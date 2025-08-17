Συνεχίζεται η… γκαντεμιά για τη Γαλλία: Τραυματίστηκε και ο Πουαριέ – Ποιοι σέντερ έχουν μείνει διαθέσιμοι

Ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ άουτ 11 μέρες μόλις πριν το τζάμπολ του Eurobasket, μεγιστοποιώντας το πρόβλημα που έχει η Εθνική Γαλλίας στην frontline.

Ο έμπειρος σέντερ αντιμετώπιζε προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, τα οποία κορυφώθηκαν μετά το φιλικό στην Μπανταλόνα, ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ο Πουαριέ παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και εν συνεχεία ανακοινώθηκε πως θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί με τους «τρικολόρ».

Ο Πουαρίε και οι «ηχηρές» απουσίες

Υπενθυμίζεται πως η Γαλλία δεν θα έχει διαθέσιμους τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν θα τεθούν στην διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Πλέον οι λύσεις έχουν στερέψει δραματικά με τους Άλεξ Σαρ και Μαμ Τζαϊτέ να είναι οι μοναδικοί διαθέσιμοι ψηλοί της Γαλλίας, οι οποίοι θα σηκώσουν και το βάρος στο ερχόμενο Eurobasket.

Επίσης αναμένεται και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε να αγωνιστεί σαν σέντερ σε κοντά σχήματα προκειμένου να δώσει και εκείνος λύσεις στην ρακέτα της Γαλλίας, ανοίγοντας κιόλας το γήπεδο με το καλό του σουτ.