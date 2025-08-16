Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Παζάρι σε γκρίζο τοπίο
Media 16 Αυγούστου 2025 | 22:00

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Παζάρι σε γκρίζο τοπίο

Ο κόσμος μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Διαβάστε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Παζάρι σε γκρίζο τοπίο – Ο κόσμος μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Από διεθνής παρίας ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατέστη προνομιακός συνομιλητής του αμερικανού προέδρου. Σε μια απρόσμενη, μέχρι πρότινος, στροφή της Ιστορίας, ο Ντόναλντ Τραμπ τον υποδέχθηκε εγκάρδια στο Ανκορατζ ενισχύοντας τους φόβους όσων, κυρίως Ευρωπαίων, προβλέπουν ριζικές ανατροπές στο σύστημα της παγκόσμιας ασφάλειας. Οι δύο ηγέτες επιβιβάστηκαν μαζί στην αμερικανική προεδρική λιμουζίνα, εφαρμόχοντας μια προσωπική διπλωματία που αποσκοπεί στην κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, άγνωστο με ποιο τίμημα.

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν από άλλους αποκαλείται ιστορική και άλλοι τη σταθμίζουν περισσότερο ως παζάρι δύο εταίρων παρά ως συζήτηση δύο προέδρων. Την ίδια ώρα Ουκρανία και ΕΕ παρακολουθούν τις εξελίξεις σαν θεατές μιας βωβής ιλαροτραγωδίας.

Αποστολή στο Ανκοράτζ

Η ιστορική στιγμή της πόλης με τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια.

Μιλούν

Μάικλ Κάρπεντερ: Πρώην ειδικός σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν και αρμόδιος για την Ευρώπη στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Στίβεν Πάιφερ: Πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ειδικός στις ρωσο-ουκρανικές σχέσεις.

ΤΟ ΒΗΜΑ: Τέλος πολέμου – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Πώς τελειώνει ένας πόλεμος; Σε αυτό το πανάρχαιο και δυσεπίλυτο ερώτημα καλούνται παραδόξως να απαντήσουν οι εμπλεκόμενοι και στο Ουκρανικό και στο Μεσανατολικό.

Κι αν στο Μεσανατολικό τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα, δεν ισχύει το ίδιο στην Ουκρανία.

Στη Μέση Ανατολή οι Παλαιστίνιοι έχασαν την επαναλαμβανόμενη ιστορική ευκαιρία να οικοδομήσουν μια ειρηνική και αφανάτιστη κρατική οντότητα που με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε να αναζητήσει βάση συνύπαρξης με το Ισραήλ.

Δεν είναι σαφές αν θα έχουν ξανά την ευκαιρία και με ποιους όρους.

Στην Ουκρανία τέτοια ευκαιρία δεν υπήρξε και ούτε είναι ξεκάθαρο αν θα προκύψει το επόμενο διάστημα.

ΔΕΘ: Νέες ελαφρύνσεις

Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ερευνούν 600.000 ΑΦΜ

Καθημερινές δεσμεύσεις λογαριασμών

Έρευνα: «Trust Your Stars»

Η διάτρητη αξιολόγηση και η επιστολή των «52»

Προσωπικές στιγμές: Νίκος Καζαντζάκης

«Παραμέρισε τη μύτη σου να σε φιλήσω»

Καρχαρίες: Απειλούμενο είδος

Πώς καταλήγουν στα «σαγόνια» του ανθρώπου

Σινεμά – Όταν το καλοκαίρι κλέβει την παράσταση

Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης επιλέγει 15 ταινίες όπου πρωταγωνιστούν ο ήλιος και η θάλασσα.

 The Wall Street Journal: «Ακουσα το σώμα μου και μου έσωσε τη ζωή»

Μια μαρτυρία για τη σημασία τού να μην αγνοείς συμπτώματα που μπορεί να κρύβουν σοβαρές παθήσεις.

Το Αγιο Δισκοπότηρο της επάρκειας νερού – BHMAGAZINO

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε περιβάλλον κλιματικής κρίσης αποτελεί τη νέα επιστημονική πρόκληση.

Μαζί με το «ΒΗΜΑ»,

Την Κυριακή 17 Αυγούστου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: To αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΜΟΝΟΣ», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

«ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΜΟΝΟΣ»

Με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα, ο Φερέ υφαίνει μια ιστορία που ξεπερνά τα όρια του κλασικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Στο κέντρο της πλοκής, ο πρώην αστυνομικός Μακ Κας επιχειρεί να ξαναχτίσει τη ζωή του και να επανασυνδεθεί με τη 13χρονη κόρη του, Αλίς, σε ένα καλοκαίρι που υπόσχεται γαλήνη αλλά καταλήγει σε έναν εφιάλτη. Η απώλεια του φίλου του, Μάρκο, γίνεται η αφετηρία μιας αγωνιώδους αναζήτησης, που δοκιμάζει όχι μόνο τα όρια του ήρωα, αλλά και την εύθραυστη σχέση πατέρα και κόρης.

Πέρα από την αγωνία και την ένταση, το «Ποτέ πια μόνος» αγγίζει καυτά ζητήματα της εποχής: την ανθρωπιστική κρίση, το μεταναστευτικό, τη μοναξιά και την αναζήτηση ταυτότητας. Ο Φερέ αποτυπώνει με ωμό ρεαλισμό τις κοινωνικές αντιθέσεις, ενώ η αδιαφορία των μηχανισμών και η απόγνωση των αδύναμων γίνονται ο σιωπηλός, αλλά πανίσχυρος, αντίπαλος του ήρωα.

Η γραφή του είναι άμεση, συναισθηματικά φορτισμένη και κινηματογραφική. Οι διάλογοι ζωντανοί, οι εικόνες καθηλωτικές, η ατμόσφαιρα πυκνή – ένα βιβλίο που διαβάζεται απνευστί, αλλά αφήνει πίσω του προβληματισμούς και ερωτήματα. Η έρευνα του Μακ Κας δεν είναι μόνο για έναν χαμένο φίλο. Είναι μια αλληγορία για την αλήθεια, την ευθύνη και τη διαρκή μάχη να μην είμαστε ποτέ πραγματικά μόνοι.

«ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» Τόμος Β’

Η ιστορία δεν τελειώνει. Συνεχίζεται με πάθος, ίντριγκα και εκπλήξεις. Αυτή την Κυριακή 17 Αυγούστου, το ΒΗΜΑ φέρνει στους αναγνώστες τον Β΄ Τόμο του μυθιστορήματος «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της Αθηνάς Κακούρη, ενός έργου που ξεδιπλώνει με σπάνια δεξιοτεχνία μια από τις πιο δυναμικές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας – την Πάτρα του 19ου αιώνα.

Μετά το συναρπαστικό ξεκίνημα του Α΄ Τόμου, η πλοκή βαθαίνει. Οι ήρωες, παγιδευμένοι ανάμεσα σε έρωτα και εκδίκηση, συμφέρον και ηθική, οδηγούνται σε συγκρούσεις με αναπάντεχες συνέπειες. Όλα αυτά στον παλμό μιας πόλης που, το 1890, δεν είναι απλώς σκηνικό αλλά ζωντανός οργανισμός – με τη λάμψη του σταφιδεμπορίου, την ένταση των κοινωνικών αντιθέσεων, την ανάσα μιας Ελλάδας που αλλάζει.

Η Αθηνά Κακούρη, με αφηγηματική ακρίβεια και συναισθηματική ευφυΐα, αποτυπώνει χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται και σκιαγραφεί τοπία που μοιάζουν να αναδύονται από παλιές φωτογραφίες και οικογενειακές αφηγήσεις.

