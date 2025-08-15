Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο

Η Άρσεναλ απέκτησε στην μεταγραφική περίοδο που διανύουμε αυτό που της έλειπε τα τελευταία αρκετά χρόνια, έναν επιθετικό με μεγάλη έφεση στο γκολ, όπως ο Βίκτορ Γιόκερες.

Ο Σουηδός υπέγραψε ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο με τους κανονιέρηδες, οι οποίοι ψάχνουν να απαλλαγούν από συμβόλαια παικτών που δεν υπολογίζουν προκειμένου να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα.

Ο Ζιντσένκο και ο Αρτέτα

Ένα από αυτά είναι και του Ολεξάντρ Ζιντσένκο, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα η διοίκηση της Άρσεναλ να έχει ενημερώσει τον Ουκρανό, προκειμένου να ξεκινήσει την αναζήτηση νέας ομάδας.

Σύμφωνα με το «CaughtOffside» για τον 28χρονο μπακ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον η Πόρτο, η Φενέρμπαχτσε και η Μπέτις, με την τιμή πώλησης του Ζιντσένκο να έχει οριστεί στα 20 εκατ. ευρώ.