Ρεκόρ έκδοσης ομολόγων από τράπεζες και εταιρείες αναδυόμενων αγορών
Διεθνής Οικονομία 17 Αυγούστου 2025 | 08:00

Ρεκόρ έκδοσης ομολόγων από τράπεζες και εταιρείες αναδυόμενων αγορών

Το ευνοϊκό κλίμα στις παγκόσμιες αγορές μετοχών και χρέους ωθεί τράπεζες και εταιρείες να εκμεταλλευτούν το μειωμένο κόστος δανεισμού

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

Spotlight

Οι τράπεζες και οι εταιρείες σε αναδυόμενες αγορές εκτός Κίνας εκδίδουν διεθνή ομόλογα με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2021. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει καθώς το επιπλέον κόστος που απαιτούν οι επενδυτές για την κατοχή του χρέους τους σε σχέση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2007.

Οι εκδότες αυτοί άντλησαν τουλάχιστον 250 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, ρυθμός που αναμένεται να πλησιάσει τον συνολικό όγκο του 2021.

Τι αναμένεται από μεριάς Fed

Το ευνοϊκό κλίμα στις παγκόσμιες αγορές μετοχών και χρέους ωθεί τις εταιρείες να εκμεταλλευτούν το μειωμένο κόστος δανεισμού. Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι οι δασμοί που επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προκαλέσουν μικρότερη ζημιά από ό,τι αρχικά φοβούνταν στην παγκόσμια οικονομία. Παρά τις απειλές για δασμούς σε μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία και η Βραζιλία, οι αγοραστές διεθνών ομολόγων εμφανίζονται όλο και πιο βέβαιοι ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα μειωθούν τους επόμενους μήνες, υπό την πίεση του Τραμπ προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

«Η αγορά αρχίζει να προεξοφλεί μια πιο υποστηρικτική Fed. Πολλές εταιρείες που παρέμεναν στο περιθώριο τώρα κινητοποιούνται», δήλωσε ο Άλαν Σιάου, συνεπικεφαλής του τμήματος εταιρικού χρέους αναδυόμενων αγορών στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Ninety One. Αν και η συνολική απόδοση ενός δείκτη αναφοράς της JPMorgan για τα εταιρικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών παραμένει περίπου στο 6%, το spread έναντι των δεκαετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, δηλαδή το επιπλέον κόστος κινδύνου, έχει υποχωρήσει κάτω από τις 2 ποσοστιαίες μονάδες για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Τι βλέπει η JP Morgan

Οι αναλυτές της JPMorgan προβλέπουν ότι οι συνολικές εκδόσεις διεθνούς εταιρικού χρέους εκτός Κίνας για το 2025 θα ανέλθουν στα 370 δισεκατομμύρια δολάρια, πλησιάζοντας το σύνολο του 2021. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Σιάου, οι αποπληρωμές χρεών από την περίοδο της πανδημίας είναι επίσης σημαντικές. «Αυτό που δεν φαίνεται στην επιφάνεια είναι ότι από την αρχή του έτους η καθαρή προσφορά είναι αρνητική», εξήγησε, καθώς τα προηγούμενα χρόνια οι εταιρείες απέφευγαν την αναχρηματοδότηση λόγω των υψηλών επιτοκίων.

Ιδιαίτερα δραστήριες φέτος είναι οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες της Σαουδικής Αραβίας, που στράφηκαν στον δανεισμό για να χρηματοδοτήσουν εγχώριες επενδύσεις. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Μεξικού προχώρησε πρόσφατα σε μια έκδοση ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μερική διάσωση της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Pemex. Σύμφωνα με τον Σιάου, η αγορά παραμένει «παραδόξως ψύχραιμη» απέναντι στις δασμολογικές απειλές, εκτιμώντας ότι «η ουσία βρίσκεται στις λεπτομέρειες» των εξαιρέσεων που ισχύουν για βασικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΟΤ

Ενέργεια
ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

Κόσμος
Πούτιν: Τι ζητά ο Πούτιν για να τελειώσει τον πόλεμο

Πούτιν: Τι ζητά ο Πούτιν για να τελειώσει τον πόλεμο

Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος
Τέλος εποχής 17.08.25

Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος

Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αναπτύχθηκε ως μέρος της πολυμερούς οικονομικής δομής που ηγούνταν οι ΗΠΑ, ξεκινώντας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίζοντας μέχρι τις αρχές του αιώνα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γερμανία: Τέλος στο kaputtsparen
Πολλά τα εμπόδια 17.08.25

Τέλος στο kaputtsparen

Μια... ραγισμένη Γερμανία προετοιμάζεται για αναγέννηση των υποδομών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι
Επιστολή στον δήμο 17.08.25

Κάτοικοι αντιδρούν για το drone πυρασφάλειας στο Σέλι - Μιλούν για ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας

Τριάντα εννέα κάτοικοι στη Βέροια ζητούν με επιστολή τους στο δημοτικό συμβούλιο την απομάκρυνση του drone και θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης της εγκατάστασής του στο Σέλι

Σύνταξη
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Euroleague 17.08.25

Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση

Γεμάτο το πρόγραμμα και της σημερινής μέρας. Πού θα παρακολουθήσετε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, αλλά και την υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα…

Σύνταξη
Ισραήλ: Μαζικές διαδηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων
«Σταματήστε» 17.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων

«Δεν θα περιμένουμε ο Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», δήλωσε μητέρα ομήρου - Προγραμματισμένη πανεθνική απεργία στο Ισραήλ την Κυριακή

Σύνταξη
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση από πολίτες – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
Δεν αλλάζει 17.08.25

Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού - Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

Ο Προσωπικός Αριθμός χαρακτηρίζεται από μόνιμη και αμετάβλητη φύση, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, διεύθυνση ή άλλο μητρώο.

Σύνταξη
