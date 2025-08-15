Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
Μια γυναίκα νεκρή και δέκα τραυματίες στην Ρωσία, ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Ουκρανία - Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97
Η Ρωσία εκτόξευσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου βαλλιστικό πύραυλο στην ουκρανική επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν ακόμη, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικά drones έπληξαν ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια περιοχή Σαμάρα και την παραμεθόρια πόλη Κουρσκ, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας 10 άλλους, ώρες πριν την σύνοδο κορυφής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με θέμα συζήτησης μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, «ένα φορτηγό και ένα μικρό λεωφορείο υπέστησαν ζημιές σε μια εχθρική επίθεση στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ. Ένας άνδρας σκοτώθηκε. Ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε», δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης, Σέρχιι Λίσακ.
Αιματηρή ανταλλαγή drones με νεκρούς και τραυματίες εκατέρωθεν
Η πόλη Ντνιεπροπετρόφσκ είναι κόμβος για τις ουκρανικές δυνάμεις και η επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ συνορεύει με τη ζώνη μάχης και βομβαρδίζεται τακτικά από ρωσικές δυνάμεις.
Παράλληλα, τη νύχτα της Πέμπτης ουκρανικά drones έπληξαν ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια ρωσική περιοχή Σαμάρα και την παραμεθόρια πόλη Κουρσκ, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας άλλα 10 άτομα. Ουκρανικά drones έπληξαν επίσης ένα λιμάνι στη ρωσική περιοχή Αστραχάν χθες, προκαλώντας ζημιές σε ένα φορτηγό πλοίο, σύμφωνα με τις τοπικές ρωσικές αρχές.
Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97.
