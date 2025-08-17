Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Μπάγερν Μονάχου και αποτελεί παρελθόν από τους Βαυαρούς, κάτι που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμος στην αγορά και αρκετές ομάδες της Euroleague βρίσκονται σε αναζήτηση γκαρντ.

Ο γερμανικός σύλλογος αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν στο συμβόλαιό του, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο βετεράνος άσος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην EuroLeague και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ανάμεσα στις ομάδες που λέγεται πως έχουν στη λίστα τους τον Νέιπιερ, συγκαταλέγονται η Μπασκόνια, η Αρμάνι Μιλάνο και η Παρτιζάν που αναζητά παίκτη με τα δικά του χαρακτηριστικά.

Η περίπτωση του απασχολεί έντονα και δεν αποκλείεται άμεσα να βρεθεί ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του πρώην NBAερ.

Τα νούμερα του Νέιπιερ

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρσι ο πρώην άσος του Ερυθρού Αστέρα είχε κατά μέσο όρο 11,1 πόντους, 2,1 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ και 1,1 κλέψιμο σε 22,2 λεπτά συμμετοχής ανά ματς με τη φανέλα της Μπάγερν, αποδεικνύοντας πως μπορεί να βοηθήσει τόσο στην άμυνα, όσο -κυρίως- στο εκτελεστικό κομμάτι.

Από εκεί και πέρα, το ποσοστό του στα τρίποντα ξεπέρασε το 41% παίρνοντας μάλιστα σχεδόν 4 προσπάθειες ανά αγώνα, γεγονός που αποδεικνύει πως πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα όπλα της EuroLeague πίσω από τα 6,75.