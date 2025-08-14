sports betsson
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
ΝΒΑ: Ένα εκατομμύριο δολάρια το παιχνίδι!
On Field 14 Αυγούστου 2025 | 13:20

ΝΒΑ: Ένα εκατομμύριο δολάρια το παιχνίδι!

Πίσω από τη θεαματική άνοδο βρίσκεται ένας συνδυασμός παραγόντων στα συμβόλαια στο ΝΒΑ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Η κούρσα των συμβολαίων στο ΝΒΑ περνά σε μια νέα εποχή, καθώς η λίγκα πλησιάζει στο ιστορικό ορόσημο του «ένα εκατομμύριο δολάρια ανά παιχνίδι». Μόλις πριν από μία δεκαετία, τη σεζόν 2015-16, μόλις δέκα παίκτες άγγιζαν τα 20 εκατ. δολάρια ετησίως· φέτος, ο αριθμός αυτός εκτοξεύεται στους 91.

Από αυτούς, 61 θα ξεπεράσουν τα 30 εκατ., 27 θα φτάσουν τουλάχιστον τα 40 εκατ. και, με μπροστάρη τον Στεφ Κάρι, 15 θα περάσουν και το φράγμα των 50 εκατ. Η σταθερότητα του Κάρι στην κορυφή των αποδοχών από το 2017-18 έως και σήμερα, με 59,6 εκατ. δολάρια για τη σεζόν 2025-26, αποτυπώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο την πληθωριστική δυναμική των μισθών: το φετινό του συμβόλαιο υπερβαίνει ολόκληρο το salary cap της σεζόν 2013-14 (58,6 εκατ. δολάρια).

Πίσω από τη θεαματική αυτή άνοδο βρίσκεται ένας συνδυασμός παραγόντων: τα νέα τηλεοπτικά δικαιώματα-μαμούθ, η διεθνής εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος και, κυρίως, ο θεσμός των «supermax» συμβολαίων που εισήχθη το 2017. Τα supermax επιτρέπουν σε superstars που πληρούν αυστηρά κριτήρια (πολυετής παρουσία, συνέπεια στον ίδιο οργανισμό, βραβεία MVP/All-NBA/Defensive Player of the Year) να δεσμεύονται έως το 35% του salary cap της ομάδας τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο πρόσφατες συμφωνίες αυτού του τύπου ξαναγράφουν τα ρεκόρ: ο Τζέισον Τέιτουμ υπέγραψε πενταετές 314 εκατ. δολάρια, ο Τζέιλεν Μπράουν 304 εκατ., ενώ ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκλεισε τετραετές στα 285 εκατ. δολάρια. Σε επίπεδο ετήσιου μισθού, ο Ντέβιν Μπούκερ προβλέπεται να εισπράξει 75,4 εκατ. το 2029-30, αλλά ο Σάι θα τον ξεπεράσει την αμέσως επόμενη χρονιά αγγίζοντας τα 78,9 εκατ. — μέσο όρο που μεταφράζεται σε σχεδόν 963.000 δολάρια ανά παιχνίδι.

Με το salary cap να ανεβαίνει φέτος στα περίπου 154 εκατ. και να επιτρέπεται αύξηση έως 10% ανά έτος, το σημείο όπου ένας παίκτης θα «κλειδώσει» 82 εκατ. δολάρια για 82 αγώνες δεν αποτελεί πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο των 76 δισ. δολαρίων για 11 χρόνια διασφαλίζει ορίζοντα σταθερών εσόδων και, μαζί, ανεβασμένο ταβάνι στο cap. Η άλλη όψη; Οι ομάδες καλούνται να κάνουν χρηματοοικονομική… χειρουργική ακριβείας. Τα «aprons» και οι αυστηρές ποινές πολυτελείας περιορίζουν τις κινήσεις γύρω από τον πυρήνα των σούπερ-συμβολαίων, καθιστώντας κρίσιμη την αξία των ρολιστών σε rookie deals ή mid-level ύψους.

Η «χρυσή τριάδα» ενός κορυφαίου supermax και δύο κοντινών στα max καταπίνει μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού, άρα η επιτυχία ή η αποτυχία κρίνεται στη σύνθεση θέσεων 4-10 του rotation: ποιοι μπορούν να προσφέρουν spacing, άμυνα σε χώρο και ποσοστά από το τρίποντο χωρίς να «στραγγαλίσουν» το payroll. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία ανατίμηση του top tier αυξάνει και το ρίσκο: συμβόλαια που «δένουν» για χρόνια cap space, τραυματισμοί, πτώσεις απόδοσης ή αστοχίες στο fit μπορούν να ακυρώσουν ανταγωνιστικά παράθυρα.

Ωστόσο, όσο το προϊόν συνεχίζει να παράγει και να πουλάει θέαμα με παγκόσμια απήχηση, τα οικονομικά θεμέλια δείχνουν στιβαρά. Στο παρκέ, η τάση να επενδύονται υπέρογκα ποσά σε δημιουργούς-σκόρερ συνοδεύεται από «οικοσύστημα» ευέλικτων συμπαικτών που καλύπτουν κενά και πολλαπλές θέσεις. Στα γραφεία, οι γενικοί διευθυντές «τρέχουν» μπροστά από τις αυξήσεις του cap, κλειδώνουν επεκτάσεις πριν εκτοξευτούν οι τιμές και κυνηγούν αξία στα περιφερειακά picks. Αν κάτι ξεχωρίζει το σημερινή NBA από παλαιότερες εποχές, είναι η ταχύτητα με την οποία το οικονομικό κύμα μεταφράζεται σε μισθούς-ρεκόρ. Ο Κάρι κρατά για ακόμη μία χρονιά τη σημαία στο υψηλότερο κατάρτι, ο Μπούκερ και ο Σάι σκιαγραφούν την οροφή της επόμενης ημέρας, και ο ορίζοντας του «ένα εκατομμύριο ανά ματς» έρχεται όλο και πιο κοντά.

Στο μεταξύ, οι 91 «εικοσαεκατομμυρούχοι» της νέας σεζόν αποτελούν τον πιο πειστικό δείκτη ότι η βροχή εκατομμυρίων δεν πρόκειται να κοπάσει σύντομα· απλώς θα απαιτεί ολοένα πιο ευφυή διαχείριση για να μετατρέπεται σε νίκες τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Άλλα Αθλήματα 14.08.25

Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)

Πέντε μετάλλια έχει κατακτήσει η πολυτάλαντη Αφροδίτη Γιαρένη στη διοργάνωση της Σιγκαπούρης, συνδυάζοντας την δικηγορία με πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Euroleague 14.08.25

Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει σκληρά όλο το καλοκαίρι και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ – «Τρομακτική» η σωματική του κατάσταση, θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα από το ξεκίνημα της σεζόν

Σύνταξη
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25

Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ολυμπιακός: Όσο έχει εσένα…
On Field 03.08.25

Όσο έχει εσένα…

Ο περσινός Ολυμπιακός «χτίστηκε» πάνω στον προπέρσινο, ο φετινός στον περσινό. Σε όλες τις «βερσιόν» αυτός ήταν η εγγύηση στο χορτάρι…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
