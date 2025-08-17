Συνεχίζεται η… γκαντεμιά για τη Γαλλία: Τραυματίστηκε και ο Πουαριέ – Ποιοι σέντερ έχουν μείνει διαθέσιμοι
Ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός Eurobasket για την Γαλλία, η οποία δεν θα έχει επίσης τους Λεσόρ, Φαλ και Γουεμπανιάμα.
- Μισός τόνος ναρκωτικών εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
- Απίστευτο περιστατικό: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε... θόρυβο
- Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός λουόμενος – Η παραλία είχε κόκκινη σημαία
- EE: Οι ψηφιακοί κανόνες καθυστερούν το εμπορικό deal με τις ΗΠΑ
Ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ άουτ 11 μέρες μόλις πριν το τζάμπολ του Eurobasket, μεγιστοποιώντας το πρόβλημα που έχει η Εθνική Γαλλίας στην frontline.
Ο έμπειρος σέντερ αντιμετώπιζε προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, τα οποία κορυφώθηκαν μετά το φιλικό στην Μπανταλόνα, ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.
Ο Πουαριέ παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και εν συνεχεία ανακοινώθηκε πως θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί με τους «τρικολόρ».
Ο Πουαρίε και οι «ηχηρές» απουσίες
Υπενθυμίζεται πως η Γαλλία δεν θα έχει διαθέσιμους τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν θα τεθούν στην διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Πλέον οι λύσεις έχουν στερέψει δραματικά με τους Άλεξ Σαρ και Μαμ Τζαϊτέ να είναι οι μοναδικοί διαθέσιμοι ψηλοί της Γαλλίας, οι οποίοι θα σηκώσουν και το βάρος στο ερχόμενο Eurobasket.
Επίσης αναμένεται και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε να αγωνιστεί σαν σέντερ σε κοντά σχήματα προκειμένου να δώσει και εκείνος λύσεις στην ρακέτα της Γαλλίας, ανοίγοντας κιόλας το γήπεδο με το καλό του σουτ.
- Ο Γουίλιαμς-Γκος έφτασε στο Κάουνας για τη Ζαλγκίρις (pics)
- Κίβου: «Δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός – Μας δημιούργησε προβλήματα»
- Παναθηναϊκός: Ακυρώθηκε η τελευταία μέρα του «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία
- Ολυμπιακός: «Πέντε χρόνια χωρίς τον Σάββα Θεοδωρίδη – Για πάντα στις καρδιές μας»
- Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
- Ο Μέσι επέστρεψε, η Ίντερ Μαϊάμι… θριάμβευσε (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις