Απολιθώματα στην Αιθιοπία αποκαλύπτουν έναν άγνωστο συγγενή του ανθρώπου

Απολιθώματα δοντιών που βρέθηκαν στην Αιθιοπία και χρονολογούνται στα 2,65 εκατομμύρια χρόνια ανήκουν σε έναν άγνωστο ως τώρα είδος της ανθρώπινης εξελικτικής γραμμής, το οποίο περιέργως έζησε την ίδια περίοδο με έναν άλλο πρόγονό μας.

Οι ανασκαφές στο Λέντι-Γκεράρου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Αφάρ της βορειοανατολικής Αιθιοπίας, έφεραν στο φως δόντια δύο ατόμων –έξι γομφίους, δύο κοπτήρες, έναν προγόμφιο και έναν κυνόδοντα- που ανήκουν σε νέο είδος του γένους Australopithecus.

Γένος είναι μια ομάδα συγγενικών ειδών που μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι τίγρεις και τα λιοντάρια είναι διαφορετικά είδη του ίδιου γένους.

Μέχρι σήμερα ήταν γνωστά έξι είδη Australopithecus σε διάφορες περιοχές της Αφρικής, ανάμεσά τους το είδος A.afarensis στο οποίο ανήκε το διάσημο απολίθωμα της «Λούσι». Τα νέα ευρήματα δείχνουν να ανήκουν σε ένα έβδομο είδος, συμπεραίνει η μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature.

Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν επίσης τρία δόντια που χρονολογούνται στα 2,59 εκατ. χρόνια πριν και κατατάσσονται στο γένος Homo στο οποίο ανήκουμε, αν και το είδος παραμένει ασαφές.

Συνολικά, τα ευρήματα προσφέρουν νέες πληροφορίες για μια ελάχιστα κατανοητή περίοδο της ανθρώπινης εξέλιξης. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι το γένος Homo κατάγεται από το γένος των αυστραλοπίθηκων, όμως η σχέση των δύο εξελικτικών γραμμών παραμένει ασαφής. Η νέα μελέτη υποδεικνύει ότι τα δύο γένη συνυπήρξαν για μια περίοδο και δεν αποκλείεται να ανταγωνίζονταν το ένα το άλλο.

Σε συνδυασμό με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, η νέα μελέτη υποδεικνύει ότι εκείνη την εποχή ζούσαν στην ανατολική Αφρική τουλάχιστον επτά ανθρωπίνες, όπως ονομάζεται η ομάδα που περιλαμβάνει τους ανθρώπους, τους προϊστορικούς συγγενείς τους και τους χιμπατζήδες.

Τα νέα ευρήματα «ενισχύουν την ιδέα ότι η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης δεν αφορά μία εξελικτική γραμμή που άλλαξε με αργό ρυθμό στην πορεία της εξέλιξης» δήλωσε ο Μπράιαν Βίλμορ του Πανεπιστημίου της Νεβάδα στο Λας Βέγκας, επικεφαλής της μελέτης.

«Αντίθετα, το μοτίβο της ανθρώπινης εξέλιξης είναι παρόμοιο με αυτό άλλων οργανισμών. Διακλαδίστηκε σε πολλαπλά είδη στο αρχείο των απολιθωμάτων, πολλά από τα οποία έζησαν την ίδια εποχή» πρόσθεσε.