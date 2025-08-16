Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ιδιωτικού νοσοκομείου στη Θεσσαλία, η μικροσκοπική και εύθραυστη Μαρία που γεννήθηκε εξαιρετικά πρόωρα, μόλις στην 25η εβδομάδα.

Το νεογνό, που έμεινε επί 202 ημέρες στη εντατική, ζύγιζε μόλις 650 γραμμάρια και το βλέμμα του έκρυβε όλη τη δύναμη του κόσμου.

Οι γονείς της ένιωσαν την ανάγκη να επισκεφθούν ξανά το πρώτο σπίτι της μικρής και να συναντήσουν αυτούς που πλέον θεωρούν μέλη της οικογένειάς τους. Όπως αναφέρει το trikalavoice.gr, η ομάδα της ΜΕΝΝ τους υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση.

«Το βλέμμα της και η θέλησή της για τη ζωή έκρυβε όλη τη δύναμη του κόσμου» λέει ο μαιευτήρας που την έφερε στη ζωή

Θεσσαλία: «Θα είστε πάντα στην καρδιά μας»

«Μια μικρή μαχήτρια, ένα μεγάλο θαύμα. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Θα είστε πάντα στην καρδιά μας» ήταν κάποια από τα λόγια της ιατρικής ομάδας για το καλότυχο μωράκι.

Ειδικότερα, ο μαιευτήρας-γυναικολόγος Γιώργος Παπαγεωργίου που την έφερε στη ζωή ανέφερε: «Η μικρή Μαρία ήρθε στη ζωή πρόωρα την 25η εβδομάδα και ζύγιζε 650 γραμμάρια, όμως το βλέμμα της και η θέλησή της για την ζωή έκρυβε όλη τη δύναμη του κόσμου. Η μικρή μαχήτρια με μαιευτική και ιατρική φροντίδα που είχε από τους γιατρούς και την βοήθεια της Παναγίας που την είχε στην Σκέπη της, μετά από 200 μέρες βρέθηκε κοντά μας υγιής και γεμάτη δύναμη».

«Να είναι πάντα γερή και καλότυχη και η Παναγιά να την έχει πάντα υπό την προστασία της» πρόσθεσε ο ίδιος.