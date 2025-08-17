Ο κυκλώνας Εριν, ο πρώτος της σεζόν στον Βόρειο Ατλαντικό, αναβαθμίστηκε χθες Σάββατο σε «Κατηγορίας 5» – στο υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – καθώς πλησιάζει τα νησιά της Καραϊβικής, απειλώντας τα με πλημμύρες και κατολισθήσεις (στη δορυφορική εικόνα από CIRA/NOAA via Reuters, επάνω, ο κυκλώνας Εριν κοντά στο Πουέρτο Ρίκο).

Ο κυκλώνας Εριν κατευθύνεται προς τις Μικρές Αντίλλες, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα

Unbelievable footage from NOAA’s Hurricane Hunters inside the eye of Hurricane Erin. Simply incredible. pic.twitter.com/3pTiNI6mpX — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 16, 2025

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Εριν κατευθύνεται προς τις Μικρές Αντίλλες, μια περιοχή που περιλαμβάνει τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένους Νήσους και το Πουέρτο Ρίκο – αμερικανικό έδαφος που υπέστη σημαντικές καταστροφές από τον κυκλώνα Μαρία τον Σεπτέμβριο του 2017.

Σύμφωνα με το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κυκλώνας Εριν βρισκόταν περίπου 235 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, έχοντας αναβαθμιστεί από «Κατηγορίας 1» σε «Κατηγορίας 5» μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Ο κυκλώνας αναμένεται να κινηθεί προς τα βορειοδυτικά και να πλησιάσει τις Μπαχάμες τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, προτού εξασθενήσει.

Πρόβλεψη για 13-18 τροπικές καταιγίδες

Παρότι προβλέπεται πως θα παραμείνει αρκετά μακριά από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μεγάλα κύματα να φθάσουν μέχρι τη Βόρεια Καρολίνα.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service / NWS) έχει προβλέψει 13-18 τροπικές καταιγίδες φέτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, εκ των οποίων οι μισές περίπου (5-9) αναμένεται να εξελιχθούν σε κυκλώνες.

Πηγή: ΑΠΕ