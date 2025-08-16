Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα

Η Φιλομίνα Κανκ, το σατιρικό alter ego της Νταϊάν Μόργκαν, επιστρέφει με το σατιρικό ντοκιμαντέρ Cunk on Life, σε συμπαραγωγή BBC και Netflix, για να «ερευνήσει» τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Με το γνωστό deadpan ύφος της, η Κανκ περιγράφει τη δημιουργία της ζωής μέσα από μια γλαφυρή —και εξοργιστικά άστοχη— αφήγηση, παρομοιάζοντας τα σπερματοζωάρια με «γενναίους γυρίνους που επιτίθενται σε ένα ωάριο σαν μια μικροσκοπική 11η Σεπτεμβρίου μέσα σε μια γυναίκα».

H «γέννηση» της Φιλομίνα Κανκ

Η Κανκ, δημιούργημα του Τσάρλι Μπρούκερ (Black Mirror), ξεκίνησε το 2013 στο Weekly Wipe ως μία υπεροπτική «yummy mummy» αλλά βρήκε τον αληθινό της εαυτό όταν η Μόργκαν πρότεινε να χρησιμοποιήσει τη δική της αγγλική προφορά. Από τότε, η φιγούρα της αφελούς αλλά επίμονης «δημοσιογράφου» εξελίχθηκε σε cult φαινόμενο, με τα περίφημα «Moments of Wonder», όπου παίρνει συνεντεύξεις από ακαδημαϊκούς για να καταρρίψει με «αφέλεια» τις θεωρίες τους.

Το Cunk on Life, που απέσπασε υποψηφιότητα στα Emmy για το σενάριό του, διπλασιάζει τη διάρκεια ενός συνηθισμένου επεισοίου, προσφέροντας νέες σκοτεινά κωμικές στιγμές, αναπάντεχες αναφορές στο «Pump Up the Jam» και το γνώριμο παιχνίδι με τους ανυποψίαστους ειδικούς. Οι ερωτήσεις της Κανκ, συχνά φαινομενικά ανόητες —«Ήταν ο Χριστός το πρώτο θύμα της cancel culture;»— οδηγούν σε αμήχανες σιωπές αλλά και παράξενες, σχεδόν φιλοσοφικές, αλήθειες.

Ο Μπρούκερ αφήνει ανοιχτό το μέλλον του χαρακτήρα, υπαινισσόμενος πιθανές ιστορίες ακόμη και επιστημονικής φαντασίας. «Συζητήσαμε μέχρι και την ιδέα μιας ταινίας δράσης, όπου η Κανκ παίρνει συνέντευξη κι ένας ελεύθερος σκοπευτής σκοτώνει τον ειδικό», λέει γελώντας.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, η Κανκ αποδεικνύει ότι το πιο αφελές χιούμορ μπορεί να φωτίσει, με τον δικό του παράδοξο τρόπο, τα πιο βαθιά ερωτήματα της ζωής.