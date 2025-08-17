sports betsson
17.08.2025 | 12:10
Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας
17.08.2025 | 11:10
Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Συνεχίζεται η… γκαντεμιά για τη Γαλλία: Τραυματίστηκε και ο Πουαριέ – Ποιοι σέντερ έχουν μείνει διαθέσιμοι
Μπάσκετ 17 Αυγούστου 2025 | 10:04

Συνεχίζεται η… γκαντεμιά για τη Γαλλία: Τραυματίστηκε και ο Πουαριέ – Ποιοι σέντερ έχουν μείνει διαθέσιμοι

Ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός Eurobasket για την Γαλλία, η οποία δεν θα έχει επίσης τους Λεσόρ, Φαλ και Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ άουτ 11 μέρες μόλις πριν το τζάμπολ του Eurobasket, μεγιστοποιώντας το πρόβλημα που έχει η Εθνική Γαλλίας στην frontline.

Ο έμπειρος σέντερ αντιμετώπιζε προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, τα οποία κορυφώθηκαν μετά το φιλικό στην Μπανταλόνα, ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ο Πουαριέ παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και εν συνεχεία ανακοινώθηκε πως θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί με τους «τρικολόρ».

Ο Πουαρίε και οι «ηχηρές» απουσίες

Υπενθυμίζεται πως η Γαλλία δεν θα έχει διαθέσιμους τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν θα τεθούν στην διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Πλέον οι λύσεις έχουν στερέψει δραματικά με τους Άλεξ Σαρ και Μαμ Τζαϊτέ να είναι οι μοναδικοί διαθέσιμοι ψηλοί της Γαλλίας, οι οποίοι θα σηκώσουν και το βάρος στο ερχόμενο Eurobasket.

Επίσης αναμένεται και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε να αγωνιστεί σαν σέντερ σε κοντά σχήματα προκειμένου να δώσει και εκείνος λύσεις στην ρακέτα της Γαλλίας, ανοίγοντας κιόλας το γήπεδο με το καλό του σουτ.

Ενέργεια
ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

World
Ένας οργουελικός κόσμος – Η Αλάσκα και το «1984»

Ένας οργουελικός κόσμος – Η Αλάσκα και το «1984»

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ουκρανία: Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι με Τραμπ – Θα πάνε Λευκό Οίκο;
17.08.25

Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει του τετ α τετ Ζελένσκι με Τραμπ - Θα τον συνοδεύσουν στις ΗΠΑ;

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
17.08.25

Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του

Η Αστυνομία συνέλαβε και μια 44χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να προμήθευσε τη δράστιδα με το καυστικό υγρό - Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας
17.08.25

Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας

Στα 58 της χρόνια, η Πάμελα Άντερσον όχι απλά κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, αλλά να πάει την καριέρα της σε άλλο επίπεδο, χωρίς ποτέ να απαρνηθεί το παρελθόν της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
17.08.25

Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο - Στο νοσοκομείο το θύμα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μισός τόνος ναρκωτικών KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
17.08.25

Μισός τόνος ναρκωτικών εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Αποκαλείται φυσική κόκα, προέρχεται από το φυτό Catha Edulis και καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής - Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτωτικές με λευκά είδη που είχαν φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι
17.08.25

Κάτοικοι αντιδρούν για το drone πυρασφάλειας στο Σέλι - Μιλούν για ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας

Τριάντα εννέα κάτοικοι στη Βέροια ζητούν με επιστολή τους στο δημοτικό συμβούλιο την απομάκρυνση του drone και θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης της εγκατάστασής του στο Σέλι

Σύνταξη
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Euroleague 17.08.25

Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
