Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία του Κεντάκι, στις ΗΠΑ, σε 33χρονη μητέρα που είχε δηλώσει τον 10χρονο γιο της αγνοούμενο ενώ τον είχε σκοτώσει. Μάλιστα, απηύθυνε δημόσιες εκκλήσεις για βοήθεια και προσευχές ώστε να γυρίσει σπίτι του γιατί όπως έγραψε σε ιδιόχειρο σημείωμα «τον αγαπούν τόσο πολύ»…

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, η Φελίσια Γκρος είχε θάψει η ίδια τον γιο της σε ρηχό τάφο σε αγροτική περιοχή του Κεντάκι. Η σορός εντοπίστηκε μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του σε δασώδη περιοχή της κομητείας το απόγευμα της Τρίτης.

Ο 10χρονος Τζέιντεν δηλώθηκε αγνοούμενος στις 6 Αυγούστου στην κομητεία Breathitt του Κεντάκι, στις ΗΠΑ, και ακολούθησε πολυήμερη αναζήτηση, σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία του Κεντάκι. Η 33χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων και ψευδή αναφορά περιστατικού.

Η 33χρονη είχε καταθέσει ότι ο γιος της πήγε για ύπνο το βράδυ της 5ης Αυγούστου αλλά το πρωί είχε εξαφανιστεί

ΗΠΑ: «Κάντε το σωστό, καλέστε την Αστυνομία»

Σε μια χειρόγραφη δήλωσή της που μοιράστηκε με το τοπικό πρακτορείο WYMT και την οποία επικαλείται το People, η 33χρονη απήυθυνε παράκληση προς όλους να την βοηθήσουν να βρει το παιδί της. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Aστυνομία αρχικά ενημερώθηκε ότι ο 10χρονος πήγε για ύπνο το βράδυ της της 5ης Αυγούστου, αλλά το επόμενο πρωί είχε εξαφανιστεί.

«Αγαπάμε τον Τζέιντεν και τον θέλουμε πίσω στο σπίτι ασφαλή» έγραφε το σημείωμα της Γκρος. «Παρακαλώ αν κάποιος έχει δει τον γιο μου Τζέιντεν Σπάισερ παρακαλώ να το αναφέρει στο αστυνομικό τμήμα του Τζάκσον. Ευχαριστώ. Τον αγαπάμε πολύ, παρακαλώ κάντε το σωστό, καλέστε την αστυνομία. Παρακαλώ προσευχηθείτε για μας και για τον γιο μου Τζέιντεν. Σας ευχαριστώ» κατέληγε η έκκληση.

Η σορός του 10χρονου εστάλη στην ιατροδικαστική υπηρεσία της πολιτείας στο Φράνκφορτ για νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Γκρος φέρεται να παραδέχτηκε ότι σκότωσε τον Τζέιντεν και στη συνέχεια οδήγησε την Αστυνομία στη σορό. Με βάση το έγγραφο σύλληψης, η 33χρονη κατέθεσε ότι έδωσε στον μικρό Τζέιντεν υπνωτικά χάπια τα οποία προκάλεσαν τον θάνατό του.

Αργότερα – όπως είπε – τον έθαψε μέσα σε ένα πλαστικό κουτί. Φέρεται, μάλιστα, να έδωσε οδηγίες στα αδέλφια του Τζέιντεν για το τι να πουν όταν θα τους ανακρίνουν οι αστυνομικοί.