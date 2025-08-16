magazin
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα
Culture Live 16 Αυγούστου 2025 | 22:20

Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα

Η Φιλομένα Κανκ του σατιρικού ντοκιμαντέρ Cunk on Life, που μετατρέπει τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης σε ξεκαρδιστικά, παράλογα και συχνά σοκαριστικά στιγμιότυπα, επιστρέφει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Η Φιλομίνα Κανκ, το σατιρικό alter ego της Νταϊάν Μόργκαν, επιστρέφει με το σατιρικό ντοκιμαντέρ Cunk on Life, σε συμπαραγωγή BBC και Netflix, για να «ερευνήσει» τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Με το γνωστό deadpan ύφος της, η Κανκ περιγράφει τη δημιουργία της ζωής μέσα από μια γλαφυρή —και εξοργιστικά άστοχη— αφήγηση, παρομοιάζοντας τα σπερματοζωάρια με «γενναίους γυρίνους που επιτίθενται σε ένα ωάριο σαν μια μικροσκοπική 11η Σεπτεμβρίου μέσα σε μια γυναίκα».

YouTube thumbnail

H «γέννηση» της Φιλομίνα Κανκ

Η Κανκ, δημιούργημα του Τσάρλι Μπρούκερ (Black Mirror), ξεκίνησε το 2013 στο Weekly Wipe ως μία υπεροπτική «yummy mummy» αλλά βρήκε τον αληθινό της εαυτό όταν η Μόργκαν πρότεινε να χρησιμοποιήσει τη δική της αγγλική προφορά. Από τότε, η φιγούρα της αφελούς αλλά επίμονης «δημοσιογράφου» εξελίχθηκε σε cult φαινόμενο, με τα περίφημα «Moments of Wonder», όπου παίρνει συνεντεύξεις από ακαδημαϊκούς για να καταρρίψει με «αφέλεια» τις θεωρίες τους.

Το Cunk on Life, που απέσπασε υποψηφιότητα στα Emmy για το σενάριό του, διπλασιάζει τη διάρκεια ενός συνηθισμένου επεισοίου, προσφέροντας νέες σκοτεινά κωμικές στιγμές, αναπάντεχες αναφορές στο «Pump Up the Jam» και το γνώριμο παιχνίδι με τους ανυποψίαστους ειδικούς. Οι ερωτήσεις της Κανκ, συχνά φαινομενικά ανόητες —«Ήταν ο Χριστός το πρώτο θύμα της cancel culture;»— οδηγούν σε αμήχανες σιωπές αλλά και παράξενες, σχεδόν φιλοσοφικές, αλήθειες.

YouTube thumbnail

Ο Μπρούκερ αφήνει ανοιχτό το μέλλον του χαρακτήρα, υπαινισσόμενος πιθανές ιστορίες ακόμη και επιστημονικής φαντασίας. «Συζητήσαμε μέχρι και την ιδέα μιας ταινίας δράσης, όπου η Κανκ παίρνει συνέντευξη κι ένας ελεύθερος σκοπευτής σκοτώνει τον ειδικό», λέει γελώντας.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, η Κανκ αποδεικνύει ότι το πιο αφελές χιούμορ μπορεί να φωτίσει, με τον δικό του παράδοξο τρόπο, τα πιο βαθιά ερωτήματα της ζωής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Μοναδική 15.08.25

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Αντίο 14.08.25

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss θα βραβευθούν στα Kennedy Center Honors και ότι ο ίδιος θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες
Βίντεο ντοκουμέντο 17.08.25

Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες

Η πτήση της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μπρίντεζι της Ιταλίας λόγω φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους

Σύνταξη
Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς
Μπάσκετ 16.08.25

Νίκη της Λετονίας επί της Σλοβενίας (100-88) – Τι συνέβη με Ντόντσιτς

Η «οικοδέσποινα» της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, Λετονία, «πάτησε» γκάζι στην 4η περίοδο και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα ενόψει της συμμετοχής της στο Τουρνουά «Ακρόπολις»

Σύνταξη
Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα από τους Ιταλούς με πολλά κέρδη για τους Πειραιώτες (vids)

Ο Ολυμπιακός με ροτέισον και η φιναλιστ του Champions League με βασική 11αδα σε ένα φιλικό που «σημαδεύτηκε» από την κάκιστη διαιτησία - Κακώς μέτρησε το 1-0, δεν δόθηκε – μαρς πέναλτι στον Καμπελά – Κοίταξαν στα μάτια τους Ιταλούς οι Πειραιώτες, δοκιμές από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «για πάντα σπίτι» τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη
Μπάσκετ 16.08.25

Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη

Επική ήταν η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ στο viral video που δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρίχνει φιλική… σφαλιάρα στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 16.08.25

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πάρει υπό τον έλεγχό της την αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας

Σύνταξη
Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: «Σβηστά» στην πρεμιέρα οι Καταλανοί

Χωρίς να ζοριστεί η Μπαρτσελόνα πέρασε με 3-0 από την έδρα της Μαγιόρκα και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στη φετινή La Liga. Πρώτο γκολ με το «10» για τον Γιαμάλ, από νωρίς με 9 παίκτες οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο