργου, 25χρονη, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Η έρευνα της αστυνομίας
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου αποκρύπτονται πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, έλαβε χώρα έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
· σπαθί τύπου «κατάνα»,
· -4- ξιφίδια,
· μαχαίρι επιβίωσης
· αυτοσχέδιο πιστόλι.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα
- Πάτρα: Νέα προθεσμία για αύριο πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό – Τι λένε οι δικηγόροι του
- Το μεγάλο ρίσκο της Γιουνάιτεντ – Αυτός είναι ο γκολκίπερ που θέλει ο Αμορίμ
- Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών
- Καταφύγια, όργια και ξηρά τροφή – Πώς οι prepper ετοιμάζονται για την κυριαρχία της ΑΙ
- Λάρισα: Εντοπίστηκε η 13χρονη που είχε εξαφανιστεί πριν δέκα μέρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις