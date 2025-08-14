Το BHMAGAZINO με ένα μεγάλο θέμα για το φαινόμενο της λειψυδρίας – Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 17 Αυγούστου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το BHMAGAZINO που είναι αφιερωμένο στο φαινόμενο της λειψυδρίας.
Το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί την Κυριακή 17 Αυγούστου, όπως πάντα με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του ένα εντυπωσιακό γράφημα που έχει να κάνει με το θέμα της λειψυδρίας. Το φαινόμενο που έγινε ιδιαίτερα έντονο αυτό το καλοκαίρι σε πολλές χώρες του πλανήτη, αλλά και την Ελλάδα.
Η λειψυδρία αποτέλεσμα της Κλιματικής Κρίσης, προβληματίζει τους επιστήμονες για το μέλλον του πλανήτη. Στο BHMAGAZINO διαβάστε ακόμα για διάσημους του μοντέρνου και κλασικού μπαλέτου, που φθάνουν στην Ελλάδα. Ταξιδέψτε σε πόλεις μαγικές, μάθετε τα τελευταία νέα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, περιηγηθείτε στον μαγικό κόσμο των εικαστικών τεχνών και διαβάστε αποκλειστικές συνεντεύξεις.
Το BHMAGAZINO είναι κοντά σας τον χρυσό, νωχελικό μήνα Αύγουστο. Τον μήνα των διακοπών, της ξενοιασιάς, της χαλάρωσης. Ένα ακόμα συναρπαστικό τεύχος είναι κοντά σας.
