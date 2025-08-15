magazin
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;
Fizz 15 Αυγούστου 2025 | 14:25

Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;

Οι θαυμαστές της σειράς Sex And The City επέκριναν το And Just Like That για το ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της σειράς με «ακραίες» ιστορίες, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν - ακολουθούν spoiler.

Έφη Αλεβίζου
Και ξαφνικά, το φινάλε της σειράς And Just Like That χαρακτηρίστηκε ως «το πιο αηδιαστικό επεισόδιο όλων των εποχών», με μια αηδιαστική σκηνή που αφορούσε την τουαλέτα της Μιράντα να αποδεικνύεται υπερβολική για τους

Οι θαυμαστές της σειράς Sex And The City επέκριναν το And Just Like That για το ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της σειράς με «προοδευτικές» ιστορίες, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν την Πέμπτη, το οποίο περιλάμβανε μια σκηνή με μια βουλωμένη τουαλέτα που οι θαυμαστές χαρακτήρισαν «αηδιαστική».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κριστίν Ντέιβις ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους ως οι Κάρι Μπράντσοου, Μιράντα Χομπς και Σάρλοτ Γιορκ στη σεζόν των δώδεκα επεισοδίων, μετά από χρόνια αντιδράσεων από τους θαυμαστές.

Πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το τελευταίο επεισόδιο — με τον εύστοχο τίτλο «Party of One» — το οποίο περιλάμβανε μια σειρά από παράξενες σκηνές, όπως ένα γελοίο δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών με έναν Zoomer με δυσανεξία στη λακτόζη ονόματι Έπκοτ (Σπάικ Άινμπίντερ), ο οποίος «φράζει» την τουαλέτα της Μιράντα.

«Μετά από έξι σεζόν, δύο ταινίες και τρεις σεζόν reboot, τελειώνετε έτσι; Οι θαυμαστές και οι χαρακτήρες άξιζαν πολύ περισσότερα. Αρνούμαι να δεχτώ αυτό το χάος» έγραψε κάποιος για το τέλος του And Just Like That

«Woke με στεροειδή»

Με την ολοκλήρωση της επανεκκίνησης, στην οποία η Κάρι αποδέχτηκε την εργένικη ζωή της μετά από χρόνια ρομαντικών αναποδιών, οι θαυμαστές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους στο διαδίκτυο.

«Η σειρά έγινε woke και δεν είχε κανένα νόημα. Κατέστρεψαν την κληρονομιά τους», έγραψε ένας θαυμαστής.

Ένας άλλος κατηγόρησε τη σειρά ότι ήταν «woke με στεροειδή».

«Δεν με πειράζει που η Κάρι κατέληξε μόνη, καθώς αυτή η κατάσταση είναι κοινή για πολλές γυναίκες στην ηλικία των 50 και 60 ετών. Αλλά η woke στάση ήταν υπερβολική. Κάθε αλληλεπίδραση ήταν σε τεντωμένο σκοινί. Δεν γέλασα ούτε μια φορά σε αυτό το reboot».

«Τέλειο τέλος και δίκαιο για την καταστροφή του πρωτότυπου».

«Μετά από έξι σεζόν, δύο ταινίες και τρεις σεζόν reboot, τελειώνετε έτσι; Οι θαυμαστές και οι χαρακτήρες άξιζαν πολύ περισσότερα. Αρνούμαι να δεχτώ αυτό το χάος», πρόσθεσε ένας άλλος.

Η αμφιλεγόμενη σειρά προκάλεσε αντιδράσεις με διάφορα σημεία της πλοκής, όπως η Μιράντα που απατά τον σύζυγό της Στιβ με την μη δυαδική κωμικό Τσε Ντίαζ και η Κάρι που ισχυρίζεται ξαφνικά ότι ο «έρωτας της ζωής της» ο Μπιγκ (Κρις Νοθ) ήταν «λάθος».

Το προηγούμενο επεισόδιο έδωσε σημαντικές ενδείξεις για το τέλος της Κάρι, υπονοώντας ότι μπορεί να μην έχει το ευτυχισμένο τέλος που επιθυμεί, μετά τον χωρισμό της από τον επίμονο Έινταν (Τζον Κορμπέτ) και το τέλος της περιπέτειας της με τον γείτονα Ντάνκαν (Τζόναθαν Κέικ).

Το τελευταίο επεισόδιο, που διαρκεί λίγο περισσότερο από 32 λεπτά, δείχνει την Κάρι να συνειδητοποιεί ότι μπορεί να μείνει για πάντα μόνη.

Σκεπτόμενη την κατάσταση της ως ελεύθερη, η Κάρι λέει στη Σαρλότ: «Δεν είναι τραγωδία, είναι γεγονός».

«Κυρίες μου, βάζουν μια κούκλα αγοριού απέναντι από κάθε γυναίκα που τρώει μόνη της!»

