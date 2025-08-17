Ρόδος: «Πετάχτηκα στον αέρα πάνω σε τοίχο» – Πώς περιγράφει το ατύχημα στο λούνα παρκ ένα από τα παιδιά
Σοκάρει η περιγραφή στο Μega ενός 16χρονου που κινδύνευσε στη Ρόδο όταν συνέβη το τρομακτικό ατύχημα στο λούνα παρκ - Τι υποστηρίζει η ιδιοκτήτρια
Πέντε είναι τελικά τα παιδιά που εκσφενδονίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο.
Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται μόνο οι τέσσερις νεαροί που πέφτουν από το παιχνίδι ταψί. Λίγα δευτερόλεπτα μετά όμως 16χρονος πετάχτηκε από την άλλη πλευρά.
Η μαρτυρία του 16χρονου
«Ενώ πήγαινε πολύ γρήγορα, εμείς καθόμασταν στο βαγόνι και βλέπω τα άτομα να φεύγουν πίσω να πέφτουν κάτω να σπάει το κάθισμα και να φεύγουν», λέει ο 16χρονος τραυματίας στο MEGA.
«Μετά από πάρα πολύ λίγο εγώ από την φόρα που έκανε το ταψί εγώ πετάχτηκα στον αέρα και κουτούλησα πάνω σε ένα τοίχο. Και μετά από τον τοίχο έπεσα κάτω πίσω από το ταψί σε κάτι σίδερα και ενώ συνέχισε να γυρνάει το ταψί εγώ βγήκα από κάτω και βγήκα μπροστά», προσθέτει.
Ο 16χρονος, μόνιμος κάτοικος του νησιού, είναι ο νεαρός που φαίνεται στο βίντεο με το σκισμένο κόκκινο σορτσάκι.
«Χτύπησα στα πλευρά»
«Είχα χτυπήσει λίγο στα πλευρά που χτύπησα πάνω στον τοίχο στον αέρα και λίγο στα σίδερα που έπεσα κάτω στα σίδερα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο και ευτυχώς που πήγαν όλα καλά».
Τι υποστηρίζει η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ
Από την πλευρά της επιχείρησης υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε καμία τεχνική αστοχία στον εξοπλισμό και πως ότι συνέβη είναι αποτέλεσμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς των επιβατών.
«Έχει έρθει μηχανικός, ούτε μηχάνημα έσπασε, ούτε κάθισμα πετάχτηκε, τίποτα από όλα αυτά», αναφέρει η ιδιοκτήτρια στο MEGA.
«Ενώ έπρεπε να κάθονται κρατώντας τα κάγκελα, τα παιδιά σηκώθηκαν και ήταν όρθια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος πράγμα που απαγορεύεται», είπε ο δικηγόρος της ιδιοκτήτριας λούνα παρκ, Στέλιος Αλεξανδρής.
«Στο βαγόνι μας που έσπασε. Καθόμασταν και οι πέντε και όλη η σειρά αυτή καθότανε», προσθέτει ο 16χρονος.
«Αφού φαίνεται στο βίντεο καθαρά ότι καθόντουσαν, καθόντουσαν. Τώρα αν κάποια άλλη παρέα αλλού σηκωνόντουσαν, δεν ξέρω», λέει ο πατέρας του 16χρονου.
Λουκέτο από τον Δήμο Ρόδου
Ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία του λούνα παρκ μέχρι την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών.
Τη Δευτέρα η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ θα καταθέσει αίτημα για επίσημη επανεξέταση του παιχνιδιού από ανεξάρτητους μηχανικούς, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρξε καμία αστοχία υλικού ή τεχνικό πρόβλημα.
