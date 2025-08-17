Τα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τον τρόπο λειτουργίας των λούνα παρκ, έρχονται ξανά στο προσκήνιο μετά το σοκαριστικό ατύχημα στη Ρόδο.

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα συνέβη στην εμποροπανήγυρη της Κρεμαστής, όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο λεγόμενο «ταψί» με συνέπεια τουλάχιστον 4 άτομα να εκσφενδονιστούν και να χτυπήσουν στα κάγκελα.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού προχώρησε στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας και του υπεύθυνου λειτουργίας του λούνα παρκ. Κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια ενώ έρευνα εξετάζει αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο δήμος Ρόδου, εξάλλου προχώρησε στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ, μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: Τι ισχυρίζεται η εταιρεία

Η υπεράσπιση της εταιρείας πάντως ισχυρίζεται πως δεν υπήρξε καμία τεχνική αστοχία στον εξοπλισμό και ότι το περιστατικό προκλήθηκε από την απερίσκεπτη συμπεριφορά των επιβατών.

Σύμφωνα με την dimokratiki, που επικαλείται τον δικηγόρο της εταιρείας, Στέλιο Αλεξανδρή, οι έλεγχοι που έγιναν αμέσως μετά το περιστατικό από τον μηχανολόγο της εταιρείας δεν έδειξαν καμία μηχανική βλάβη. Ο ίδιος τόνισε πως οι επιβάτες σηκώθηκαν όρθιοι στα καθίσματα την ώρα που το παιχνίδι λειτουργούσε, αγνοώντας τις οδηγίες ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «το παιχνίδι λειτούργησε κανονικά και σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές. Δεν υπάρχει ζήτημα βλάβης ή ελλιπούς συντήρησης. Η επικίνδυνη συμπεριφορά των επιβατών οδήγησε στο ατυχές γεγονός».

Την κρίσιμη στιγμή, μόλις ο χειριστής αντιλήφθηκε ότι οι επιβάτες είχαν σηκωθεί όρθιοι, σταμάτησε αμέσως το μηχάνημα. Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με την πλευρά της εταιρείας, απέτρεψε τα χειρότερα και συνέβαλε στο να περιοριστούν οι τραυματισμοί σε ελαφράς μορφής.

Αίτημα επανεξέτασης

Ο δικηγόρος της εταιρείας ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί αίτημα για επίσημη επανεξέταση του παιχνιδιού από ανεξάρτητους μηχανικούς, ώστε να επιβεβαιωθεί και θεσμικά ότι δεν υπήρξε καμία αστοχία υλικού ή τεχνικό πρόβλημα. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη θέση της εταιρείας και να αντικρούσει τα όποια σενάρια για πλημμελή συντήρηση.

Η υπεράσπιση αναμένεται να επιμείνει στη θέση ότι η εταιρεία έχει τηρήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης, ενώ ταυτόχρονα θα αποδοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ότι το περιστατικό δεν οφείλεται σε παραλείψεις του προσωπικού, αλλά στην συμπεριφορά των ίδιων των επιβατών.