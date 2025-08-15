Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο
Η Άρσεναλ θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Ζιντσένκο και περιμένει προτάσεις ώστε να τον παραχωρήσει…
Η Άρσεναλ απέκτησε στην μεταγραφική περίοδο που διανύουμε αυτό που της έλειπε τα τελευταία αρκετά χρόνια, έναν επιθετικό με μεγάλη έφεση στο γκολ, όπως ο Βίκτορ Γιόκερες.
Ο Σουηδός υπέγραψε ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο με τους κανονιέρηδες, οι οποίοι ψάχνουν να απαλλαγούν από συμβόλαια παικτών που δεν υπολογίζουν προκειμένου να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα.
Ο Ζιντσένκο και ο Αρτέτα
Ένα από αυτά είναι και του Ολεξάντρ Ζιντσένκο, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα η διοίκηση της Άρσεναλ να έχει ενημερώσει τον Ουκρανό, προκειμένου να ξεκινήσει την αναζήτηση νέας ομάδας.
Σύμφωνα με το «CaughtOffside» για τον 28χρονο μπακ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον η Πόρτο, η Φενέρμπαχτσε και η Μπέτις, με την τιμή πώλησης του Ζιντσένκο να έχει οριστεί στα 20 εκατ. ευρώ.
- Η ΕΠΟ συνεχάρη ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ για τις προκρίσεις τους
- Τι συμβαίνει με τον Βασίλιε Μίτσιτς
- Αυτός είναι ο «εκλεκτός» γκαρντ της Φενέρμπαχτσε
- Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
- Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο
- Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις