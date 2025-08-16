Ολυμπιακός: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Μπουρνελές

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια κίνηση με γνώμονα το μέλλον, καθώς ανακοίνωσε πως ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Ο 17χρονος γκαρντ που πέρσι ήταν στην 12αδα του Ολυμπιακού και αρέσει στον Γιώργο Μπαρτζώκα έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τους πρωταθλητές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μπουρνελέ:

«Από τις Ακαδημίες στην πρώτη ομάδα!

Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας τεσσάρων ετών».

Το who is who του Γιώργου Μπουρνελέ

Ο Γιώργος Μπουρνελές (γεννημένος το 2007) είναι παιδί των ακαδημιών του Ολυμπιακού. Την περσινή σεζόν ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων και το Rising Stars Tournament της ΕΟΚ.

Ο 18χρονος γκαρντ είναι καθαρό play maker, αρέσκεται στο να σουτάρει μετά από ντρίμπλα, ενώ έχει την τάση να γέρνει προς τα μπροστά όταν το κάνει αυτό. Έχει καλό πρώτο βήμα, είναι αθλητικός και πασάρει πολύ καλά με τα δύο χέρια.