BHMAGAZINO

Το εξώφυλλό φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό γράφημα που έχει να κάνει με το θέμα της Λειψυδρίας. Το φαινόμενο που έγινε ιδιαίτερα έντονο αυτό το καλοκαίρι σε πολλές χώρες του πλανήτη, αλλά και την Ελλάδα. Η Λειψυδρία αποτέλεσμα της Κλιματικής Κρίσης, προβληματίζει τους επιστήμονες για το μέλλον του πλανήτη.

World
WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

inWellness
inTown
Media
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εισοδήματα από ενοίκια – Κουρεύονται οι φόροι 
Media 16.08.25

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εισοδήματα από ενοίκια – Κουρεύονται οι φόροι 

Δημιουργείται ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ τον χρόνο • Διορθώνεται η «αδικία» της απότομης αύξησης στη φορολογική επιβάρυνση από το 15% στο 35%

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
Media 08.08.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Γερμανία: Τέλος στο kaputtsparen
Πολλά τα εμπόδια 17.08.25

Τέλος στο kaputtsparen

Μια... ραγισμένη Γερμανία προετοιμάζεται για αναγέννηση των υποδομών

Γεώργιος Μαζιάς
Ουκρανία: Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα – Ετοιμοι να συμβάλουμε
Ουκρανία 17.08.25

Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα - Ετοιμοι να συμβάλουμε

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις των παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ
Σουδάν 17.08.25

Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις στην Ελ-Φασέρ

Τουλάχιστον 17 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση των παραστρατιωτικών του Σουδάν στην Ελ-Φασέρ, η οποία υφίσταται επανειλημμένες επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023.

Σύνταξη
Γάζα: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε Παλαιστινίους
ΗΠΑ 17.08.25

Ακροδεξιά ινφλουένσερ φρενάρει... τις ανθρωπιστικές βίζες σε κατοίκους της Γάζας

Επειτα από αναρτήσεις στο X μιας ακροδεξιάς δημοσιογράφου και ινφλουένσερ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αναστείλει τις βίζες που χορηγούσε για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας.

Σύνταξη
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο βρετανός βουλευτής μετά την πολιτική θύελλα που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Τατάρ
Κύπρος 17.08.25

Παραιτήθηκε μετά την πολιτική θύελλα ο βρετανός βουλευτής που συναντήθηκε με τον Τατάρ

Ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η Λευκωσία επιτυγχάνει κάτι ανάλογο όπως η παραίτηση βρετανού βουλευτή, η συνάντηση του οποίου με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με τη μηχανή του σε εργαζόμενο καθαριότητας
Ρέθυμνο 17.08.25

Μεθυσμένος οδηγός έστειλε στο νοσοκομείο εργαζόμενο καθαριότητας

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εργαζόμενος της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Ρεθύμνης όταν χτυπήθηκε εν ώρα εργασίας από μηχανή, ο οδηγός της οποίας ήταν μεθυσμένος.

Σύνταξη
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες
Βίντεο ντοκουμέντο 17.08.25

Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες

Η πτήση της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μπρίντεζι της Ιταλίας λόγω φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους

Σύνταξη
Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς
Μπάσκετ 16.08.25

Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς

Η «οικοδέσποινα» της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, Λετονία, «πάτησε» γκάζι στην 4η περίοδο και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα ενόψει της συμμετοχής της στο Τουρνουά «Ακρόπολις»

Σύνταξη
Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)

Ο Ολυμπιακός με ροτέισον και η φιναλιστ του Champions League με βασική 11αδα σε ένα φιλικό που «σημαδεύτηκε» από την κάκιστη διαιτησία - Κακώς μέτρησε το 1-0, δεν δόθηκε – μαρς πέναλτι στον Καμπελά – Κοίταξαν στα μάτια τους Ιταλούς οι Πειραιώτες, δοκιμές από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «παντοτινό» σπίτι τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο