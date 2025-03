Euroleague: Μοιράστηκε σε Έντουαρντς και Πουαριέ το βραβείο του MVP της 28ης αγωνιστικής (pic)

Δύο MVP ανέδειξε η 28η «στροφή» της Euroleague, με τον Κάρσεν Έντουαρνς και τον Βινσέντ Πουαριέ να παίρνουν το βραβείο.

Ο Αμερικανός της Μπάγερν σημείωσε 30 πόντους, στη νίκη με 100-82 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο Μόναχο. Ο απόφοιτος του Περντιού, είχε επίσης και τέσσερις ασίστ, ένα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο, με το πιο εντυπωσιακό στατιστικό εκτός από τους πόντους του, να είναι το 6/10 πίσω από τα 6,75.

Ο Πουαριέ της Εφές, ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη με 89-68 απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, στην Κωνσταντινούπολη. Ο Γάλλος σέντερ κατέγραψε 18 πόντους, 13 ριμπάουντ, ένα μπλοκ και ένα κλέψιμο, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Το double-double του πρώην NBAer ξεχώρισε από όλη τη στατιστική του και ίσως ήταν αυτό που τον έφερε στην κατάκτηση του βραβείου του πολυτιμότερου, μαζί με τον έτερο πρώην παίκτη του «μαγικού» κόσμου.

These two took over their games Round 28🤯@Cboogie_3 & @viinze_17P are the CO-MVPs of the Round! 🔥

MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/zqK941JewP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 8, 2025