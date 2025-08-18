Πιστόλι και σπαθιά βρέθηκαν στο σπίτι 25χρονης που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη πρωινές ώρες τις 10-8-2025 στην περιοχή του Ασπροπύργου, 25χρονη, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η έρευνα της αστυνομίας

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου αποκρύπτονται πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, έλαβε χώρα έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· σπαθί τύπου «κατάνα»,

· -4- ξιφίδια,

· μαχαίρι επιβίωσης

· αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.