YouTube thumbnail

«Γεύμα με μια δόση ντροπής»

Το επεισόδιο ξεκινά με την Κάρι να τρώει μόνη της σε ένα εστιατόριο. Η μοναξιά της τονίζεται ακόμη περισσότερο όταν η σερβιτόρα τοποθετεί ένα μεγάλο λούτρινο παιχνίδι σε σχήμα αγοριού απέναντί της, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να τρως μόνη σου».

Η Κάρι αργότερα λέει στις φίλες της ότι ήταν «γεύμα με μια δόση ντροπής».

«Κυρίες μου, βάζουν μια κούκλα αγοριού απέναντι από κάθε γυναίκα που τρώει μόνη της! Προφανώς, δεν ήταν τραγικό για μια γυναίκα να είναι μόνη της στο παρελθόν, αλλά είναι και ένα πρόβλημα στο μέλλον» σχολιάζει ειρωνικά.

Εν τω μεταξύ, η Μιράντα και ο Στιβ συναντιούνται για δείπνο και συζητούν για τον γιο τους Μπρέιντι (Νιλ Κάνινγκχαμ), ο οποίος περιμένει παιδί με τη Μία (Έλα Στίλερ), μια κοπέλα που σχεδόν δεν γνωρίζει.

Ο Στιβ της λέει ότι δεν θα έρθει για την Ημέρα των Ευχαριστιών, αφού πρόσφατα είχε μια διαφωνία με τον Μπρέιντι σχετικά με την εγκυμοσύνη.

Στη συνέχεια, ο Στιβ ρωτά τη Μιράντα για τη Μία και αυτή του απαντά: «Φοβάμαι ότι μπορεί να είναι ηλίθια».

YouTube thumbnail

Η Κάρι αργότερα έχει μια σε βάθος συζήτηση για το νόημα του γάμου κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης νυφικών.

Όταν η φίλη της Σίμα Πατέλ (Σαρίτα Τσούντουρι) τη ρωτάει γιατί παντρεύτηκε τον Μπιγκ, η Κάρι απαντά: «Σήμαινε ότι με επέλεξαν».

Εν τω μεταξύ, η Σίμα αγωνίζεται με το γεγονός ότι ο φίλος της Άνταμ (Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν), ο οποίος είναι ο κηπουρός της Κάρι, της είπε ότι δεν πιστεύει στον γάμο.

Αργότερα, η Κάρι λέει στη Σάρλοτ ότι «ίσως μείνω μόνη για το υπόλοιπο της ζωής μου», καθώς απολαμβάνουν μια βόλτα μαζί.

«Όχι! Θα υπάρξει ένας νέος άντρας στη ζωή σου», την παρηγορεί η Σάρλοτ.

«Χθες έφαγα μεσημεριανό με μια κούκλα», αστειεύεται η Κάρι, πριν προσθέσει: «Σοβαρά τώρα, ποιος; Ξέρω ότι έχω ζήσει πολύ καιρό μόνη, αλλά ποτέ δεν έζησα μόνη χωρίς τη σκέψη ότι δεν θα ήμουν μόνη για πολύ».

«Θέλω να πω, ακόμα και όταν πέθανε ο Μπιγκ, μετά το σοκ και την απόλυτη καταστροφή, στο βάθος του μυαλού μου σκεφτόμουν τον Έινταν».

«Και πρόσφατα, αν και ο Ντάνκαν μου είπε ξεκάθαρα: “Δεν θα γυρίσω”, σκέφτηκα: “Ίσως…”. Αλλά πρέπει να σταματήσω να σκέφτομαι “ίσως ένας άντρας” και να αρχίσω να αποδέχομαι το  “ίσως μόνο εγώ”».

«Και δεν είναι τραγωδία, είναι γεγονός. Πρέπει απλά να αρχίσω να το αποδέχομαι, τελεία και παύλα», δηλώνει.

«Είσαι τόσο υπέροχη», της λέει η Σάρλοτ.

«Αυτό δεν αμφισβητήθηκε ποτέ», απαντά η Κάρι, καθώς γελάνε μαζί.

«Η Μιράντα προσπαθεί να του σφίξει το χέρι, αλλά ο Έπκοτ κατευθύνεται προς το μπάνιο βιαστικά»

Photo: Daily Mail

«Πού είναι το μπάνιο σου; Πρέπει να πάω»

Αργότερα λέει στον κηπουρό της, τον Άνταμ, ότι είναι έτοιμη να μετατρέψει τον κήπο της σε κάτι «πιο άγριο» και «ελεύθερο», προσθέτοντας: «Κάτι που μου ταιριάζει περισσότερο».

Την επόμενη μέρα η Κάρι πηγαίνει στη Μιράντα για το δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η Κάρι εκπλήσσεται όταν ο ειδικός σε γκαλερί τέχνης Μαρκ Κασαμπιάν (Βίκτορ Γκάρμπερ) έρχεται μαζί τους. Τότε συνειδητοποιεί ότι τον κάλεσε η Σάρλοτ, η οποία προσπαθεί να τους τα φτιάξει.

«Μου έκανες ραντεβού με τον Μαρκ;», τη ρωτάει εξοργισμένη η Κάρι.

«Νόμιζα ότι είχες μια σύνδεση στην παράσταση», απαντά η Σάρλοτ.

«Σύνδεση; Μάλλον μικρή κουβέντα!», της λέει η Κάρι.

«Απλά μισούσα το γεγονός ότι πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας άντρας εκεί έξω. Υπάρχει ένας άντρας. Και είναι έξυπνος και καλλιεργημένος», λέει η Σάρλοτ.

«Έχει παντρευτεί τρεις φορές», απαντά η Κάρι.

«Ναι, το ξέρω, αλλά έχει αεροπλάνο», απαντά η Σάρλοτ.

Ενώ η Μιράντα βγαίνει έξω για να αντιμετωπίσει την έκτακτη ανάγκη της φίλης της, η Κάρι καλωσορίζει τρεις ακόμη καλεσμένους στο πάρτι: τη Μία, τη μητέρα του παιδιού του Μπρέιντι, και τις δύο φίλες της, τον Έπκοτ, που έχει δυσανεξία στη λακτόζη, και τον Σίλβιο, που έχει πολύ ισχυρές απόψεις.

Όταν η Μιράντα επιστρέφει, βρίσκει τον Σίλβιο να χορεύει στο σαλόνι της με δυνατή μουσική.

Εν τω μεταξύ, ο Έπκοτ δεν συστήνεται, αλλά απλά ρωτάει τη Μιράντα: «Πού είναι το μπάνιο σου; Πρέπει να πάω».

Η Μιράντα προσπαθεί να του σφίξει το χέρι, αλλά ο Έπκοτ κατευθύνεται προς το μπάνιο βιαστικά.

Η Μιράντα στρέφεται τότε στον Σίλβιο και λέει: «Γεια, με λένε Μιράντα. Πώς σε λένε;»

«Πεινάω, κορίτσι μου», απαντά αυτός.

Αφού φεύγουν όλοι, ο Μαρκ πηγαίνει να χρησιμοποιήσει το μπάνιο της Μιράντα.

Ωστόσο, χάρη στον Έπκοτ, καταλήγει να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο χάος όταν η τουαλέτα αρχίζει να ξεχειλίζει.

Η Μιράντα πρέπει στη συνέχεια να καθαρίσει τα πάντα. Ωστόσο, χαίρεται όταν η φίλη της Τζόι (Ντόλι Γουέλς) την συναντά στο τέλος.

H σκηνή τέλους του And Just Like That 

YouTube thumbnail

«Η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν μόνη – ήταν ανεξάρτητη»

Η Κάρι επιστρέφει αργότερα μόνη στο σπίτι και ανάβει το καραόκε της. Αρχίζει να τρώει πίτα ενώ χορεύει.

Το επεισόδιο τελειώνει με την αλλαγή του επιλόγου του μυθιστορήματός της.

Είχε προσθέσει τον επίλογο, αφού η εκδότριά της, Αμάντα (Άσλι Άτκινσον), παραπονέθηκε για το τραγικό τέλος της ηρωίδας που καταλήγει μόνη.

Η Κάρι αρχικά έγραψε ένα τέλος που υπονοούσε μια νέα ρομαντική σχέση στο μέλλον της ηρωίδας της.

Αλλά στο φινάλε της σεζόν, άλλαξε τον επίλογο σε: «Η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν μόνη – ήταν ανεξάρτητη».

Ο σκηνοθέτης Μάικλ Πάτρικ Κινγκ ανακοίνωσε ότι η σειρά θα τελειώσει νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι θαυμαστές του Sex and The City είχαν από καιρό εκφράσει την απογοήτευσή τους για τη σειρά spin-off του HBOMax, χαρακτηρίζοντάς την «woke», «απαίσια» και «ενοχλητική».

Οι θαυμαστές είχαν κατακρίνει τη σειρά και τους σεναριογράφους της, με ορισμένους να ισχυρίζονται ακόμη και ότι το And Just Like That… είχε «καταστρέψει» τους κάποτε αγαπημένους χαρακτήρες από το αρχικό Sex and the City, ενώ οι κριτικοί το χαρακτήρισαν «τη χειρότερη σειρά στην τηλεόραση».

Η τηλεθέαση της σειράς είχε πέσει κατακόρυφα στην τρίτη σεζόν.

Ο Κινγκ δήλωσε σε μια ανακοίνωση: «Και έτσι απλά… η συνεχιζόμενη αφήγηση του σύμπαντος του Sex and the City φτάνει στο τέλος της».

«Καθώς έγραφα το τελευταίο επεισόδιο της 3ης σεζόν του And Just Like That…, κατάλαβα ότι αυτή θα ήταν μια υπέροχη στιγμή για να σταματήσουμε. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και εγώ αναβάλαμε την ανακοίνωση της είδησης μέχρι τώρα, επειδή δεν θέλαμε η λέξη “τελικό” να επισκιάσει τη διασκέδαση του να παρακολουθείς τη σεζόν».

*Με στοιχεία από dailymail.com 

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
